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كي لا يلمس أحد صدوركن.. أجنبية بميدل بيست تنصح السعوديات بأمر هام

نصائح لتجنب التحرش الجنسي في موسم الرياض

كتب باسل النجار
أجنبية بميدل بيست watanserb.com
فتاة أجنبية تقدم نصائح مهمة للفتيات
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وطن– تسبب مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى في المملكة العربية السعودية، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل بين النشطاء العرب، نظرا للمشاهد المثيرة به والغير مألوفة في السعودية المحافظة، من تعري ورقص وغناء صاخب، فضلا عن حوادث التحرش الفاضحة.

التحرش في مهرجان “ميدل بيست”

ويشار إلى أن حفلات “ميدل بيست” الذي بات يصنف كأضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط، تقام خلال الفترة من 1-3 ديسمبر ضمن موسم الرياض، ويستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى.

وجراء حالات التحرش الكثيرة التي ظهرت بهذا المهرجان وغيره من الفاعليات السابقة في موسم الرياض، قدمت فتاة أجنبية تتواجد في السعودية وحضرت فاعليات “ميدل بيست” نصائحها للفتيات الراغبات بحضور هذا المهرجان لتفادي التحرش بهن.

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وظهرت الفتاة الأجنبية في مقطع مصور بثته على حساباتها بمواقع التواصل، تشرح فيه تجربتها بمهرجان “ميدل بيست” كما قدمت عدة نصائح مهمه للفتيات.

وظهرت تقول إن التنظيم كان جميلا وأنها كانت مع عدة أشخاص واستمتعت معهم.

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ولكنها خاطبت الفتيات في ذات الوقت بأن عليهن لبس السترة حتى “لا يلمس صدورهن أحد” حسب وصفها في إشارة للتحرش.

“وكذلك عليهن وضع أيديهن بالخلف لأن المكان مزدحم، وكذلك لبس شنطة لحمايتهن من الأمام” تقول الفتاة.

وتسبب هذا المقطع بحالة جدل كبيرة على مواقع التواصل بين النشطاء، الذين عبروا عن استغرابهم واستنكارهم للحال الذي وصلت إليه السعودية في عهد محمد بن سلمان.

فيما تداول آخرون مقطع آخر لفتاة تحذر جميع النساء بعدم الذهاب لفاعليات “ميدل بيست” بسبب ما وصفته بحالات التحرش المقززة هناك، موضحة أن التحرش بالفتيات هناك يتم بكل الطرق “لفظي وجسدي وغيره”.

فتاة سعودية “بحمالة صدر” في ميدل بيست

وكان ناشطون تداولوا أيضا فيديو من ذات المهرجان لفتاة سعودية قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمّالة الصدر ذات اللون الأخضر، الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) العديد من الشبان المحيطين بالفتاة، والذين كانوا ينظرون إليها في دهشة وآخرين علت وجوههم الابتسامات.

كما وثّق مقطع فيديو آخر فتاةً تتوسط عدداً من الشباب وهي تقوم بإنزال سترتها عن كتفيها، لتظهر مفاتنها لمن حولها.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي “بلوزة” عاريةً كشفت نصف بطنها، لتقومَ بعد ذلك بتبادل التحية مع الشبان المتواجدين في المهرجان.

وأظهرت مقاطع أخرى حالات تحرش وشذوذ وعنف، وتسببت بغضب واسع في أوساط الجمهور العربي.

وشهد المهرجان أيضاً العديد من الحوادث والمشاجرات بين الشبان، حيث وثّق أحد المقاطع مضاربة قوية بين عدد من الشبان.

وظهر عدد من الشبان وهم يتبادلون اللكمات مع بعضهم البعض، دون تواجد أمني للتدخل السريع في مثل هذه الحالات.

ميريام فارس في ميدل بيست

وافتتحت مهرجان ميدل بيست، الخميس، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي لم تتخلَّ عن إثارة الجدل أيضاً بملابسها المثيرة.

وكعادتها، ظهرت ميريام مرتديةً قميصاً شفافاً يكشف حمّالة صدرها.

الفنانة اللبنانية بثت على حساباتها مقطعَ فيديو أظهرها وهي تلتقط “سيلفي” مع الجمهور، لتُوجّه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، مما أظهرها في وضع مثير.

وأظهرت فيديوهات أخرى تمّ التقاطها من الحفل، ميريام فارس وهي تقوم بأداء بعض الرقصات المثيرة، والتي أثارت استياء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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