كي لا يلمس أحد صدوركن.. أجنبية بميدل بيست تنصح السعوديات بأمر هام

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وطن– تسبب مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى في المملكة العربية السعودية، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل بين النشطاء العرب، نظرا للمشاهد المثيرة به والغير مألوفة في السعودية المحافظة، من تعري ورقص وغناء صاخب، فضلا عن حوادث التحرش الفاضحة.

التحرش في مهرجان “ميدل بيست”

ويشار إلى أن حفلات “ميدل بيست” الذي بات يصنف كأضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط، تقام خلال الفترة من 1-3 ديسمبر ضمن موسم الرياض، ويستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى.

وجراء حالات التحرش الكثيرة التي ظهرت بهذا المهرجان وغيره من الفاعليات السابقة في موسم الرياض، قدمت فتاة أجنبية تتواجد في السعودية وحضرت فاعليات “ميدل بيست” نصائحها للفتيات الراغبات بحضور هذا المهرجان لتفادي التحرش بهن.

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وظهرت الفتاة الأجنبية في مقطع مصور بثته على حساباتها بمواقع التواصل، تشرح فيه تجربتها بمهرجان “ميدل بيست” كما قدمت عدة نصائح مهمه للفتيات.

وظهرت تقول إن التنظيم كان جميلا وأنها كانت مع عدة أشخاص واستمتعت معهم.

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ولكنها خاطبت الفتيات في ذات الوقت بأن عليهن لبس السترة حتى “لا يلمس صدورهن أحد” حسب وصفها في إشارة للتحرش.

“وكذلك عليهن وضع أيديهن بالخلف لأن المكان مزدحم، وكذلك لبس شنطة لحمايتهن من الأمام” تقول الفتاة.

وتسبب هذا المقطع بحالة جدل كبيرة على مواقع التواصل بين النشطاء، الذين عبروا عن استغرابهم واستنكارهم للحال الذي وصلت إليه السعودية في عهد محمد بن سلمان.

فيما تداول آخرون مقطع آخر لفتاة تحذر جميع النساء بعدم الذهاب لفاعليات “ميدل بيست” بسبب ما وصفته بحالات التحرش المقززة هناك، موضحة أن التحرش بالفتيات هناك يتم بكل الطرق “لفظي وجسدي وغيره”.

فتاة سعودية “بحمالة صدر” في ميدل بيست

وكان ناشطون تداولوا أيضا فيديو من ذات المهرجان لفتاة سعودية قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمّالة الصدر ذات اللون الأخضر، الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) العديد من الشبان المحيطين بالفتاة، والذين كانوا ينظرون إليها في دهشة وآخرين علت وجوههم الابتسامات.

هل ارتحت يا #تركي_آل_الشيخ أنت ومن معك حين وصل الحال إلى فصخ الملابس أمام الجميع في مهرجان #مدل_بيست ؟

هذا ما وثقته الكاميرات وانتشر وما خفي أعظم. pic.twitter.com/ef3NfoUrOt — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) December 2, 2022

كما وثّق مقطع فيديو آخر فتاةً تتوسط عدداً من الشباب وهي تقوم بإنزال سترتها عن كتفيها، لتظهر مفاتنها لمن حولها.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي “بلوزة” عاريةً كشفت نصف بطنها، لتقومَ بعد ذلك بتبادل التحية مع الشبان المتواجدين في المهرجان.

وأظهرت مقاطع أخرى حالات تحرش وشذوذ وعنف، وتسببت بغضب واسع في أوساط الجمهور العربي.

عنف وعراء وتحرش وشذوذ.. مشاهد صادمة من مهرجان ميدل بيست في السعودية ضمن موسم الرياض تثير جدلا واسعا.. شاهد#ميدل_بيست#موسم_الرياض pic.twitter.com/lrVyirPk6P — مجلة ميم (@MeemMagazine) December 3, 2022

وشهد المهرجان أيضاً العديد من الحوادث والمشاجرات بين الشبان، حيث وثّق أحد المقاطع مضاربة قوية بين عدد من الشبان.

وظهر عدد من الشبان وهم يتبادلون اللكمات مع بعضهم البعض، دون تواجد أمني للتدخل السريع في مثل هذه الحالات.

ميريام فارس في ميدل بيست

وافتتحت مهرجان ميدل بيست، الخميس، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي لم تتخلَّ عن إثارة الجدل أيضاً بملابسها المثيرة.

وكعادتها، ظهرت ميريام مرتديةً قميصاً شفافاً يكشف حمّالة صدرها.

ميريام فارس من أدائها في مهرجان مدل بيست الموسيقي 😍🔥 pic.twitter.com/i7U0wmT13B — ترند سناب المشاهير (@lmshhyr) December 2, 2022

الفنانة اللبنانية بثت على حساباتها مقطعَ فيديو أظهرها وهي تلتقط “سيلفي” مع الجمهور، لتُوجّه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، مما أظهرها في وضع مثير.

وأظهرت فيديوهات أخرى تمّ التقاطها من الحفل، ميريام فارس وهي تقوم بأداء بعض الرقصات المثيرة، والتي أثارت استياء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.