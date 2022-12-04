الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةالهدهدجدل مفيد فوزي مستمر.. يوم وفاة الشعرواي أسعد أيامه وسر تخفيه خلف...
الهدهد

جدل مفيد فوزي مستمر.. يوم وفاة الشعرواي أسعد أيامه وسر تخفيه خلف اسم امرأة

مفيد فوزي أثار الجدل حيا وميتا

كتب فهمي الورغمي
وفاة مفيد فوزي watanserb.com
الكاتب الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي
- Advertisement -

وطن – عادت تصريحات ومواقف سابقة نسبت للكاتب الصحفي والإعلامي المصري “مفيد فوزي“، الذي تُوفي اليوم، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، قال فيها إن أسعد يوم في حياته يوم وفاة الشيخ متولي الشعراوي، لتثير موجة من الجدل في مصر والمنطقة العربية.

حقيقة تصريحات مفيد فوزي حول الشعراوي

أكد فوزي في تصريحات سابقة، في برنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي “حمدي رزق” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أخطأ في التعامل مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، عندما أجرى معه مقابلة صحفية في وقت سابق.

- Advertisement -

وأضاف أن هناك “شهوة صحفية جعلتني أخطئ بعض الشئ في التعامل الشيخ الشعراوي عندما أجريت لقاء معه، مما جعله يغضب مني على الرغم من العلاقة الطيبة التي كانت بيني وبينه”.

واستطرد الإعلامي المثير للجدل أن الشيخ الشعراوي، “مهد الطريق أمام الفكر المتطرف والطرق الصوفية في مصر، بالإضافة إلي أنه قام بتحريض بعض الفتيات على ارتداء الحجاب”، على حد تعبيره.

لكن وخلال ظهور لاحق للصحفي المصري، مع الإعلامي “أحمد سالم” على قناة “القاهرة والناس”، وعندما سأله سالم: “هل ندمت على التصريحات الخاصة بالشيخ الشعراوي”؟

- Advertisement -

كان ردّ فوزي “أه ندمت، مكنتش عاوز أقول أو أتكلم”.

لماذا يكتب مفيد فوزي مقالاته باسم إمرأة؟

وعلى غرار تصريحاته المثيرة للجدل في علاقة بالشيخ الشعرواي، اشتهر فوزي باستخدامه اسم امرأة لمدة 18 عاما، أثناء كتابته عمودا صحفيا في بعض الصحف، ولم يعرف ذلك غير المقربين منه فقط.

لكنه وقبل وفاته كشف أسباب كتابته عمودا صحفيا باسم امرأة تدعى “نادية عابد” لمدة 18 عاما، قائلا: “حبيت أقول إزاي ممكن يبقى تفكير امرأة مصرية عصري”.

وقال خلال حوار مع الإعلامي “أحمد سالم”، ببرنامج “لحظات جريئة”، المُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه “استخدم نادية عابد، لأنها تعد أيقونة في تاريخ “صباح الخير”.

وبعد إعلان وفاته، ضجت السوشيال ميديا في مصر بإستذكار المواقف التي وصفها الكثيرون بغير المشرفة للراحل مفيد فوزي.

الإعلامي المصري مفيد فوزي

الراحل مفيد فوزي: عنوان الانتقاد في مصر

يقول أحد التعليقات على خبر وفاته “مش ده اللى كان بيقول اسعد ايام حياتى يو ما مات الشعراوي وفض اعتصام رابعه.. وانا برضوا وناس كتير ده اسعد ايام حياتها النهارده يلا فى ستين دايه غير مأسوف عليك اسأل الله العظيم ان يعاملك بعدله لا برحمته وهو القادر على كل شيء”.

وتفاعل الإعلامي الموريتاني “محمد مختار الشنقيطي” مع خبر وفاة فوزي وغرد يقول “أخيرا هلك الصحفي المصري مفيد فوزي بعد صراع طويل مع قيم الإسلام وكرامة الإنسان.”

وتابع:”حتى إنه مرة عبّر عن استعداده لأن “يلحس الأرض” تحت الجزمة العسكرية.. ثم خرج من كل ذلك بلا “فائدة” ولا “فوز”.. قال المعري:
ثم المنايا فإما أن يقال مضى ذميمُ فعْلٍ وإما كوكبٌ خمَدَا”.

وقال الناشط المصري “حسام فوزي جبر” عبر تويتر تعليقا على خبر وفاة مفيد فوزي “إنه أحد المدلسين الكبار على الشعب المصري بالترويج للانقلاب لتثبيت أركانه بدعوى محاربة الإرهاب.”

وأكمل:”كما لا ننسى كلامه عن كورونا والتي ظهر فيها الأراجوز ليختم حياته المهنية بمستوى سوقي بعدما كان أشهر إعلامي مصري (وما ربك بظلام للعبيد)”.

وكان الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي، من أكثر الوجوه الإعلامية الداعمة لحكم الرئيس المصري الراحل “حسني مبارك” (1981- 2011) وكان من معارضي ثورة يناير 2011 التي اطاحت بحكمه.

كما دعم “فوزي” الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 2013 على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في حدث سياسي وُصف بأنه واحد من أكثر الجرائم اللاإنسانية فظاعة في تاريخ مصر الحديث.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

وفاة الاعلامي مفيد فوزي إعلاميون ينعون المحاور الشجاع

حياتنا

مفيد فوزي يضع مذيعة “mbc” في موقف مُحرج ويهاجم عمرو دياب بشراسة: “مجرد منظر وعضلات”!

الهدهد

علاج يدمر كورونا في ثوان اكتشفه مفيد فوزي

الهدهد

بعد تطاولها على الشيخ الشعراوي.. آيات عرابي تمسح الأرض بـ أسما شريف منير: راقصة أكبر إنجازاتها الظهور بزي الاستحمام

الهدهد

هكذا ردت آيات عرابي على استعداد مفيد فوزي لـ”لحس” التراب تحت أقدام السيسي

فيديو

فيديو| مفيد فوزي: “مستعد ألحس التراب اللي هيمشي عليه السيسي” !

الهدهد

النائب العام المصري يأمر بإجراء تحقيق عاجل في تسريبات نيويورك تايمز قبل فوات الاوان

الهدهد

صدمة هزت “المحروسة”.. “شاهد” #تسريب_القدس يثير جنون النظام والإعلام في مصر!

تقارير

#تسريب_القدس يكشف تنازل “السيسي” عن القدس .. هكذا أمر ضابط المخابرات “يسرا وحساسين ومجاهد وفوزي” بالكذب على الناس

فيديو

الإعلامي مفيد فوزي: الإنجاب في مصر بات ” حتوتة” غير طبيعية “شاهد”

الهدهد

عرابي تهاجم مفيد فوزي بعد إساءته للشعراوي: ستحاسب يا حشرة أنت وأمثالك يا أبو باروكة

الهدهد

إعلامي مصري يدافع عن السيسي: ” الشعب المصري مفجوع وبيفكر بمعدته” !!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سرية من السفير الألماني في قطر لحكومته

مفاجأة غير متوقعة عن كواليس حركة المنتخب الألماني الاحتجاجية

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

زوجة ميسي في أحضانه بملابس مثيرة في قطر (شاهد)

“اللايغر” هجين الأسد مع أنثى النمر.. تقرير يكشف عن مأساة وتساؤلات أخلاقية

سعوديون يستعينون بسورية تسب جورج قرداحي بعد ظهوره الأخير (شاهد)

شاهد فرحة الرئيس الإسرائيلي وزوجته بسماع نشيد الاحتلال في البحرين

جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8 (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC