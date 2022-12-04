تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

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وطن- تشكيلة منتخب كرواتيا أمام منافسه اليابان، الاثنين، لحسم المتأهل منهما إلى الدور القادم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستقام مباراة كرواتيا أمام اليابان، على أرض ملعب ( استاد الجنوب) في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسخته ال22، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

توقيت مباراة كرواتيا أمام اليابان

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً. كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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فيما ستكون عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع التشكيلة: بورنا سونا، لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاستيش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: أندري كرامارتش (لوفرو ماير). ماركو ليفايا (ماريو باشاليتش)، بيريشيتش.

التاريخ : الاثنين5 ديسمبر 2022 🏆كأس العالم ، دور ١٦

⚽ اليابان VS كرواتيا

🏟️ استاد الجنوب

🕖 الساعة 18:00 توقيت مكة المكرمة

الساعة 12:00 فجرًا بتوقيت طوكيو

📺 عبر @beINSPORTS MAX 1#FIFAWorldCup #كأس_العالم_2022_قطر #JPN pic.twitter.com/pfjQMtYJxz — الكرة اليابانية🇯🇵 (@JLeagueArab) December 3, 2022

معلق مباراة كرواتيا واليابان في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيعلق على مباراة كرواتيا أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية بين كرواتيا وبلجيكا الذي ودع البطولة من منافسات دور المجموعات، على عكس اليابان الذي صنع الريمونتادا أمام إسبانيا. بعد تحقيق الفوز التاريخي الثاني بعد ألمانيا في مستهل مشواره في البطولة بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف وحيد.