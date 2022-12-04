تغييرات جديدة على برامج الهواتف المحمولة.. كلنا ننتظرها!

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على تقنيات الجيل الخامس ومدى تأثيرها على الهواتف المحمولة.

ومن أول الأشياء التي نقوم بها عند ركوب الطائرة؛ هو تنشيط “وضع الطائرة” على الهاتف المحمول. ولكن اعتبارًا من 30 يونيو 2023 لن يكون ذلك ضروريًا. ووفقًا لآخر تحديث من قبل المفوضية الأوروبية بشأن طرق الاتصالات على متن الطائرة، فستوفر شركات الطيران أحدث تقنيات الجيل الخامس-5G على الطائرات.

قل وداعًا لـ “وضع الطائرة”!

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن جميع شركات الطيران تطلب حاليًا من الركاب تفعيل “وضع الطائرة” على هواتفهم المحمولة في أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها. ولا شك في إنه إجراء أمني لمنع التداخل مع أي نظام كهربائي أو اتصالات أخرى على متن الطائرة-والذي في حالة وجوده-يمكن أن يؤدي إلى تحطم طائرة.

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وفي خلال الفترة المتبقية من الرحلة، يمكننا استخدام شبكة WIFI، إذا تم دفع معلوم ذلك لبعض شركات الطيران مثل Air Europa أو Iberia. لكن، منذ عام 2008، منعت المفوضية الأوروبية بعض الترددات للاتصالات المتنقلة على الطائرات، وهو قرار تم تعديله مؤخرًا مع ظهور تقنية 5G.

هذا واعتبارًا من 30 يونيو 2023، سيتمكن الركاب على متن الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي من استخدام شبكات 5G على هواتفهم المحمولة طوال الرحلة، بما في ذلك الإقلاع والهبوط. وأوضح مفوض السوق الداخلية تيري بريتون أن “شبكة الجيل الخامس-5G سيتيح خدمات مبتكرة للأفراد وفرص نمو للشركات الأوروبية”.

وأضاف: “لم تعد السماء هي الحد الأقصى عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التي يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالي السعة، ما يتبقى هو ما إذا كانت الترددات الجديدة ستعمل عندما لا تكون الظروف الجوية جيّدة وإذا كانت شركات الطيران ستطلب سعرًا خاصًا من الركاب أو معلوم استهلاك عند عبور دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي؛ ستتبدد هذه الشكوك في الأشهر المقبلة”.

ما هي تقنية 5G؟

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إن الجيل الخامس من شبكة الهاتف المحمول يضاعف سرعة الاتصال بمقدار 1000 السعة التي قدمتها البنى التحتية في عام 2010، لصالح الشركات والمواطنين. تصل سرعة الشبكة إلى 10 جيجا بايت. فضلاً عن أن الحاجة إلى شبكات الجيل الخامس تتوافق مع متطلبات نطاق التردد الواسع العالي السرعة لشبكات الهواتف المحمولة.

هذه هي الخصائص التي تسمح بالاتصال المتزامن لـ 7000 مليون شخص وسبعة تريليون جهاز. لذلك، ستدعم هذه التقنية العدد المتزايد من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت. أيضًا، يمكن لشبكات الجيل الخامس 5G تقليل طاقة الإرسال.