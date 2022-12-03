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تضرب أي مكان في العالم.. أمريكا تكشف أحدث قاذفاتها النووية “القاتل الصامت” (شاهد)

أطلقت عليها اسم " بي-21 ريدر" بتكلفة قريبة من المليار دولار

كتب سالم حنفي
أمريكا و القاتل الصامت watanserb.com
أمريكا و القاتل الصامت
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وطن- كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن أحدث قاذفة شبحية نووية في أمريكا والتي يقول صانعوها إنها يمكن أن تضرب أي مكان في العالم.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الطائرة B-21 Raider التي تم الكشف عنها ستتكلف 639 مليون جنيه إسترليني وسط مخاوف متزايدة من حرب نووية مع روسيا.

قادر على القيام بمهمات غير مأهولة

وستشكل الطائرة العمود الفقري لأسطول الأسلحة النووية المحمولة جواً في الولايات المتحدة في المستقبل وهي مصممة للبقاء على قيد الحياة بعد ضرب حتى أكثر الأهداف دفاعية.

قاذفة شبحية نووية
قاذفة شبحية نووية
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وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية في قدرتها على القيام بمهام غير مأهولة ، مع قيام الطيارين بتحليقها عن بُعد من أمريكا.

وتعتبر طائرة الخفاش خليفة B-2 ، التي كانت في حد ذاتها ثورية عندما دخلت الخدمة ، وصُنعت أيضًا من قبل شركة نورثروب غرومان.

قاذفة شبحية نووية
قاذفة شبحية نووية

ومن المقرر أن تدخل حوالي 100 طائرة الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية، ومن المقرر أن تكون الطائرة الحربية الأكثر تقدمًا على الإطلاق.

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وقال دوج يونج ، نائب رئيس قسم الضربات بشركة نورثروب جرومان إنه “مع القدرة على جعل الأهداف معرضة للخطر في أي مكان في العالم ، يعد نظام الأسلحة هذا أمرًا بالغ الأهمية لأمننا القومي” .

قاذفة شبحية نووية
قاذفة شبحية نووية

تكلفة تقارب المليار دولار

وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 639 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل نصف تكلفة B-2 ، وهي مصممة أيضًا لتحل محل القاذفة B-1.

وتم تصميم B-2 للقيام بمهام هجومية بعيدة المدى في مناطق عالية الدفاع مع فرصة جيدة للنجاة من المهمة عن طريق التهرب من رادار العدو.

ولا يُعرف سوى القليل حتى الآن عن الطائرة B-21 على الرغم من وجود تكهنات بأن الشكل الغامض الذي تم رصده في المنطقة 51 السرية للغاية قد يكون الطائرة.

الطائرة B-21 Raider
الطائرة B-21 Raider

وأظهرت صور الأقمار الصناعية جسمًا كبيرًا غير معروف يجلس في نهاية مدرج بالقرب من شماعات بيضاء كبيرة.
ومن المعلومات التي تم تسريبها ، فإنها تستمد الكثير من تصميمها من سابقتها.

ووفقا للصحيفة، فإنه مع قيام خصوم أمريكا المحتملين بتطوير ونشر أنظمة دفاع جوي متطورة جديدة ، كان الكثير من التركيز أثناء التطوير على البقاء على قيد الحياة.

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منافسة الصين

وستحتاج الطائرة B-21 إلى أن تكون قادرة على اختراق أقوى الدفاعات ، وقد تفاخرت الصين بالفعل بأن رادارها يمكنه اكتشاف حتى أكثر الطائرات شبحًا.

بالإضافة إلى القيام بمهام القصف ، ستكون الطائرة قادرة على جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية ، مما يساعد على توجيه الهجمات على أهداف متعددة.

وسيسمح استخدام البرامج مفتوحة المصدر بتحديث الطائرة بسهولة ، مما يضمن أنها تظل مرنة ومتطورة مع إطالة عمرها الإنتاجي.

وكان الصينيون أنفسهم يتطلعون إلى تكنولوجيا التخفي منذ سنوات، حيث ظهرت صور تظهر قاذفة Xian H-20 الشبحية ذات الاختراق العميق ، والتي تشبه إلى حد كبير نظيراتها في الولايات المتحدة.

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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