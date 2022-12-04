رونالدو من بينهم .. أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

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وطن- تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قائمة التشكيلة الأسوأ في منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، وفق تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، “رونالدو اختير ضمن أسوأ تشكيلة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى 4 لاعبين في منتخب قطر ولاعب من المنتخب السعودي“.

كريستيانو رونالدو في أسوأ تشكيلة في كأس العالم قطر 2022

كما واعتمدت الاختيارات للاعبين، ضمن التشكيلة الأسوأ في منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، خلال لعبهم 60% من الدقائق في المباريات الماضية مع منتخبات بلدانهم.

O apuramento está garantido mas queremos também o 1.º lugar. Não há limites para esta equipa nem para os nossos objectivos. Vamos por mais! Força Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/BeQFNW3GsR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 1, 2022

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وأحرز صاورخ ماديرا رونالدو الهدف الوحيد في منافسات كأس العالم 2022، كان من ركلة جزاء تحصل عليها خلال مباراة غانا والبرتغال، كما وفشل في صناعة أي هدف لزملائه، إلى جانب تسببه في هدف التعادل أمام كوريا الجنوبية مع ختام منافسات دور المجموعات.

وحصل البرتغالي رونالدو على تقييم قدر ب6.37 خلال المباريات الثلاثة الماضية في دور مجموعات كأس العالم 2022 الماضية.

تشكيلة أسوأ تشكيلة في كأس العالم 2022 المجموعات

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كما وجاءت تشكيلة أسوأ فريق في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات، وفق الإحصائيات والأرقام على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

دفاع التشكيلة: همام أحمد (قطر)، أوسكار دوراتي (كوستاريكا). فرانشيسكو كالفو (كوستاريكا).

Stats reveal the WORST XI of the World Cup group stages 👎 Look who's up front 👀 pic.twitter.com/lLErYxnDoE — MailOnline Sport (@MailSport) December 3, 2022

خط الوسط: عبد الإله المالكي (السعودية)، كريم بوضياف (قطر). تاجون بوشانان (كندا)، ماثيو ليكي (أستراليا).

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، المعز عليّ (قطر).

مباراة البرتغال ضد سويسرا

ويستعد منتخب البرتغال (الملاحون)، للمباراة القوية القادمة. أمام سويسرا (الساعات)، الثلاثاء، من أجل حسم أحدهما بطاقة العبور إلى منافسات دور ال8 في منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

Primeiros dois objectivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/8cUV7ti3x1 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2022

كما ووفق الاحتمالات، فإن البرتغال ستتمكن من تحقيق الفوز على سويسرا في منافسات دور ال16. بنسبة 50%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته 22%، فيما سيتعادل كلا المنتخبين في المباراة بنسبة 28%.

وتلقى منتخب البرتغال الخسارة في المباراة الماضية. أمام كوريا الجنوبية، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتمكن من خلالها الأخير العبور إلى الدور ال16 لمواجهة البرازيل.