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حياتنا

كيم كارداشيان تكشف شكل بطنها الحقيقي بدون “فوتوشوب”.. لن تصدق ما تراه! (شاهد)

أجرت كيم عملية شد للجلد على بطنها قبل شهر

كتب رفيف عبدالله
كيم كارداشيان تكشف شكل بطنها الحقيقي بدون
كيم كادراشيان
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وطن– أذهلت نجمة الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان الجميع بإظهار شكل بطنها الطبيعي ، بما في ذلك عيوبها ، في فلوريدا.

أزياء كلوي وكيم

خرجت كيم وشقيقتها كلوي كارداشيان، في ميامي، فلوريدا، خلال معرض “آرت باسل”. وهو معرض فني يسلط الضوء على الأعمال المهمة للفنانين الناشئين الذين يبدعون في الفن الحديث والمعاصر.

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ارتدت كلوي بدلة سوداء شفافة مع بنطلون جينز كبير الحجم باللون الرمادي الداكن.

حضر كيم وكلوي كارداشيان معًا في ميامي لحضور معرض فني
كيم كارداشيان
أثناء وجودها في فلوريدا ، ارتدت كيم قميصًا قصيرًا سمح للجميع برؤية معدتها
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أكملت مظهرها مع تصفيفة الشعر نصف إلى أسفل ، ونظارات شمسية سوداء ومجوهرات ذهبية.

ارتدت كيم سروالًا جلديًا فضفاضًا بخصر غير متماثل مع بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام على الركبة.

في الجزء العلوي ، كانت تيشرتاً مزخرفًا باللون الأزرق. وشمرت عن حافة القميص لتكشف عن بطنها.

ظهرت التجاعيد وطيات الجلد على معدتها التي لم تتغير
كيم كارداشيان
أبرزت ملابس كيم حقًا مقدار الوزن الذي فقدته

تجاعيد وطيات

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في العديد من الصور ، تظهر تجاعيد وطيات معدة كيم بشكل كامل ، خاصة عندما تجلس في السيارة.

يبدو أن الطريقة التي يطوي بها جلد بطنها ناتجة عن الجلد المترهل من فقدان الوزن الشديد الذي تعرضت له مؤخرًا.

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نحيفة للغاية

في بداية شهر أكتوبر ، أجرت كيم عملية شد للجلد على بطنها في محاولة للتخلص من تلك الطيات.

كان هذا هو موعدها الثاني مع الدكتور أشكان غافامي للخضوع لعلاج “Morpheus8 Body” الذي يشد الجلد بالترددات الراديوية.

قال كيم: “نريد فقط أن نكون خاطفين للأنظار بشكلنا”.

قالت كيم إنها تحب أن تكون بهذا النحافة وتعتقد أنها لم تكن أبدًا أفضل حالًا
يهتم خبير الأبوة والأمومة بالآثار طويلة المدى لفقدان وزن كيم على جيل الشباب

لكن معجبي كيم قلقون من أن محاولتها الظهور مثالية أصبحت غير صحية للغاية.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” إن كيم “تحب كم هي نحيفة”. كما أنها تخطط لفقدان المزيد من الوزن.

قال المصدر إن كيم تخطط للبقاء على نظام غذائي خالٍ من السكر حتى تفقد رطلين آخرين حتى تكون أقل من وزنها الطبيعي.

كيم تحت تأثير انطباع بأنها لم تكن أبدًا في حال أفضل، وأنها تريد أن تظل نحيفة.

عواقب غير مقصودة

أعرب خبير الأبوة والأمومة عن قلقه من أن هوس كيم بفقدان الوزن يمكن أن يفقد قاعدة معجبيها الأصغر سنًا.

قال الخبير في حلقة من مسلسل The Kardashians: “أخبرت كيم كيف كانت مستعدة” لتجربة كل شيء “لتلائم فستان مارلين مونرو الذي ارتدته في Met Gala.

وتابع “تعليقاتها حول احتياجها” لتناول الطعام بشكل نظيف ومثالي “لتفقد 10 أرطال في ثلاثة أسابيع لترتدي الفستان أمر مدمر للغاية”.

كان الخبير قلقًا أيضًا بشأن التأثير المحتمل لفقدان وزن كيم على أطفالها ، وأكبرهم هي نورث ، 9 سنوات.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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