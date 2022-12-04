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مونديال قطر 2022

رونالدو من بينهم .. أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

"ديلي ميل" البريطانية تنشر أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات watanserb.com
رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات
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وطن- تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قائمة التشكيلة الأسوأ في منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، وفق تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، “رونالدو اختير ضمن أسوأ تشكيلة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى 4 لاعبين في منتخب قطر ولاعب من المنتخب السعودي“.

كريستيانو رونالدو في أسوأ تشكيلة في كأس العالم قطر 2022

كما واعتمدت الاختيارات للاعبين، ضمن التشكيلة الأسوأ في منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، خلال لعبهم 60% من الدقائق في المباريات الماضية مع منتخبات بلدانهم.

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وأحرز صاورخ ماديرا رونالدو الهدف الوحيد في منافسات كأس العالم 2022، كان من ركلة جزاء تحصل عليها خلال مباراة غانا والبرتغال، كما وفشل في صناعة أي هدف لزملائه، إلى جانب تسببه في هدف التعادل أمام كوريا الجنوبية مع ختام منافسات دور المجموعات.

وحصل البرتغالي رونالدو على تقييم قدر ب6.37 خلال المباريات الثلاثة الماضية في دور مجموعات كأس العالم 2022 الماضية.

تشكيلة أسوأ تشكيلة في كأس العالم 2022 المجموعات

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كما وجاءت تشكيلة أسوأ فريق في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات، وفق الإحصائيات والأرقام على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

دفاع التشكيلة: همام أحمد (قطر)، أوسكار دوراتي (كوستاريكا). فرانشيسكو كالفو (كوستاريكا).

خط الوسط: عبد الإله المالكي (السعودية)، كريم بوضياف (قطر). تاجون بوشانان (كندا)، ماثيو ليكي (أستراليا).

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، المعز عليّ (قطر).

مباراة البرتغال ضد سويسرا

ويستعد منتخب البرتغال (الملاحون)، للمباراة القوية القادمة. أمام سويسرا (الساعات)، الثلاثاء، من أجل حسم أحدهما بطاقة العبور إلى منافسات دور ال8 في منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

كما ووفق الاحتمالات، فإن البرتغال ستتمكن من تحقيق الفوز على سويسرا في منافسات دور ال16. بنسبة 50%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته 22%، فيما سيتعادل كلا المنتخبين في المباراة بنسبة 28%.

وتلقى منتخب البرتغال الخسارة في المباراة الماضية. أمام كوريا الجنوبية، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتمكن من خلالها الأخير العبور إلى الدور ال16 لمواجهة البرازيل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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