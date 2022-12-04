إليكم النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

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وطن-نشرت مجلة “ديافيتا” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على النظام الغذائي الذي سيساعد على إنقاص الوزن في الشتاء.

فما هذا النظام الغذائي الذي يضمن خسارة الوزن في الشتاء؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأيام في الشتاء تكون أقصر وأكثر برودة، ما يعني أننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل. وهذا خطأ يجب عليك تجنبه. لذا قبل أن تبدأ في اتباع نظام غذائي، حاول أن تمشي أكثر وإذا كنت لا تحب فكرة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فاذهب في نزهة على الأقدام واستمتع بالجو الجميل.

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يمكن أن يساعدك المشي أكثر مما تعتقد عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن في فصل الشتاء، وثاني أهم شيء ينبغي عليك اتباعه هو النظام الغذائي المتوازن. لذلك، من الضروري تضمين الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية لحماية جهاز المناعة لديك خلال الأشهر الباردة. إليك أفضل طريقة للقيام بذلك.

الإفطار:

ابدأ يومك بدقيق الشوفان وكوب من عصير الحمضيات الطازج. لتنويع وجبة الإفطار، أضف الزبادي والتوابل والفواكه المطهية أو المكسرات. هذا سوف يمد جسمك بالألياف والزنك وحديد الطاقة والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة!

وجبة منتصف النهار:

من المعروف أن السمك مليء بالبروتين والدهون الصحية. كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين د الذي يدعم قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم من أجل صحة العظام والأسنان. يمكن أن توفر الأسماك العديد من الفوائد، مثل زيادة الطاقة والتركيز الذهني. هذا هو السبب في أنه أحد أفضل الخيارات لاستراحة الغداء، ثم امزج طبق السمك مع السلطات الخضراء الطازجة.

العشاء:

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تعتبر أطباق الشوربة واليخنات، أفضل وجبة لفصل الشتاء. سوف تدفئك وستعطيك الشعور بالشبع بسرعة. لكن المكونات مهمة أيضًا. عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن في الشتاء، اختر حساء الدجاج أو الملفوف أو العدس أو السبانخ أو حساء الخضار الجذرية. تذكر أن تضيف الثوم أو الزنجبيل وتقليل الملح والزيت أثناء الطهي. هل جربت أيضًا حساء الكراث الشهير لإنقاص الوزن؟ إنها وجبة مفيدة جدًا لفقذان الوزن.

إذا شعرت بالجوع بين الوجبات، يمكنك تناول المكسرات أو الفاكهة. ليست هناك حاجة لمزيد من الضغط على جسمك عن طريق تجويع نفسك. فقط كن حذرا من مقدار ما تأكله وتجنب الخبز والحلويات.

ومن الأطعمة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي القرع والبيض والفاصوليا والبازلاء والفلفل الأحمر وكمية قليلة من الجبن واللحوم الحمراء. ثم في الحساء يمكنك إضافة البطاطس أو الأرز لجعلها مغذية أكثر.