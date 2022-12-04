الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةحياتناالمشي أو الجري: أيهما أكثر فعالية لفقدان الوزن؟
حياتنا

المشي أو الجري: أيهما أكثر فعالية لفقدان الوزن؟

"الجري؛ هو أساس فقدان الوزن.."

كتب معالي بن عمر
ستحتاج إلى اتباع نظام غذائي متوازن لقدان الوزن watanserb.com
ستحتاج إلى اتباع نظام غذائي متوازن لقدان الوزن
- Advertisement -

وطن-نشر موقع “كوسموبوليتان” الفرنسي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على تمارين الكارديو، كأفضل حليف في عملية إنقاص الوزن. مُشيرًا إلى أنه لفقدان الوزن أيضًا، قد نتساءل عن النشاط الأكثر فعالية؛ المشي أم الجري بغض النظر عن تمارين الكارديو.

ولا شك في أن الجميع يرغب في إنقاص الوزن شكل مَرضي، ولكن هذا يتطلّب ممارسة نشاط بدني منتظم لتحقيق الرفاهية والصحة لجسمنا في آن واحد! لكن أمامنا خيار صعب وضروري: ما أفضل طريقة لفقدان الوزن المشي أم الركض؟

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

الجري أفضل لفقدان الوزن

ووفقًا لما ترجمته”وطن“، فإذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بشكل دائم، فإن اتباع نظان غذائي متوازن ونشاط رياضي منتظم،يعدّ روتين جيّد ستحتاج القيام به باستمرار. وفي الواقع، سوف يسمح لك الجري بحرق السعرات الحرارية بسرعة، فضلاً عن أنه يتفوق على رياضة المشي.

مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم لفقدان الوزن watanserb.com
مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم لفقدان الوزن
- Advertisement -

وعلاوة على ذلك، من خلال ممارسة الجري، سترى أيضًا العديد من الفوائد التي ستنعم بها صحتك العقلية. فهذا ليس من قبيل المصادفة، لأن تنشيط نظام القلب والأوعية الدموية، وممارسة نشاط مثل هذه الرياضة البدنية تطلق ما يسمى بهرمونات السعادة والإندورفين وتسمح بتحسين الدورة الدموية حتى تصل إلى عقلك.

ومع ذلك، ينبغي ألا تتجاوز رياضة المشي، فهي لها أيضًا مزايا عديدة في سياق فقدان الوزن.

ما هي المدة التي يجب أن تقضيها حقًا على الدراجة الثابتة لفقدان الوزن؟

المشي للياقة بدنية فضل، ولإنقاص الوزن بشكل متوازن

هل تسمع صرير ركبتيك قليلاً عند التفكير في الجري؟ هل أنت مبتدئ في تمارين الكارديو، لا بأس يمكنك المشي دون التأثير على مفاصلك، يمكنك بالفعل حرق العديد من السعرات الحرارية مثل الجري، بشرط أن تمشي بنشاط، بحيث يكون معدل ضربات قلبك بين 60 و 70٪ من سعته القصوى.

- Advertisement -

هنا أيضًا، ستحتاج إلى اتباع نظام غذائي متوازن بحيث تستمر فقدان الوزن لفترة طويلة ولا تستعيد كل الكيلوجرامات التي فقدتها بمجرد الوصول إلى هدفك. وهذا يعني عدم حرمان جسمك من السعرات الحرارية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة لفقدان الوزن.

يٌذكر أن المرأة تحتاج إلى ما بين 2000 و 2500 سعرة حرارية يوميًا، بينما يحتاج الرجال ما بين 2500 و 3000 سعرة حرارية.

من خلال حرمان جسدك من السعرات الحرارية، فإنك تضعه في حالة تجويع وترسل إليه إشارة خاطئة، وهكذا سيخزن جسمك كل ما في وسعه، في ضوء الفترة التالية من الجوع المفروض.

5 نصائح لإنقاص الوزن دون سحق نفسك في صالة الألعاب الرياضية watanserb.com
الطريق إلى الوزن المنشود مليء بالعوائق العرضية

لذلك، الشروع في نشاط رياضي؛هو فكرة ممتازة ويمكن أن يجلب لك الفوائد الصحية، لكن، بشرط أن تعطي كل المفاتيح لجسمك لتحمل نشاطاتك الرياضية!

المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

المصدركوسموبوليتان_ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

حياتنا

اضطرابات الأكل والثقة بالنفس.. لماذا تعتبر الصحة العقلية عاملاً مهمًا لفقدان الوزن؟

حياتنا

نشاط يومي قد يفقدك 200 سعرة حرارية في الساعة دون أن تذهب إلى قاعة الألعاب الرياضية

حياتنا

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

حياتنا

تعرف على أكثر طعام منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن سريعًا هذا الشتاء

حياتنا

لفقدان الوزن..إليك مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم

حياتنا

تناوُل وجبة فطور دسمة وعشاء خفيف ليست أفضل طريقة لفقدان الوزن

حياتنا

3 شائعات يجب أن تعرفها عن المنتجات الخفيفة أو بدون سكر

حياتنا

لم تسمع بها من قبل…نباتات تخلصك من احتباس الماء والسيلوليت؟

حياتنا

المشي قد يضيف 15 عامًا إلى حياتك .. إليكم تفاصيل أحدث دراسة

حياتنا

5 نصائح لإنقاص الوزن دون سحق نفسك في صالة الألعاب الرياضية

حياتنا

منها تعزيز صحة القلب… تعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها خل التفاح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شركة متخصصة في القرصنة الأخلاقية تبحث عن عقود حكومية في السعودية

3 لاعبين في منتخب تونس يُعلنون اعتزالهم الدولي بعد خطوة وهبي الخزري

أغرب احتفال للمغاربة بعد التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس العالم (لن تصدق)

ميادة الحناوي.. طبيب تجميل يكشف مفاجأة حول ملامحها العشرينية! (شاهد)

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

توابل تقي من نزلات البرد في الشتاء!

آخر رسائل لـ “جورج الراسي” قبل وفاته بـ20 دقيقة.. طلب هذه الأكلة الشعبية ليتناولها فور وصوله!

تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار.. حمل الكرسي بنفسه لسبب إنساني (فيديو)

تغييرات جديدة على برامج الهواتف المحمولة.. كلنا ننتظرها!

وفاة الاعلامي مفيد فوزي إعلاميون ينعون المحاور الشجاع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC