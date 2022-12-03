نجل فنانة مغربية شهيرة يقتل عشيقته بطريقة مروعة!

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وطن– قام نجل فنانة مغربية شهيرة، على قتل عشيقته بالضرب حتى الموت.

وذكرت صحيفة “أكادير 24” المحلية، أن الجريمة وقعت في الدار البيضاء، ولم تعرف دوافعها بعد.

شجار وضرب

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا نجل الفنانة يتشاجر مع الفتاة التي تجمعه بها علاقة حميمية، قبل أن يقتلها.

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وقام المتهم بإخراج الفتاة الثلاثينية بالقوة من صالون التجميل،. واصطحبها معه إلى شقته التي يقطن فيها بمفرده.

وهناك تم العثور على الفتاة متوفية.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود كدمات متفرقة في أنحاء جسد الفتاة.

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واكتفى الموقع بذكر الحرفين الأولين لاسم الفنانة المغربية بـ”ع.م”.

الكشف عن هوية الفنانة

لكن قناة “مع محمود” على “يوتيوب” أكدت أن الفنانة عزيزة ملاك، هي المقصودة.

وذكرت القناة نفس الرواية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، بأن نجل الفنانة عزيزة ملاك اصطحب الفتاة، وهي عشيقته، بالقوة من صالون تجميل.

وبعد اعتدائه عليها في شقته ألقاها في أحد الشوارع وهي تنزف من رقبتها.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها توفيت لاحقاً.

وذكر صاحب القناة أن نجل الفنانة عزيزة يتعاطى المواد المخدرة.

من هي عزيزة ملاك؟

الجدير بالذكر أن عزيزة ملاك ولدت في مدينة مكناس في المغرب، ويبلغ عمرها 64 عاماً.

تزوجت من رجل أعمال سعودي الجنسية وهو علي بطي الغامدي.

عملت عزيزة ملاك مع العديد من شركات الإنتاج منها عالم الفن وصوت الحب للإنتاج الفني والتوزيع.

انضمت عزيزة إلى الوسط الفني في عام 1975، ثم اعتزلت وعادت مجددا في عام 2019.

أول ملحن مصري يتعامل معها

سافرت عزيزة إلى الامارات وشاركت مع المغني الاماراتي الراحل جابر جاسم في ثلاثة أغاني. كما تعاملت مع الملحن محمد الموجي. ويعتبر أول ملحن مصري يتعامل معها.

تلقت عزيزة العديد من العروض للمشاركة في السينما. وشاركت في بداية مسيرتها في مسابقات البرنامج الغنائي المغربي الذي كان يشرف عليه عبد النبي الجيراري. كما وشاركت في احياء حفل عيد جلوس الملك الحسن الثاني.

حصلت عزيزة أيضاً على الجنسية التونسية، وعرفت بصوتها الرائع ومشاركتها في الأغاني الوطنية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

قررت عزيزة اعتزال الوسط الفني في عام 1985 حينما قرر محمد عبد الوهاب اعداد لحن خاص لها. واتضح لها فيما بعد أنها حامل.

عودة بعد 37 عاماً

هذا يعني أن نجلها المتهم بالقتل يبلغ من العمر 37 عاماً.

اعتزلت ملاك الوسط الفني وتفرغت للأمومة ورفضت عروض مغرية من أجل العودة الى الوسط الفني.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار العودة بعد اعتزال استمر ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً.

من أبرز أعمالها أغنية من كل دقة قلب وأغنية نتقابل سوا.