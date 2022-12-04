دعاة في حفل موسيقي في السعودية هل أجبروا على الحضور

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وطن – في واقعة جديدة أثارت دهشة الجميع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من الشيوخ ودعاة في حفل موسيقي في السعودية للعزف على آلة الساكسفون بأداء العازف سعد الحارثي في حفل أقيم في جمعية الثقافة والفنون التابعة لجامعة التكنولوجيا بجدة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ الجميع بوجود عدد من الدعاة والشيوخ خلال عزف “الحارثي” لمقطوعته، حين قام بأداء أغنية “على بابي واقف قمرين” للفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، بالعزف على الساكسفون.

وبحسب الفيديو، فإنه مع تفاعل العديد من لحضور بالعزف والانسجام مع الأنغام الموسيقية، بدا على وجه اثنين من الدعاة المتواجدين في الحفل علامات غضب وتذمر مما يشاهدوه، وهو ما يؤكد حضورهم مكرهين أو أنهم تفاجأوا بما شاهدوه أو فرض عليهم سماعه.

#مدل_بيست

تركي ال الشيخ يُجبر بعض الدعاة حظور حفلات غنائية خاصة مع بنات متبرجات👇 #تزوج_قبل_البرد pic.twitter.com/rA1hXNI7Pe — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) December 3, 2022

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ويأتي نشر هذا الفيديو وسط حديث عن إجبار المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ لأولئك الشيوخ على حضور الحفل.

الفيديو المنشور وظهور هؤلاء الدعاة في هذا الحفل أثار حالة من الجدل بين المغردين، فمنهم من رأى أنهم قد أجبروا ولم يقبلوا بما حدث مستنكرين إجبارهم على سماع الموسيقى وفرضها عليهم، ومنهم من لم يعجبه موقف الشيوخ، موضحين أنه كان بإمكانهم الخروج وترك الحفل.

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وفي هذا السياق، قالت إحدى المغردات مستنكرة بقاؤهم في الحفل: “ماهو كل من حط اللحيه متدين ماحد يجبر احد اذكر وحده في زواج يوم حطو موسيقى طلعت يقدرون يطلعون”.

ماهو كل من حط اللحيه متدين ماحد يجبر احد اذكر وحده في زواج يوم حطو موسيقه طلعت يقدرون يطلعون — نور القلب (@um_t3la) December 5, 2022

أما المغرد أحمد فقال:” مشايخ الدين شكلهم اصبح اضحوكه للعالم لخنوعهم للفساد وعدم قول كلمة حق في بلاد الحرمين فأذلهم الله على يد تركي ال الشيخ”.

#ميدل_بيست 🛑 مشايخ الدين شكلهم اصبح اضحوكه للعالم لخنوعهم للفساد وعدم قول كلمة حق في بلاد الحرمين فأذلهم الله على يد تركي ال الشيخ 👇🏻👇🏻💔💔 https://t.co/H3Ktqz3Ubj — احمد (@AofeZ) December 4, 2022

وسخر مغرد مما شاهده، معتبرا ان ما حدث هو “دورات في تفسير الفقه السلماني المبسط”.

دورات في تفسير الفقه السلماني المبسط https://t.co/X2DpT2gIdL — رؤية-2030-العظمة (@The_punishr010) December 4, 2022

واستنكر المغرد محمد أحمد عواض موقف الشيوخ بالقول:” وأين كلمة حق عند سلطان جائر يا أسفاه ضاع الدين في موطنه”.

وأين كلمة حق عند سلطان جائر ياأسفاه ضاع الدين في موطنه https://t.co/eTqbyFQ097 — محمد أحمد عواض (@mhmdahmdwad2) December 3, 2022

وعبر مغرد آخر عن غضبه مما شاهده بالقول:” ابوكم يالدقون كلها راحت وطي ، حسبنا الله ونعم الوكيل في الملك وولدة”.

ابوكم يالدقون كلها راحت وطي ، حسبناللله ونعم الوكيل في الملك وولدة — نعيش احرار (@jame90a) December 4, 2022

أما المغرد يحيى الحمري، فقال:” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مرتزقة باعوا دينهم بدنياهم.”

لاطاعه لمخلوق في معصية الخالق.

مرتزقه باعوا دينهم بدنياهم. — يحيى الحمزي (@yhyyalhmzy2) December 4, 2022

يشار إلى أن هذا الفيديو يأتي متزامنا مع انطلاق مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى الذي انطلق قبل أيام تحت رعاية هيئة الترفيه.

وشهدت حفلات المهرجان العديد من التجاوزات الصادمة، من بينها ممارسة الشذوذ بشكل علني، وتناول الخمور، وتعري العديد من الفتيات، وتبادل القبل الحميمية بين الشبان والشابات، دون خجل أو خوف.