بيليه يُطمئن عشاقه برسالة مؤثرة من داخل المشفى في ساو باولو

وطن- وجّه أسطورة البرازيل في عالم كرة القدم بيليه، رسالةً إلى عشاقه ومحبيه في أرجاء المعمورة، من داخل المشفى في ساو باولو، بشأن حالته الصحية.

وقال بيليه المتواجد في مشفى ساو باولو بدولة البرازيل، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام): “إنني أشعر بالقوة والكثير من الآمل وأتابع علاجي كالمعتاد”.

كما وتابع بيليه صاحب الـ82 عاماً في رسالته، “أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. وأود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

وأضاف، “لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئاً بالطاقة. كما وأشاهد البرازيل في كأس العالم أيضاً، شكراً جزيلاً لكم على كل شيء”.

وكانت تقارير برازيلية، قد تحدثت عن سوء الحالة الصحية للأسطورة البرازيل بيليه، الذي يتعالج من سرطان القولون، وأنّ هناك خطراً يُهدّد حياته، بسبب عدم استجابة جسده للعلاج الكميائي.

فيما ذكرت المشفى في بيان لها، بشأن الحالة الصحية للأسطورة بيليه، “أنه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية”.

