لحظة طرد مشجعة في مباراة صربيا وسويسرا بسبب حركة النسر الألبانية(شاهد)

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وطن- نشرت قناة “الكاس” القطرية مقطعَ فيديو يوثّق لحظة طرد مشجعة، بسبب قيامها بأداء حركة النسر الألبانية، خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي صربيا وسويسرا، على أرض ملعب 974، والتي انتهت بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهلها لدور الـ16.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة اقتياد رجال أمن الاستاد وهم يقومون بإخراجها من الملعب، في حين استمرت المشجعة بأداء الحركة.

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يشار إلى أن علامة النسر الطائر موجودة على علم ألبانيا، وهي رمز لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

وتسجل الوقائع وجود عداوة تاريخية بين ألبانيا وصربيا، بسبب الصراعات السياسية والحروب التي دارت بينهما.

وترفض صربيا حتى الآن الاعتراف بإقليم كوسوفو كدولة مستقلة، في الوقت الذي تؤمن فيه ألبانيا بوجود دولة “ألبانيا العظمى”، والتي تضم الإقليم بالإضافة إلى بعض الأجزاء من صربيا.

احتفال شاكيري وتشاكا بحركة النسر الطائر

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وفي بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، أثارت طريقة النجم السويسري شيردان شاكيري في احتفاله بهدف الفوز الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك نظيره الصربي غضب الجماهير الصربية، حيث تعدّ الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين كوسوفو ومقدونيا وألبانيا ضد صربيا.

واحتفل كلٌّ من شاكيري وزميله غرانيت تشاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

أصول اللاعبات الألبانية

وينحدر شاكا وشاكيري من عائلتين هاجرتا إلى سويسرا من كوسوفو، التي تعرّض فيها المسلمون إلى مجزرة على يد الصرب، انتهت بتدخل عسكري لحلف الناتو عام 1999.

وقضى والد شاكا ثلاثة أعوام سجيناً سياسياً في يوغوسلافيا سابقاً، لأنه كان يدعم استقلال كوسوفو.

أما شاكيري فولد في كوسوفو، وهربت عائلته إلى سويسرا مع اللاجئين من حرب البوسنة.

استقلال كوسوفو

وأعلنت كوسوفو استقلالها عام 2008، ولكن صربيا حليفتها روسيا وأغلب الصرب داخل كوسوفو لا يعترفون بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها التوتر بين صربيا وألبانيا في ملاعب كرة القدم.

ففي عام 2014، توقفت مباراة بين البلدين بعدما رفعت طائرة بلا طيار فوق الملعب علم ألبانيا، ومُنع المشجعون الألبانيون من حضور المباراة.

فوز سويسرا على صربيا

يشار إلى أنه وعلى أرضية ملعب 974، وأمام أزيد من 42 ألف متفرج، دخل منتخب سويسرا المباراة عازماً على الوصول إلى مرمى شباك الصرب أولاً، فكان له ما أراد في الدقيقة الـ20 بواسطة المخضرم شيردان شاكيري.

المنتخب الصربي لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل رد بقوة على تقدم السويسريين، وهو ما مكّنهم من العودة في النتيجة سريعاً بواسطة رأسية رائعة من أليكسندر ميتروفيتش، في الدقيقة 26.

وواصل المنتخب الصربي الضغط على حارس مرمى سويسرا غريكول كوبر، ليصل إلى هدفه الثاني في الدقيقة الـ35، عن طريق نجم يوفنتوس الإيطالي دوشان فلاهوفيتش.

وعلى وقع اعتقاد الجميع أن نصف المباراة الأولى سينتهي صربيًا، ظهر بريل إيمبولو ووقع هدف التعادل في الدقيقة 44، بعد أن تابع كرة عرضية على المقاس من سيلفان ويدمر، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ولم تمرّ 3 دقائق فقط على انطلاق الجولة الثانية حتى عادت سويسرا لتتقدم من جديد بهدف ثالث وقعه اللاعب ريمو فرولر، لتنتهي المباراة بانتصار سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين وترافق البرازيل إلى الدور الثاني.