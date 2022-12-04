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بعد تصويرهما مؤخرة ملكة جمال كرواتيا.. رجل أعمال قطري يكشف سبب تصرف أبناء بلده! (شاهد)

إيفانا تلفت الأنظار بملابسها الجريئة

كتب رفيف عبدالله
بعد تصويرهما مؤخرة ملكة جمال كرواتيا.. رجل أعمال قطري يكشف سبب تصرف أبناء بلده! (شاهد) watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن- زعم رجل أعمال قطري، أن المشجعين القطريين المبتسمين الذين تم رصدهم وهم يلتقطون صور ملكة جمال كرواتيا السابقة ، إيفانا نول ، أرادوا فقط الإبلاغ عن ملابسها الجريئة.

مليون متابع

العارضة البالغة من العمر 30 عامًا والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة “، جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب حيث ظهرت في زي مثير آخر – بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

تم الإمساك بالرجلين وهما يلتقطان صورا لإيفانا

نشرت ملكة جمال كرواتيا على إنستغرام بعد المباراة صورة لرجلين قطريين وهم يتأملون بها ويلتقطون الصور . وعلقت: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”

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أرادوا الإبلاغ عنها

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وبينما وصف متابعيها تصرف الرجال في الصور بالوقاحة، ادعى رجل أعمال قطري أن الرجال كانوا في الواقع يصورون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر ردا على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”: “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.

ملكة جمال كرواتيا
شجعت إيفانا كرواتيا خلال المباراة مع المغرب
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لكن تفسيره لم يقنع مستخدمي تويتر الذين سخروا وأكدوا أن النظرات لوحدها تفضح.

تبرير مضحك

كتب أحدهم: “بدون إهانة يا سيدي ، لكن تبريرك مضحك”.

وعقب آخر “تعابير وجههم ولغة جسدهم وطريقة حملهم للهاتف تكشف عن نواياهم بوضوح”.

وجاء في تعليق ثالث: “عليك أن تعترف بأن الرجال القطريين ليسوا معصومين عن الخطأ”.

لا خوف من الاعتقال

تم تصوير العارضة والمصممة الألمانية المولد إيفانا وهي تهتف لكرواتيا وهي ترتدي مجموعة من الأزياء الكاشفة.

على الرغم من قوانين الحشمة الصارمة في قطر ، تقول إيفانا إنها ليست قلقة بشأن الاعتقال.

ملكة جمال كرواتيا
تتصدر إيفانا عناوين الصحف حول خيارات ملابسها

قالت: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه ، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني “.

تم قبولي

على الرغم من أنها تلقت إساءة عبر الإنترنت من متصيدون يحذرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر ، إلا أنها مصممة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية وتقول إن السكان المحليين يحبونها بالفعل.

وقالت “في البداية كنت أفكر فيما إذا كانت كأس العالم ستقام هناك (قطر) ، بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

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ملكة جمال كرواتيا
تقول العارضة إنها ليست قلقة بشأن إلقاء القبض عليها

وأضافت: “السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد. لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة”.

وختمت: “البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي.”

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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