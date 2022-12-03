حيلة منزلية لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون التوقف عن تناول الطعام بالملح تمامًا

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وطن-يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في انهيار الجسم -شيئًا فشيئًا دون أن تعرف ذلك- قبل ظهور الأعراض الأولى. فهو يزيد تدريجيًا من ضغط الدم المتدفق عبر الشرايين ويمكن أن يسبب عددًا كبيرًا من مشاكل القلب والدماغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من المهم معرفة أفضل حيلة منزلية لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون التوقف عن تناول الملح.

كيف تقلل من ارتفاع ضغط الدم؟

كما يوضح الخبراء، فإن التخلص التام من تناول الملح ليس فكرة جيدة. وعلى الرغم من أن استخدام الملح تعد عادة للغاية، فإن الملح ضروري لوظائف متعددة للجسم على غرار: توازن سوائل الجسم ونقل النبضات العصبية، واستجابة العضلات الكافية للنبضات.

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لهذا السبب، توصي دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في “مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب” بتقليل قليل من الملح يوميًا على المائدة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. بهذه الطريقة، يمكن تقليل مخاطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية أوتمدد الأوعية الدموية الدماغي.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، أعطت الدراسات الوبائية التي حللت العلاقة بين تناول الملح الزائد وارتفاع ضغط الدم الشرياني نتائج متناقضة. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تكرار إضافة الملح إلى الطعام يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على الصحة.

من جهته، يوضح الدكتور لو كي، الرئيس الفخري لـ HCA Regents وأستاذ في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز: “الأشخاص الذين يضيفون القليل من الملح إلى طعامهم غالبًا ما يكون لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن من نمط حياتهم أو أمراضهم السابقة”.

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ويضيف: “وجدنا أنه عندما يجمع المرضى بين نظام DASH الغذائي مع كمية أقل من الملح المضاف إلى الوجبات، فإنهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. هذا أمر مهم، لأن تقليل الملح الزائد في الطعام، دون التخلص منه تمامًا، هي طريقة ينبغي توصية المرضى بها”.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام داش-DASH الغذائي قد تم تطويره لمنع ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء وزيادة تناول البقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

تشير تجربة سريرية حديثة إلى أن الجمع بين نظام داش-DASH الغذائي مع تناول كمية أقل من الملح هو الأكثر فائدة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية.