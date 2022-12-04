الأحد, ديسمبر 4, 2022
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جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

صديقة كريستيانو تشجعه في كأس العالم 2022

كتب فهمي الورغمي
صديقة كريستيانو رونالدو في قطر watanserb.com
جورجينا رودريغيز في قطر
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وطن – ظهرت جورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، بالبيكيني على أحد شواطيء الدوحة بعد مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، في إطلالة تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل.

جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة على شواطئ قطر

وشاركت جورجينا رودريغيز مع متابعيها، وفق ما نقلت صحف غربية، صورا لها بـالبيكيني على أحد شواطيء الدوحة بعد وصولها هذا الأسبوع، من أجل دعم صديقها وأب أبنائها النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

صديقة كريستيانو جورجينا رودريغيز على أحد شواطئ قطر

وقالت صحيفة “ذا صن thesun” إنه بينما كان رونالدو يتدرب مع زملائه في المنتخب البرتغالي قبل المباراة الحاسمة، الثلاثاء، كانت جورجينا تستمتع بالطقس على شواطئ قطر.

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ونشرت عارضة الأزياء “استوري” على حسابها الرسمي بموقع انستغرام ظهرت فيها بالبيكيني “الأخضر” المثير، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت لون البيكيني أنظار البعض الذين توقع بعضهم أن اللون الأخضر ربما يكون إشارة، لأنباء انتقال كريستيانو إلى نادي سعودي.

وكانت تقارير تحدثت أن النجم البرتغالي، وافق على عقد ضخم بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني، (207.5 مليون دولار) مع نادي النصر السعودي.

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ويشار إلى أنه تم إنهاء عقد “الدون” مع مانشستر يونايتد، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية ساءت فقط عندما أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان.

والتقت جورجينا بكريستيانو رونالدو في يوم إجازته، حيث كان لديه وزملائه المزيد من الوقت ليستمتعوا في الدوحة أثناء الاستعداد لمواجهة سويسرا.

وبعد البطولة، من المتوقع أن يقوم الزوجان بحزم أغراضهما في مانشستر ومغادرة إنجلترا ، بعد أن أنهى رونالدو عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي.

يُذكر إن صديقة كريستيانو البالغة من العمر 28 عامًا قد غابت خلال بداية البطولة.

 

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لكنها سافرت بعد ذلك إلى قطر مع أطفالها الخمسة للتعبير عن فرحتهم بمتابعة كريستيانو ومن أجل الاستمتاع بحضور كأس العالم الذي تحتضنه قطر مابين 20 نوفمبر الماضي و18 ديمسبر الجاري.

وفي السياق، شاركت جورجينا رودريغيز، متابعيها كواليسَ زيارتها إلى حي كتارا في الدوحة.

حيث قامت جورجينا بزيارة مميزة إلى حي كتارا الثقافي برفقة الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني“، شقيقة أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”.

جاء ذلك ضمن نشاطات جورجينا، خلال إقامتها في قطر.

 

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كما وثّقت عارضة الأزياء المثيرة، جولاتها في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر والذي استمتعت به مرتدية بكيني أخضر مثيراً.

ونشرت جورجينا فيديواً عبر حسابها على “انستجرام”، موجّهة شكرَها إلى الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها.

 

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وكتبت جورجينا: “شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”.

صديقة كريستيانو في كتارا

بدورها، شاركت الشيخة المياسة مقطع الفيديو نفسه عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقت بالقول: “سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كتارا.

حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصيصًا وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا”.

جورجينا في ضيافة الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا

والتقت جورجينا بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب صورة متداولة، فقد ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يتبادل الحديث مع “جورجينا” برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة “موزا” تستمع لحديث “جونيور” نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

وفي الأثناء، ينشغل رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، 37 عامًا، بالتدريب مع زملائه في المنتخب البرتغالي.

حيث يلاقي المنتخب البرتغالي في دور الـ 16 من نص مباريات كأس العالم قطر 2022، نظيره السويسري في السادس من الشهر الجاري.

المصدرذا صن + انستغرام
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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