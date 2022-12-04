“اللايغر” هجين الأسد مع أنثى النمر.. تقرير يكشف عن مأساة وتساؤلات أخلاقية

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وطن – تبث شبكة “سي ان ان cnn” الأمريكية مساء اليوم، الأحد، تقريرا مُفصلا سوف تتحدث فيه عن مأساة واحد من أكثر الحيوانات الهجينة نُدرة في العالم “حيوان اللايغر” وهو أحد الحيوانات المُفترسة الناتجة عن تهجين ذكر الأسد مع أنثى النمر.

ويكشف التقرير الذي نشرت الشبكة مقتطفا عنه، جرائم إساءة معاملة “حيوانات اللايغر” واستغلالها من قبل “هُواة التدجين” في أغراض غير إنسانية.

ما هو حيوان اللايغر؟

وتلتقي ليزا لينغ بشبكة “سي ان ان” الأمريكية، ببعض الأشخاص الذين يحاولون الحد من هذه الممارسات، ضمن برنامج “هكذا نعيش الحياة مع ليزا لينغ” الذي يُعرض مساء اليوم، الأحد.

أشبه بخيال علمي.. هذا اللايغر نوع هجين يجمع بين الأسد والنمرhttps://t.co/Qf6GI71FkP pic.twitter.com/7nIGuPQ70f — CNN بالعربية (@cnnarabic) December 4, 2022

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يثير التقرير مشكلة أخلاقية تتمركز خاصة حول محاولات بعض “الباحثين” و”هواة التهجين” حول العالم “خلق أنواع جديدة من الأصناف الحيوانية”.

حيث أظهر التقرير الذي سوف تبثه شبكة cnn، على سبيل المثال، نوعا جديدا تماما من الأصناف الحيوانية، هو نِتاج تهجين “أُنثى اللايغر” مع “ذكر الأسد”، على الرغم أن اللايغر أساسا ناتج عن تهجين لنوعين من الحيوانات هما الأسد والنمر.

كيف يبدو شكل حيوان اللايغر الهجين؟

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صادرت المصالح المُختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب التقرير، حيوان “اللايغر المُهجن” المذكور، من عند بعض مربي الحيوانات الذين حاولوا الالتفاف على قوانين حماية الحيوانات، عبر إيهام منفذي القانون أنهم يقومون بحماية بعض السلالات الحيوانية من الإنقراض.

ترتقي تلك الممارسات غير الأخلاقية، بحسب ما ذكرت مُقدمة التقرير “ليزا لينغ” إلى ما وصفته بـ “مُحاكاة أفعال الرب، حيث أن مثل هؤلاء الأشخاص يقومون بخلق حيوانات جديدة” على حد تعبيرها.

Tiger King: The Doc Antle Story | Official Trailer | Netflix https://t.co/kNAqBFfPoz — agisna (@agisna52456170) December 1, 2022

و مؤخرا، كشف مسلسل وثائقي تحت عنوان “تايجر كينج” من إعداد شبكة “نتفليكس” الأمريكية، عن جرائم إساءة معاملة حيوانات “اللايغر” واستغلالها من قبل بعض المرضى غير المستقرين نفسيا والذين يحب على سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية مُحاسبتهم.