رئيس مذيعي الأخبار بتلفزيون الأردن يسيء لقطر ويهاجم أبو تريكة والجزيرة

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وطن– أثار رئيس مذيعي الأخبار في التلفزيون الأردني حسن الكردي، جدلاً واسعاً بعد مهاجمته لقطر الدولة المنظمة لكأس العالم 2022، وكذلك الفيفا واتهامهما بالتآمر على المنتخب الألماني لإخراجه من البطولة.

هل يتسبب بأزمة للأردن مع قطر؟

كما قلل “الكردي” من شأن الفرق الأخرى المشاركة في البطولة، وسبق أيضا أن هاجم قناة “الجزيرة” والمحلل الرياضي المصري بقنوات “بين سبورت” محمد أبو تريكة، ما فجر غضبا ضده وانتقادات واسعة.

وكتب الرجل الذي يعرف نفسه على صفحته الشخصية “بفيسبوك” بأنه رئيس مذيعي الأخبار في تلفزيون الأردن، مدافعاً عن المنتخب الألماني الذي خرج من البطولة :”موعدنا في يورو 2024 في المانيا.. حيث لا مكان لكل من هب ودب”.

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ويشار إلى أن بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في نسختها الـ17 حيث تنظم كل 4 سنوات، من المقرر أن تستضيفها ألمانيا.

وتعمد الإعلامي الأردني التقليل من شأن الفرق الأخرى المشاركة بكأس العالم في قطر من فرق عربية وأسيوية وإفريقية بتعصبه للمنتخب الألماني، وتوجيه الاتهامات بحياكة مؤامرة ضده.

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كما أن دعم حسن الكردي للمنتخب الألماني الذي أثار غضب كل العرب واشمئزازهم، بسبب دعم لاعبيه للمثلية الجنسية، أثار انتقادات ضده.

ولم يشفع للمنتخب الألماني فوزه، وغادر كأس العالم من الباب الصغير للمرة الثانية على التوالي.

وهذا ما أغاظ “الكردي” الذي يشجع ما بات يعرف بفريق ” الألوان” في إشارة إلى دفاعه عن المثلية، كما ظهر في أول مباراة لهم واعتبر البعض أن الألمان لم يأتوا للعب كرة القدم بل لتسجيل مواقف سياسية.

هاجم حكام قطر وأبو تريكة أيضا

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا هاجم ذات المذيع قطر وشكك بنزاهة حكامها هاجم محمد أبو تريكة وطاقم تحليل “بي إن سبورتس”.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن): “لدى متابعتنا مرة ثانية لمباراة ألمانيا وإسبانيا نكتشف الحقائق التالية.. حكم الفار القطري ألغى هدفا صحيحا لألمانيا وتجاهل ضربة جزاء صحيحة على إسبانيا وحكم الساحة تعمد إحتساب الأخطاء والإنذارات على لاعبي ألمانيا.”

واستطرد في مزاعمه:”وتم توزيع صور أوزيل في المدرجات ليرفعها مأجورن ضد المنتخب الألماني ومن استوديو قناة الجزيرة المدعو ابو تريكة يبث خطاب الكراهية والحقد ضد ألمانيا… ومع ذلك حققت ألمانيا التعادل مع إسبانيا وستتأهل حتما للدور الثاني رغم أنوف الحاقدين.”

وهاجم أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” المذيع الكردي وتعليقه الغامض، حيث علق ” وائل مهرات” بنبرة سخرية: “مع احترامي لك استاذ حسن انت ليس لك علاقة بكرة القدم ولا بتاريخها.”

وعقبت “حنين أحمد” :”بعيداً عن التعصب انا كنت من عشاق الماكينة الالمانية لكن للأسف حتى اللعب تغير فريق فاشل بكل التفاصيل ورفضهم من البداية اللعب ببلد ع-ربي اسلامي يستحقوا ماوصلوا إليه”.

وقال آخر إن المذيع حسن الكردي “معروف بعدائه لدول في الاقليم وله منشورات سابقة قبل اعوام ايضا طالب فيها بوتين بإستعادة القسطنطينية كما طالب بحملة دولية “لتأديب” اردوغان -حسب قوله-“.

وطالب الكثير من الأردنيين حكومتهم بالتدخل ووقف هذه الإساءات لقطر من شخص محسوب على المؤسسة الإعلامية الرسمية، محذرين من أن يتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية مع الدوحة.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، قد حضر حفل افتتاح مونديال قطر يوم، 20 نوفمبر الماضي، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

و”حسن الكردي” هو مذيع أردني حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من الجامعة الأردنية.

عمل كمذيع أخبار في التلفزيون الأردني منذ عام 1991، كما أنه من أوائل مقدمي برنامج “يسعد صباحك” وتم تعيينه رئيساً لمذيعي الأخبار في التلفزيون الأردني عام 2016.

وتبدأ هذا الأسبوع مبارايات دور الـ16 في كأس العالم بعد انتهاء الدور الأول بمفاجآت كبيرة كان أبرزها خروج ألمانيا من دور الـ32 وصعود المغرب ـ الدولة العربية الوحيدة التي صعدت ـ.

وتتجه أنظار العالم أجمع الآن نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام النسخة الأفضل في تاريخ البطولة على أرض عربية، بشهادة الجميع.