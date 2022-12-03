السبت, ديسمبر 3, 2022
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حيلة منزلية لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون التوقف عن تناول الطعام بالملح تمامًا

"من الجيّد تقليل الملح دون التخلّص منه تمامًا.."

كتب معالي بن عمر
ارتفاع ضغط الدم watanserb.com
ارتفاع ضغط الدم
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وطن-يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في انهيار الجسم -شيئًا فشيئًا دون أن تعرف ذلك- قبل ظهور الأعراض الأولى. فهو يزيد تدريجيًا من ضغط الدم المتدفق عبر الشرايين ويمكن أن يسبب عددًا كبيرًا من مشاكل القلب والدماغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من المهم معرفة أفضل حيلة منزلية لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون التوقف عن تناول الملح.

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كما يوضح الخبراء، فإن التخلص التام من تناول الملح ليس فكرة جيدة. وعلى الرغم من أن استخدام الملح تعد عادة للغاية، فإن الملح ضروري لوظائف متعددة للجسم على غرار: توازن سوائل الجسم  ونقل النبضات العصبية، واستجابة العضلات الكافية للنبضات.

التخلص التام من تناول الملح ليس فكرة جيدة
التخلص التام من تناول الملح ليس فكرة جيدة
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لهذا السبب، توصي دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في “مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب” بتقليل قليل من الملح يوميًا على المائدة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. بهذه الطريقة، يمكن تقليل مخاطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية أوتمدد الأوعية الدموية الدماغي.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، أعطت الدراسات الوبائية التي حللت العلاقة بين تناول الملح الزائد وارتفاع ضغط الدم الشرياني نتائج متناقضة. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تكرار إضافة الملح إلى الطعام يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على الصحة.

من جهته، يوضح الدكتور لو كي، الرئيس الفخري لـ HCA Regents وأستاذ في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز: “الأشخاص الذين يضيفون القليل من الملح إلى طعامهم غالبًا ما يكون لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن من نمط حياتهم أو أمراضهم السابقة”.

الأشخاص الذين يضيفون القليل من الملح إلى طعامهم غالبًا ما يكون لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن من نمط حياتهم أو أمراضهم السابقة
الأشخاص الذين يضيفون القليل من الملح إلى طعامهم غالبًا ما يكون لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن من نمط حياتهم أو أمراضهم السابقة
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ويضيف: “وجدنا أنه عندما يجمع المرضى بين نظام DASH الغذائي مع كمية أقل من الملح المضاف إلى الوجبات، فإنهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. هذا أمر مهم، لأن تقليل الملح الزائد في الطعام، دون التخلص منه تمامًا، هي طريقة ينبغي توصية المرضى بها”.

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وتجدر الإشارة إلى أن نظام داش-DASH الغذائي قد تم تطويره لمنع ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء وزيادة تناول البقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

تشير تجربة سريرية حديثة إلى أن الجمع بين نظام داش-DASH الغذائي مع تناول كمية أقل من الملح هو الأكثر فائدة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية.

تقليل الملح الزائد في الطعام، دون التخلص منه تمامًا، هي طريقة ينبغي توصية المرضى بها".
تقليل الملح الزائد في الطعام، دون التخلص منه تمامًا، هي طريقة ينبغي توصية المرضى بها”.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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