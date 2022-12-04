تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

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وطن- تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في الأدوار الإقصائية دور الـ16 من منافسات مونديال قطر 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022 عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد إسبانيا

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والمنتظرة بين كلا المنتخبين في منافسات دور الـ16.

معلق مباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

ومن المقرّر أن يعلّق على أحداث مباراة المغرب وإسبانيا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، عبر قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده.

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وكان المنتخب المغربي، قد نجح في حجز بطاقة التأهّل إلى الدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه منذ نسخة مونديال عام 1986، عقب الفوز على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في ختام دور المجموعات.

كما وتعادلَ أسود الأطلس المغربي في مستهلّ مشواره أمام الوصيف كرواتيا سلبياً بدون أهداف، فيما حقّق الفوز بعدها على بلجيكا ، والتأهّل إلى الدور الـ16 متصدّراً للمجموعة، برصيد 7 نقاط، ليكونَ المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في تحقيق ذلك في نسخة مونديال 2022.

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره إسبانيا، في دور الـ16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نايف أكراد، أشرف حكيمي. نصير مزراوي، غانم سايس (بدر بانون).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناهي.

🪜🙋🏻‍♂️ ¡¡NOS SUBIMOS AL ANDAMIO CON @LUISENRIQUE21!! Hoy, 𝒘𝒂𝒍𝒌𝒊𝒆 en mano, el seleccionador ha estado dando instrucciones a nuestros medios durante el entreno. 😍 Para todo fan… ¡¡Estos vídeos son una 𝗚𝗢𝗭𝗔𝗗𝗔!! ℹ️ https://t.co/OOf9id0VIo #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/uacH1CdiR9 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 4, 2022

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

يذكر أنّ الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد زفّ الخبر السارّ إلى الجماهير المغربية المتواجدة في قطر لتشجيع بلادها، عقب تمكّنها من الحصول على 5 آلاف تذكرة إضافية لمشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في المدرجات، عقب نفاد تذاكر المباراة المرتقبة.