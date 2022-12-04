اشتباك بين منتخب صربيا وسويسرا في المونديال تفاصيل صادمة

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وطن- كشف الصحفي السعودي وليد الحربي عن واقعة حدثت خلال مونديال قطر، قال إنّ الإعلام لم يتطرّق إليها، وإن الكثيرين لا يعرفون شيئاً عنها.

قصة حصلت في مونديال قطر لم يتطرق لها الإعلام بشكل كبير ولم يعرف عنها الكثير من مشاهدي المونديال ..

يلا نبدا !!

وإذا ما عندك وقت لايك وأرجع متى ما فضيت 👍🏻#FIFAWorldCup #Qatar2022 #كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/rgXUFcnOPJ — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وقال الحربي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “قبيل انطلاق مباراة البرازيل وصربيا علّق المنتخب الصربي في غرفة تبديل الملابس الخاصة به العلم الصربي اليميني المتطرف الذي يحمل عبارة تقول لا تنازل بجانب خريطة تضع إقليم كوسوڤو ضمن حدود صربيا.. الصورة أدناه توضح شكل العلم”.

قبيل إنطلاق مباراة #البرازيل_صربيا علّق المنتخب الصربي في غرفة تبديل الملابس الخاصة به العلم الصربي اليميني المتطرف الذي يحمل عبارة تقول "لا تنازل" بجانب خريطة تضع إقليم كوسوڤو ضمن حدود صربيا 🇷🇸 – الصورة أدناه توضح شكل العلم ⬇️ pic.twitter.com/Y575ou5w98 — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

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وأضاف: “بعد هذه الحادثة تقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى إلى الفيفا، معترضا على ما وصفه بـ النبرة الشوفينية التي تتخذها صربيا ليطبق بعدها الـFIFA إجراءاته التأديبية ضد صربيا بموجب المادة 11 من قانون الفيفا للانضباط، والمتعلقة بالسلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف”.

وبعد هذه الحادثة تقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى إلى الفيفا، معترضا على ما وصفه بـ "النبرة الشوفينية" التي تتخذها صربيا ليطبق بعدها الـFIFA إجراءاته التأديبية ضد صربيا بموجب المادة 11 من قانون الفيفا للانضباط، والمتعلقة بـ"السلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف" pic.twitter.com/7wvcGGYxW0 — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

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وتابع: “الكلام ليس هنا فالقصة حتى الآن عادية ولا تتجاوز كونها مخالفة وعوقب فاعلها القصة الحقيقة تبدأ عند معرفتنا بأن كابتن منتخب سويسرا جرانيت تشاكا وزميله شيردان شاكيري هم من أصول كوسوفية ألبانية، وعائلتهم من ضمن من هاجر من كوسوفا إلى سويسرا هربًا من مجازر الصرب في آواخر التسعينات”.

الكلام ليس هنا فالقصة حتى الآن عادية ولا تتجاوز كونها مخالفة وعوقب فاعلها القصة الحقيقة تبدأ عند معرفتنا بأن كابتن منتخب

سويسرا جرانيت تشاكا وزميله شيردان شاكيري هم من أصول كوسوفية البانية، وعائلتهم من ضمن من هاجر من كوسوفا إلى سويسرا هربًا من مجازر الصرب في آواخر التسعينات pic.twitter.com/8TRz0pG9uE — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

واستطرد: “كون تشاكا وشاكيري في سويسرا لم ينسهم أصولهم الكوسوفية الالبانية، ففي مونديال روسيا 2018 لعب المنتخب السويسري مباراة ضد صربيا وسجل الثنائي أهداف الفوز على صربيا، واحتفلوا بالأهداف بوضع أيديهم على صدورهم بشكل معاكس، لرسم شارة النسر المزدوج أسود اللون، وهو رمز العلم الألباني”.

كون تشاكا وشاكيري في سويسرا لم ينسهم أصولهم الكوسوفية الالبانية، ففي مونديال روسيا 2018 لعب المنتخب السويسري مباراة ضد صربيا وسجل الثنائي أهداف الفوز على صربيا، واحتفلوا بالأهداف بوضع أيديهم على صدورهم بشكل معاكس، لرسم شارة "النسر المزدوج" أسود اللون، وهو رمز العلم الألباني 🇦🇱 pic.twitter.com/HLIQT7GhBb — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وعلامة النسر الطائر موجودة على علم ألبانيا، وهي رمز لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

وتابع: “بالتأكيد قامت الفيفا بمعاقبة كلا الإثنين بتغريمهم مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري وهي غرامة رفع الشعارات السياسية في الملاعب الرياضية”.

وبالتأكيد قامت الفيفا بمعاقبة كلا الإثنين بتغريمهم مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري وهي غرامة رفع الشعارات السياسية في الملاعب الرياضية 🙄 pic.twitter.com/He0WPIhOAk — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وقال: “قبل أيام قليلة لعب المنتخب السويسري مرة أخرى مباراة ضد منتخب صربيا في كأس العالم .. كانت المباراة مشحونة والأجواء مشدودة والبعض – وأنا منهم – يعتقدون بأن السبب يعود إلى أهمية المباراة أو الروح العالية لدى الفريقين والموضوع كان أكبر بكثير من ذلك”.

قبل أيام قليلة لعب المنتخب السويسري مرة أخرى مباراة ضد منتخب صربيا في #كأس_العالم_FIFA قطر 2022 .. كانت المباراة مشحونة والأجواء مشدودة والبعض -وأنا منهم- يعتقدون بأن السبب يعود إلى أهمية المباراة أو الروح العالية لدى الفريقين والموضوع كان أكبر بكثير من ذلك 👀!! pic.twitter.com/6KQXk9vkgc — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وأضاف: “ومثل ما الأجواء مشحونة داخل الملعب كانت الأجواء مشحونة في المدرجات .. على سبيل المثال الفيديو هذا واللي يوثق لحظة طرد مشجعة قامت بحركة النسر المزدوج في مباراة سويسرا صربيا”.

ومثل ما الأجواء مشحونة داخل الملعب كانت الأجواء مشحونة في المدرجات ..

على سبيل المثال الفيديو هذا واللي يوثق لحظة طرد مشجعة قامت بحركة النسر المزدوج في مباراة #سويسرا_صربيا pic.twitter.com/7WO8U8bzVY — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وأشار إلى أنه خلال المباراة، وقعت مشادة كلامية بين تشاكا وأحد لاعبي منتخب صربيا، وصلت إلى تشابك بالأيدي.

وهنا داخل الملعب فيديو يوضح مشادة كلامية بين تشاكا واحد لاعبي منتخب صربيا وصل إلى تشابك بالأيدي 🚫pic.twitter.com/QQxVuzrkNn — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

كما نشر مقطع فيديو آخر، لمشاحنة أخرى بين تشاكا ودكة بدلاء منتخب صربيا.

وهنا فيديو آخر لمشاحنة أخرى بين تشاكا ودكة صربيا كاملة 🇷🇸😅!!pic.twitter.com/Za1kbfewxD — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وتابع: “كانت محصلة المباراة النهائية فوز منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل احد الأهداف الثلاثة شيردان شاكيري .. كما أن تشاكا فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة”.

كانت محصلة المباراة النهائية فوز منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل احد الأهداف الثلاثة شيردان شاكيري .. كما أن تشاكا فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة 😎✨️ pic.twitter.com/Hs9wLNB870 — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وأردف: “بعد نهاية المباراة ظهرت صور توضح ارتداء تشاكا أثناء احتفالة بالانتصار لقميص يحمل اسم جاشاري، وهو اسم أحد رموز المقاومة التاريخيين في ألبانيا خلال الحرب مع صربيا”.

وبعد نهاية المباراة ظهرت صور توضح ارتداء تشاكا أثناء احتفالة بالانتصار لقميص يحمل اسم جاشاري، وهو اسم أحد رموز المقاومة التاريخيين في ألبانيا خلال الحرب مع صربيا

🇷🇸 ❌️🇦🇱 pic.twitter.com/onYp29LdNl — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

وبعد نهاية المباراة، أثار قميص تشاكا الكثير من الجدل في صربيا، التي اعتبر مشجّعوها أنّ حركة تشاكا كانت بمثابة التقليل والاستفزاز لهم.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أيّ قرار رسمي من الفيفا حيالَ قميص تشاكا، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق شامل حول القضية.

وبالتأكيد بعد نهاية المباراة أثار قميص تشاكا الكثير من الجدل في صربيا التي اعتبر مشجعوها أن حركة تشاكا كانت بمثابة التقليل والاستفزاز لهم 🇷🇸!! وحتى هذه اللحظة لم يصدر اي قرار رسمي من الفيفا حيال قميص تشاكا، حيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق شامل حول القضية. pic.twitter.com/jDOy42a0es — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 4, 2022

يُشار إلى أن قناة “الكاس” القطرية، نشرت مقطعَ فيديو يوثّق لحظة طرد مشجعة، بسبب قيامها بأداء حركة النسر الألبانية، خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي صربيا وسويسرا، على أرض ملعب 974، والتي انتهت بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهلها لدور الـ16.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة اقتياد رجال أمن الاستاد، وهم يقومون بإخراجها من الملعب، في حين استمرت المشجعة بأداء الحركة.

عداوة تاريخية

وهناك عداوة تاريخية بين ألبانيا وصربيا، بسبب الصراعات السياسية والحروب التي دارت بينهما.

وترفض صربيا حتى الآن الاعتراف بإقليم كوسوفو كدولة مستقلة، في الوقت الذي تؤمن فيه ألبانيا بوجود دولة “ألبانيا العظمى”، والتي تضم الإقليم بالإضافة إلى بعض الأجزاء من صربيا.