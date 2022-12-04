الأحد, ديسمبر 4, 2022
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إليكم النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

"ابدأ يومك بدقيق الشوفان وكوب من عصير الحمضيات الطازج"

كتب معالي بن عمر
انقاص الوزن في فصل الشتاء watanserb.com
انقاص الوزن في فصل الشتاء
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وطن-نشرت مجلة “ديافيتا” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على  النظام الغذائي الذي سيساعد على إنقاص الوزن في الشتاء.

فما هذا النظام الغذائي الذي يضمن خسارة الوزن في الشتاء؟

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأيام في الشتاء تكون أقصر وأكثر برودة، ما يعني أننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل. وهذا خطأ يجب عليك تجنبه. لذا قبل أن تبدأ في اتباع نظام غذائي، حاول أن تمشي أكثر وإذا كنت لا تحب فكرة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فاذهب في نزهة على الأقدام واستمتع بالجو الجميل.

قبل البدء في اتباع نظام غذائي، حاول أن تمشي أكثر وإذا كنت لا تحب فكرة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فاذهب في نزهة على الأقدام
قبل البدء في اتباع نظام غذائي، حاول أن تمشي أكثر وإذا كنت لا تحب فكرة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فاذهب في نزهة على الأقدام
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يمكن أن يساعدك المشي أكثر مما تعتقد عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن في فصل الشتاء، وثاني أهم شيء ينبغي عليك اتباعه هو النظام الغذائي المتوازن. لذلك، من الضروري تضمين الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية لحماية جهاز المناعة لديك خلال الأشهر الباردة. إليك أفضل طريقة للقيام بذلك.

بعد ما أظهرت نجاعتها .. العديد يتبعون هذه الحمية الغذائية لإنقاص أوزانهم

الإفطار:

ابدأ يومك بدقيق الشوفان وكوب من عصير الحمضيات الطازج. لتنويع وجبة الإفطار، أضف الزبادي والتوابل والفواكه المطهية أو المكسرات. هذا سوف يمد جسمك بالألياف والزنك وحديد الطاقة والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة!

ابدأ يومك بدقيق الشوفان وكوب من عصير الحمضيات الطازج
ابدأ يومك بدقيق الشوفان وكوب من عصير الحمضيات الطازج

وجبة منتصف النهار:

من المعروف أن السمك مليء بالبروتين والدهون الصحية. كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين د الذي يدعم قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم من أجل صحة العظام والأسنان. يمكن أن توفر الأسماك العديد من الفوائد، مثل زيادة الطاقة والتركيز الذهني. هذا هو السبب في أنه أحد أفضل الخيارات لاستراحة الغداء، ثم امزج طبق السمك مع السلطات الخضراء الطازجة.

العشاء:

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تعتبر أطباق الشوربة واليخنات، أفضل وجبة لفصل الشتاء. سوف تدفئك وستعطيك الشعور بالشبع بسرعة. لكن المكونات مهمة أيضًا. عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن في الشتاء، اختر حساء الدجاج أو الملفوف أو العدس أو السبانخ أو حساء الخضار الجذرية. تذكر أن تضيف الثوم أو الزنجبيل وتقليل الملح والزيت أثناء الطهي. هل جربت أيضًا حساء الكراث الشهير لإنقاص الوزن؟ إنها وجبة مفيدة جدًا لفقذان الوزن.

إذا شعرت بالجوع بين الوجبات، يمكنك تناول المكسرات أو الفاكهة. ليست هناك حاجة لمزيد من الضغط على جسمك عن طريق تجويع نفسك. فقط كن حذرا من مقدار ما تأكله وتجنب الخبز والحلويات.

تعتبر أطباق الشوربة واليخنات، أفضل وجبة لفصل الشتاء. سوف تدفئك وستعطيك الشعور بالشبع بسرعة
تعتبر أطباق الشوربة واليخنات، أفضل وجبة لفصل الشتاء. سوف تدفئك وستعطيك الشعور بالشبع بسرعة

ومن الأطعمة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي القرع والبيض والفاصوليا والبازلاء والفلفل الأحمر وكمية قليلة من الجبن واللحوم الحمراء. ثم في الحساء يمكنك إضافة البطاطس أو الأرز لجعلها مغذية أكثر.

ما هي المدة التي يجب أن تقضيها حقًا على الدراجة الثابتة لفقدان الوزن؟

المصدرديافيتا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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