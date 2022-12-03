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مونديال قطر 2022

بيليه يُطمئن عشاقه برسالة مؤثرة من داخل المشفى في ساو باولو

رسالة أسطورة البرازيل بيليه إلى عشاقه بعد سوء حالته الصحية

كتب فارس أبو شيحة
صورة أسطورة البرازيل بيليه في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
أخبار بيليه الصحية
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وطن- وجّه أسطورة البرازيل في عالم كرة القدم بيليه، رسالةً إلى عشاقه ومحبيه في أرجاء المعمورة، من داخل المشفى في ساو باولو، بشأن حالته الصحية.

وقال بيليه المتواجد في مشفى ساو باولو بدولة البرازيل، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام): “إنني أشعر بالقوة والكثير من الآمل وأتابع علاجي كالمعتاد”.

رسالة أسطورة البرازيل بيليه

كما وتابع بيليه صاحب الـ82 عاماً في رسالته، “أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. وأود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

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وأضاف، “لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئاً بالطاقة. كما وأشاهد البرازيل في كأس العالم أيضاً، شكراً جزيلاً لكم على كل شيء”.

وضع بيليه الصحي

وكانت تقارير برازيلية، قد تحدثت عن سوء الحالة الصحية للأسطورة البرازيل بيليه، الذي يتعالج من سرطان القولون، وأنّ هناك خطراً يُهدّد حياته، بسبب عدم استجابة جسده للعلاج الكميائي.

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فيما ذكرت المشفى في بيان لها، بشأن الحالة الصحية للأسطورة بيليه، “أنه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية”.

وكان أسطورة البرازيل بيليه، قد نُقل إلى المشفى في ولاية ساو باولو، من أجل إجراء فحوصاته الطبية كالمعتاد. بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما ويعدّ الأسطورة بيليه، اللاعب الوحيد في تاريخ مونديال كأس العالم، الذي نجح في التتويج بالبطولة مع منتخب البرازيل (السيليساو) بـ3 ألقاب.

ومن الجدير بالذكر، أن ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة)، قد أضاءة بصورة بيليه، وكذلك برج أسابير بجانب ملعب (استاد خليفة) الدولي، وكورنيش الدوحة بقيمص يحمل رقم الـ10 الشهير، الذي كان يرتديه خلال مشواره الكروي قبل الاعتزال.

المصدروطن + صفحة بيليه انستغرام + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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