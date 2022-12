تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- تشكيلة منتخب كرواتيا أمام منافسه اليابان، الاثنين، لحسم المتأهل منهما إلى الدور القادم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستقام مباراة كرواتيا أمام اليابان، على أرض ملعب ( استاد الجنوب) في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسخته ال22، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً. كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

فيما ستكون عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع التشكيلة: بورنا سونا، لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاستيش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: أندري كرامارتش (لوفرو ماير). ماركو ليفايا (ماريو باشاليتش)، بيريشيتش.

وسيعلق على مباراة كرواتيا أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف

