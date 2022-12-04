الإثنين, ديسمبر 5, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر
مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

المغرب في مواجهة صعبة أمام إسبانيا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا
- Advertisement -

وطن- تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في الأدوار الإقصائية دور الـ16 من منافسات مونديال قطر 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال  2022 عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد إسبانيا

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

- Advertisement -

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والمنتظرة بين كلا المنتخبين في منافسات دور الـ16.

معلق مباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

ومن المقرّر أن يعلّق على أحداث مباراة المغرب وإسبانيا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، عبر قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده.

- Advertisement -

وكان المنتخب المغربي، قد نجح في حجز بطاقة التأهّل إلى الدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه منذ نسخة مونديال عام 1986، عقب الفوز على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في ختام دور المجموعات.

كما وتعادلَ أسود الأطلس المغربي في مستهلّ مشواره أمام الوصيف كرواتيا سلبياً بدون أهداف، فيما حقّق الفوز بعدها على بلجيكا ، والتأهّل إلى الدور الـ16 متصدّراً للمجموعة، برصيد 7 نقاط، ليكونَ المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في تحقيق ذلك في نسخة مونديال 2022.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره إسبانيا، في دور الـ16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نايف أكراد، أشرف حكيمي. نصير مزراوي، غانم سايس (بدر بانون).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناهي.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

يذكر أنّ الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد زفّ الخبر السارّ إلى الجماهير المغربية المتواجدة في قطر لتشجيع بلادها، عقب تمكّنها من الحصول على 5 آلاف تذكرة إضافية لمشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في المدرجات، عقب نفاد تذاكر المباراة المرتقبة.

المصدروطن + صفحة المنتخب المغربي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

هدف حكيم زياش في مرمى المنتخب الكندي يتسبب في طرد معلق تركي..لماذا؟! (شاهد)

مونديال قطر 2022

مبابي يحطم رقم رونالدو ويعادل ميسي في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

الهدهد

الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر في دور ال16 كأس العالم 2022

الهدهد

الفيفا يقدم التهنئة للمنتخب المغربي بطريقة مبتكرة وطريفة.. استعان بصعيدي!(شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يوميا!

هدف حكيم زياش في مرمى المنتخب الكندي يتسبب في طرد معلق تركي..لماذا؟! (شاهد)

خلفية هاتف نيمار تلفت أنظار العالم .. ما الصورة التي وضعها في قطر!؟

أم شجاعة تنقذ طفلتها من حيوان الراكون.. تعرضت للانتقاد بسبب شيء واحد (فيديو)

جيش الاحتلال يقتل الشهيد عمر مناع ويعتقل شقيقه

وفاة هندي أثناء عملية زراعة شعر

سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

أب يغتصب ابنته في السويد بقطع مهبل طفلته بالمقص

العدالة الفرنسية تعتبر وقت التنقل للوصول إلى العمل وقت عمل

محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC