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تقارير

اشتباك بين منتخب صربيا وسويسرا في المونديال تفاصيل صادمة

الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق موسع

كتب خالد السعدي
اشتباك بين منتخب صربيا وسويسرا watanserb.com
اشتباك بين منتخب صربيا وسويسرا
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وطن- كشف الصحفي السعودي وليد الحربي عن واقعة حدثت خلال مونديال قطر، قال إنّ الإعلام لم يتطرّق إليها، وإن الكثيرين لا يعرفون شيئاً عنها.

وقال الحربي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “قبيل انطلاق مباراة البرازيل وصربيا علّق المنتخب الصربي في غرفة تبديل الملابس الخاصة به العلم الصربي اليميني المتطرف الذي يحمل عبارة تقول لا تنازل بجانب خريطة تضع إقليم كوسوڤو ضمن حدود صربيا.. الصورة أدناه توضح شكل العلم”.

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وأضاف: “بعد هذه الحادثة تقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى إلى الفيفا، معترضا على ما وصفه بـ النبرة الشوفينية التي تتخذها صربيا ليطبق بعدها الـFIFA إجراءاته التأديبية ضد صربيا بموجب المادة 11 من قانون الفيفا للانضباط، والمتعلقة بالسلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف”.

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وتابع: “الكلام ليس هنا فالقصة حتى الآن عادية ولا تتجاوز كونها مخالفة وعوقب فاعلها القصة الحقيقة تبدأ عند معرفتنا بأن كابتن منتخب سويسرا جرانيت تشاكا وزميله شيردان شاكيري هم من أصول كوسوفية ألبانية، وعائلتهم من ضمن من هاجر من كوسوفا إلى سويسرا هربًا من مجازر الصرب في آواخر التسعينات”.

واستطرد: “كون تشاكا وشاكيري في سويسرا لم ينسهم أصولهم الكوسوفية الالبانية، ففي مونديال روسيا 2018 لعب المنتخب السويسري مباراة ضد صربيا وسجل الثنائي أهداف الفوز على صربيا، واحتفلوا بالأهداف بوضع أيديهم على صدورهم بشكل معاكس، لرسم شارة النسر المزدوج أسود اللون، وهو رمز العلم الألباني”.

وعلامة النسر الطائر موجودة على علم ألبانيا، وهي رمز لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

وتابع: “بالتأكيد قامت الفيفا بمعاقبة كلا الإثنين بتغريمهم مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري وهي غرامة رفع الشعارات السياسية في الملاعب الرياضية”.

وقال: “قبل أيام قليلة لعب المنتخب السويسري مرة أخرى مباراة ضد منتخب صربيا في كأس العالم .. كانت المباراة مشحونة والأجواء مشدودة والبعض – وأنا منهم – يعتقدون بأن السبب يعود إلى أهمية المباراة أو الروح العالية لدى الفريقين والموضوع كان أكبر بكثير من ذلك”.

وأضاف: “ومثل ما الأجواء مشحونة داخل الملعب كانت الأجواء مشحونة في المدرجات .. على سبيل المثال الفيديو هذا واللي يوثق لحظة طرد مشجعة قامت بحركة النسر المزدوج في مباراة سويسرا صربيا”.

وأشار إلى أنه خلال المباراة، وقعت مشادة كلامية بين تشاكا وأحد لاعبي منتخب صربيا، وصلت إلى تشابك بالأيدي.

كما نشر مقطع فيديو آخر، لمشاحنة أخرى بين تشاكا ودكة بدلاء منتخب صربيا.

وتابع: “كانت محصلة المباراة النهائية فوز منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل احد الأهداف الثلاثة شيردان شاكيري .. كما أن تشاكا فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة”.

وأردف: “بعد نهاية المباراة ظهرت صور توضح ارتداء تشاكا أثناء احتفالة بالانتصار لقميص يحمل اسم جاشاري، وهو اسم أحد رموز المقاومة التاريخيين في ألبانيا خلال الحرب مع صربيا”.

وبعد نهاية المباراة، أثار قميص تشاكا الكثير من الجدل في صربيا، التي اعتبر مشجّعوها أنّ حركة تشاكا كانت بمثابة التقليل والاستفزاز لهم.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أيّ قرار رسمي من الفيفا حيالَ قميص تشاكا، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق شامل حول القضية.

يُشار إلى أن قناة “الكاس” القطرية، نشرت مقطعَ فيديو يوثّق لحظة طرد مشجعة، بسبب قيامها بأداء حركة النسر الألبانية، خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي صربيا وسويسرا، على أرض ملعب 974، والتي انتهت بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهلها لدور الـ16.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة اقتياد رجال أمن الاستاد، وهم يقومون بإخراجها من الملعب، في حين استمرت المشجعة بأداء الحركة.

عداوة تاريخية

وهناك عداوة تاريخية بين ألبانيا وصربيا، بسبب الصراعات السياسية والحروب التي دارت بينهما.

وترفض صربيا حتى الآن الاعتراف بإقليم كوسوفو كدولة مستقلة، في الوقت الذي تؤمن فيه ألبانيا بوجود دولة “ألبانيا العظمى”، والتي تضم الإقليم بالإضافة إلى بعض الأجزاء من صربيا.

المصدروسائل إعلام ، مواق التواصل الاجتماعي وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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