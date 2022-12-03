المنتخب الإسباني يستعين بطبيب نفسي قبيل مواجهة المغرب

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن المنتخب الإسباني استعانة بطبيب نفسي من أجل تدارك الخسارة أمام اليابان في ختام منافسات دور المجموعات، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد وتأهله إلى الدور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن اللاعبين في المنتخب الإسباني (لاروخا)، خاضوا جلسات التدريبات، الخميس، وهم في حالة نفسية سيئة، عقب الخسارة المفاجئة. أمام اليابان، وتصدر الأخير المجموعة الخامسة في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

منتخب إسبانيا واستعانة بطبيب نفسي

وأردفت الصحيفة، ” المدرب الإسباني لويس إنريكي، لم يقوم بتوجيه أي خطاب جماعي إلى اللاعبين، بل اختار الحديث مع كل لاعب على حدة، الخميس. بعد الخسارة أمام اليابان”.

☺️ Compartimos un ratito íntimo con @AlvaroMorata, 5º máximo anotador de la historia de España: 🗣️ "Ver mi nombre entre los goleadores más grandes de la @SEFutbol es muy bonito". 🗣️ "Espero que esta aventura en Catar termine lo más tarde posible".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/bjmZ773GS0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 3, 2022

كما وأضافت، ” لويس إنريكي طلب بحضور عالم وطبيب النفس الإسباني الشهير ، من أجل مساعدته في استعادة الروح المعنوية للفريق”.

👨🏻‍💻 CRÓNICA | La @SEFutbol avanza a octavos del Mundial después de un disputado encuentro ante Japón (2-1). 🔗 https://t.co/Tfn0ZZ5Aa9#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/2LaEem5w6t — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 1, 2022

وختمت الصحيفة، ” عالم النفس الإسباني خواكين فالديس، يظهر على الدوام بجانب المدرب الإسباني إنريكي في المؤتمرات. كما وهو الذي يدقق في الأسئلة ويعطي الإجابة للمدرب”.

مباراة إسبانيا ضد المغرب في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب إسبانيا (لاروخا). أمام المغرب (أسود الأطلس)، الثلاثاء، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

☺️ ¡¡BUEN ENTRENO, EQUIPO!! ✅ Sensaciones positivas en la primera sesión preparatoria para los octavos de final.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/hm2tTwSdSB — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 2, 2022

وكان أسود الأطلس المغربي، قد تأهل إلى دور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة، بعد تعادل وفوزين في الجولات الثلاثة الماضية في دور المجموعات، على عكس المنتخب المنافس إسبانيا. الذي تعثر في مباراتين بالتعادل والخسارة مع فوز العريض على كوستاريكا في مستهل مشواره ببطولة العالمية.