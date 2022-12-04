آخر رسائل لـ “جورج الراسي” قبل وفاته بـ20 دقيقة.. طلب هذه الأكلة الشعبية ليتناولها فور وصوله!

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وطن- أفصحت الممثلة اللبنانية نادين راسي، عن آخر محادثة جمعت شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، وصديقه في بيروت.

لم يصل أبداً

جاءت تلك المحادثة قبل 20 دقيقة من مغادرة جورج الراسي الأراضي السورية عودة إلى لبنان، ووفاته قبل الوصول.

وكما يظهر في المحادثة، فقد طلب جورج من صديقه أكلة شعبية شهيرة وهي الكشك.

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وكتب الراسي: “أنا خلّصت حفلتي هلأ نزلت عن المسرح… حضّرلي ترويقة كشك ع ذوقك 20 دقيقة تارك سوريا انا وزينة، بضلّ جايي لعندك منتروّق سوا عالساعة 6”.

وأعادت نادين نشر المحادثة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”. وعقبت: “كان عبالك كشك يا تقبر قلبي؟ كان عبالك كشك يا خيي؟”.

وصيته الوحيدة

وسبق أن كشف الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين عن وصية جورج، والتي أخبره بها قبل عدة أشهر، وكأنه يشعر بدنوّ أجله.

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وقال رجا نصر الدين، وهو الصديق المقرب لعائلة الفنان الراحل: إن جورج الراسي أوصى والدته على ابنه الوحيد “جو”. الذي أنجبه من عارضة الأزياء جويل حاتم.

وأعاد ناشطون تداول مقطع فيديو مؤثر، يوثّق محادثة جورج الراسي مع ابنه الوحيد “جو” قبل وفاته؛ إثر حادث مروري مروّع على طريق المصنع الدولية أثناء عودته من سوريا.

وظهر جورج الراسي يسأل طفله عما إذا كان اشتاق له، فيجيب جو: “اشتقتلك قد الكون أنا قلبي بيموت فيك”.

طريق الموت

هذا وقد تكفّلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بإعادة تأهيل الطريق الذي تسبب بوفاة جورج.

ونقل موقع “بصراحة” المحلي، عن مصادر لم يسمِّها، أنه سيتم تدشين الطريق على طريق المصنع الحدودي، الذي يربط بين دمشق ولبنان.

وأشار المصدر إلى أن المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق، جاء من قبل مكتب الفنانة ماجدة الرومي التي تكفلت بتنفيذ الطريق؛ منعًا لتكرار الحوادث.

وتم إعادة تأهيل الطريق، حيث تمّ وضع إنارة وإشارات على مسافة ٢٠٠م، وعاكس ضوء لتحذير الناس من الخطر وتجنب تكرار حوادث السير.

وامتد تأهيل الطريق حتى مداخل مدينة “عنجر”. وتم وضع تحذيرات وإنارة لتجنّب الحوادث على نقاط خطرة جدًا.