بيليه يُطمئن عشاقه برسالة مؤثرة من داخل المشفى في ساو باولو

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وطن- وجّه أسطورة البرازيل في عالم كرة القدم بيليه، رسالةً إلى عشاقه ومحبيه في أرجاء المعمورة، من داخل المشفى في ساو باولو، بشأن حالته الصحية.

وقال بيليه المتواجد في مشفى ساو باولو بدولة البرازيل، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام): “إنني أشعر بالقوة والكثير من الآمل وأتابع علاجي كالمعتاد”.

رسالة أسطورة البرازيل بيليه

كما وتابع بيليه صاحب الـ82 عاماً في رسالته، “أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. وأود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

"أنا قوي، وأتابع البرازيل في كأس العالم" 💪🏽🇧🇷 رسالة بيليه لجماهير كرة القدم 🗣️#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3J0TOHmO5b — GOAL Arabia (@GoalAR) December 3, 2022

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وأضاف، “لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئاً بالطاقة. كما وأشاهد البرازيل في كأس العالم أيضاً، شكراً جزيلاً لكم على كل شيء”.

وضع بيليه الصحي

وكانت تقارير برازيلية، قد تحدثت عن سوء الحالة الصحية للأسطورة البرازيل بيليه، الذي يتعالج من سرطان القولون، وأنّ هناك خطراً يُهدّد حياته، بسبب عدم استجابة جسده للعلاج الكميائي.

🟥 #آخر_خبر | تقارير صحفية برازيلية🇧🇷 تؤكد أن الأسطورة بيليه المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي مشيرة إلى أنه يحصل حاليا على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذي يعاني منه منذ بداية العام رغم إجرائه جراحة في سبتمبر من العام الماضي pic.twitter.com/Dt94uEy8iZ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 3, 2022

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فيما ذكرت المشفى في بيان لها، بشأن الحالة الصحية للأسطورة بيليه، “أنه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية”.

Winning with Brasil in 1958 was truly a dream come true! My official @rootsoffight collection has just added this new blue sweatsuit, inspired by the blue jerseys we wore in the 1958 final! Use code BLACKFRIDAY10 for 10% off!#KnowYourRootshttps://t.co/9pCDFDlOHD pic.twitter.com/RuEhHTPU0r — Pelé (@Pele) November 27, 2022

وكان أسطورة البرازيل بيليه، قد نُقل إلى المشفى في ولاية ساو باولو، من أجل إجراء فحوصاته الطبية كالمعتاد. بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

الاسطورة بيلية يشكر قطر على اهتمامها بصحته ، وعلى وضع صورته على احد ابراج لوسيل وتمنياتها بالشفاء له . pic.twitter.com/RNuj6o3ZNg — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 2, 2022

كما ويعدّ الأسطورة بيليه، اللاعب الوحيد في تاريخ مونديال كأس العالم، الذي نجح في التتويج بالبطولة مع منتخب البرازيل (السيليساو) بـ3 ألقاب.

This is it, we are just one day away from the start of the greatest event in the world! Myself and my partners @rootsoffight have a lot of exciting things coming over the next month. Stay tuned! Thank you @dwattswords & @mrkevinkane for this amazing piece. pic.twitter.com/ajlhPBZfUZ — Pelé (@Pele) November 19, 2022

ومن الجدير بالذكر، أن ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة)، قد أضاءة بصورة بيليه، وكذلك برج أسابير بجانب ملعب (استاد خليفة) الدولي، وكورنيش الدوحة بقيمص يحمل رقم الـ10 الشهير، الذي كان يرتديه خلال مشواره الكروي قبل الاعتزال.