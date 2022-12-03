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مونديال قطر 2022

المنتخب الإسباني يستعين بطبيب نفسي قبيل مواجهة المغرب

منتخب إسبانيا سيواجه المغرب في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
المنتخب الإسباني watanserb.com
المنتخب الإسباني

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن المنتخب الإسباني استعانة بطبيب نفسي من أجل تدارك الخسارة أمام اليابان في ختام منافسات دور المجموعات، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد وتأهله إلى الدور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن اللاعبين في  المنتخب الإسباني (لاروخا)، خاضوا جلسات التدريبات، الخميس، وهم في حالة نفسية سيئة، عقب الخسارة المفاجئة. أمام اليابان، وتصدر الأخير المجموعة الخامسة في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

منتخب إسبانيا واستعانة بطبيب نفسي

وأردفت الصحيفة، ” المدرب الإسباني لويس إنريكي، لم يقوم بتوجيه أي خطاب جماعي إلى اللاعبين، بل اختار الحديث مع كل لاعب على حدة، الخميس. بعد الخسارة أمام اليابان”.

كما وأضافت، ” لويس إنريكي طلب بحضور عالم وطبيب النفس الإسباني الشهير ، من أجل مساعدته في استعادة الروح المعنوية للفريق”.

وختمت الصحيفة، ” عالم النفس الإسباني خواكين فالديس، يظهر على الدوام بجانب المدرب الإسباني إنريكي في المؤتمرات. كما وهو الذي يدقق في الأسئلة ويعطي الإجابة للمدرب”.

مباراة إسبانيا ضد المغرب في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب إسبانيا (لاروخا). أمام المغرب (أسود الأطلس)، الثلاثاء، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

وكان أسود الأطلس المغربي، قد تأهل إلى دور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة، بعد تعادل وفوزين في الجولات الثلاثة الماضية في دور المجموعات، على عكس المنتخب المنافس إسبانيا. الذي تعثر في مباراتين بالتعادل والخسارة مع فوز العريض على كوستاريكا في مستهل مشواره ببطولة العالمية.

المصدرصفحة منتخب إسبانيا، آس ، وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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