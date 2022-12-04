جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

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وطن – ظهرت جورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، بالبيكيني على أحد شواطيء الدوحة بعد مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، في إطلالة تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل.

جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة على شواطئ قطر

وشاركت جورجينا رودريغيز مع متابعيها، وفق ما نقلت صحف غربية، صورا لها بـالبيكيني على أحد شواطيء الدوحة بعد وصولها هذا الأسبوع، من أجل دعم صديقها وأب أبنائها النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة “ذا صن thesun” إنه بينما كان رونالدو يتدرب مع زملائه في المنتخب البرتغالي قبل المباراة الحاسمة، الثلاثاء، كانت جورجينا تستمتع بالطقس على شواطئ قطر.

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ونشرت عارضة الأزياء “استوري” على حسابها الرسمي بموقع انستغرام ظهرت فيها بالبيكيني “الأخضر” المثير، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت لون البيكيني أنظار البعض الذين توقع بعضهم أن اللون الأخضر ربما يكون إشارة، لأنباء انتقال كريستيانو إلى نادي سعودي.

وكانت تقارير تحدثت أن النجم البرتغالي، وافق على عقد ضخم بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني، (207.5 مليون دولار) مع نادي النصر السعودي.

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ويشار إلى أنه تم إنهاء عقد “الدون” مع مانشستر يونايتد، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية ساءت فقط عندما أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان.

والتقت جورجينا بكريستيانو رونالدو في يوم إجازته، حيث كان لديه وزملائه المزيد من الوقت ليستمتعوا في الدوحة أثناء الاستعداد لمواجهة سويسرا.

وبعد البطولة، من المتوقع أن يقوم الزوجان بحزم أغراضهما في مانشستر ومغادرة إنجلترا ، بعد أن أنهى رونالدو عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي.

يُذكر إن صديقة كريستيانو البالغة من العمر 28 عامًا قد غابت خلال بداية البطولة.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginaxgio)

لكنها سافرت بعد ذلك إلى قطر مع أطفالها الخمسة للتعبير عن فرحتهم بمتابعة كريستيانو ومن أجل الاستمتاع بحضور كأس العالم الذي تحتضنه قطر مابين 20 نوفمبر الماضي و18 ديمسبر الجاري.

وفي السياق، شاركت جورجينا رودريغيز، متابعيها كواليسَ زيارتها إلى حي كتارا في الدوحة.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano ronaldo. Fan (@criistiano_georgina_ronaldo_)

حيث قامت جورجينا بزيارة مميزة إلى حي كتارا الثقافي برفقة الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني“، شقيقة أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”.

جاء ذلك ضمن نشاطات جورجينا، خلال إقامتها في قطر.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

كما وثّقت عارضة الأزياء المثيرة، جولاتها في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر والذي استمتعت به مرتدية بكيني أخضر مثيراً.

ونشرت جورجينا فيديواً عبر حسابها على “انستجرام”، موجّهة شكرَها إلى الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وكتبت جورجينا: “شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”.

صديقة كريستيانو في كتارا

بدورها، شاركت الشيخة المياسة مقطع الفيديو نفسه عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقت بالقول: “سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كتارا.

حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصيصًا وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا”.

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جورجينا في ضيافة الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا

والتقت جورجينا بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب صورة متداولة، فقد ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يتبادل الحديث مع “جورجينا” برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة “موزا” تستمع لحديث “جونيور” نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano ronaldo. Fan (@criistiano_georgina_ronaldo_)

وفي الأثناء، ينشغل رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، 37 عامًا، بالتدريب مع زملائه في المنتخب البرتغالي.

حيث يلاقي المنتخب البرتغالي في دور الـ 16 من نص مباريات كأس العالم قطر 2022، نظيره السويسري في السادس من الشهر الجاري.