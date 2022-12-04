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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

وصيف بطل العالم كرواتيا أمام اليابان في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب كرواتيا watanserb.com
تشكيلة منتخب كرواتيا
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وطن- تشكيلة منتخب كرواتيا أمام منافسه اليابان، الاثنين، لحسم المتأهل منهما إلى الدور القادم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستقام مباراة كرواتيا أمام اليابان، على أرض ملعب ( استاد الجنوب) في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسخته ال22، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

توقيت مباراة كرواتيا أمام اليابان

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً. كما وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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فيما ستكون عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع التشكيلة: بورنا سونا، لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاستيش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: أندري كرامارتش (لوفرو ماير). ماركو ليفايا (ماريو باشاليتش)، بيريشيتش.

معلق مباراة كرواتيا واليابان في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيعلق على مباراة كرواتيا أمام اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية بين كرواتيا وبلجيكا الذي ودع البطولة من منافسات دور المجموعات، على عكس اليابان الذي صنع الريمونتادا أمام إسبانيا. بعد تحقيق الفوز التاريخي الثاني بعد ألمانيا في مستهل مشواره في البطولة بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدرتويتر ، وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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