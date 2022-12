تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

- Advertisement -

وطن- تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في الأدوار الإقصائية دور الـ16 من منافسات مونديال قطر 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022 عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

