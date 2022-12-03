عصابة تجارة أعضاء بزي نسائي في سلطنة عُمان تثير لغطاً كبيراً والشرطة تكشف الحقيقة!

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بتداول إشاعة مغرضة، تزعم تعرض إحدى النساء لمحاولة خطف بالقرب من مسجد عمار بن ياسر بمنطقة “المعمورة” بصحنوت الجنوبية.

وأفادت المنشورات أن “بعض أفراد هذه العصابات يزعمون أنهم بحاجة لمساعدة في الطرقات، ويوقفون أصحاب السيارات ثم يصعدون معهم ليتمكنوا من تخديرهم وخطفهم”.

وادَّعى صاحب القصة أن “سيدة من عائلته كادت أن تكون إحدى ضحايا هذه العصابة التي دخل أحد أفرادها، في وضح النهار، إلى المنزل وهو متنكر بزي نسائي، زاعمًا بأنه بائع”.

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وأشار إلى أن البائع “حاول سحب السيدة وخطفها قبل أن يتدخل أبناؤها الذين خرجوا على صراخها ما دفع الخاطف للهرب بباص كان ينتظره خارجًا”

محامي يؤكد عدم صحة الإشاعة

من جانبه، أكد المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من إشاعات.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” مرفقا بها صورة للإشاعة المتداولة:” الاخوة الكرام من محافظتي الغالية ظفار لقد تلقيت هذه الرسالة واصبت بالخوف كون اسكن بهذا المنطقة، فخفت على جيراني وقمت مباشرة بالاتصال بالشرطة”.

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وأكد أنه “اتضح الحمدلله انها اشاعة مغرضه وتأكدت من جيراني وكلهم بخير وعافية”، موجها رسالة لناشر الإشاعة قائلا: ” اتق الله وتب واترك الكذب”.

الاخوة الكرام من محافظتي الغالية #ظفار

لقد تلقيت هذه الرسالة واصبت بالخوف كون اسكن بهذا المنطقة ،فخفت على جيراني وقمت مباشرة بالاتصال بالشرطة @RoyalOmanPolice واتضح الحمدلله انها اشاعة مغرضه وتاكدت من جيراني وكلهم بخير وعافيه.

اقول للشخص الذي بث الاشاعة اتقي الله وتب واترك الكذب. pic.twitter.com/G6VtaTCvT5 — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AhmedAAlshanfri) December 2, 2022

شرطة عمان السلطانية تنفي تلقيها بلاغا في الواقعة

وتعليقا على ما أثير، أصدرت شرطة عمان السلطانية، بيانا نفت فيه تلقيها أي بلاغات حول وقوع مثل هذه الحادثة.

وقالت في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على “تويتر” رصدته “وطن” مرفقة به صورة للبلاغ المتداول:” تابعت شرطة عمان السلطانية المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن وجود مجموعات تقوم باستمالة بعض الأشخاص من أجل الذهاب معهم وتؤكد بأنها لم تتلقى أيّة بلاغات تتعلق بهذا الشأن في كافّة محافظات سلطنة عمان.”

تابعت شرطة عمان السلطانية المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن وجود مجموعات تقوم باستمالة بعض الأشخاص من أجل الذهاب معهم وتؤكد بأنها لم تتلقى أيّة بلاغات تتعلق بهذا الشأن في كافّة محافظات سلطنة عمان.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/h4ijJylaAr — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 3, 2022

اختفاء حالات خلال فترة قريبة

وتأتي هذه المنشورات الزاعمة وجود عصابات بعد أيام قليلة من العثور على جثمان المواطنة حميدة بنت حمود العامرية المعروفة إعلاميًا بـ”الوالدة حميدة” التي اختفت قبل شهرين في ظروف غامضة، وتم الإعلان مؤخرًا عن العثور عليها متوفاة في أحد جبال ولاية إزكي.

أما الحادثة الثانية فهي لمواطن يُدعى محمد بن منشر بن عاطي بالحاف، خرج، يوم الإثنين الماضي، من منزله في منطقة عوقد في ولاية صلالة ولم يعد أو يُعرف عنه أي شيء.

وكانت شرطة عمان السلطانية، قد نشرت عبر حسابها في تويتر بلاغا حول اختفاء “بالحاف”، وطالبت من يحوز على معلومات عنه بضرورة إبلاغها عبر مركز عمليات الشرطة.