الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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ميريام فارس بملابس مثيرة في مهرجان ميدل بيست.. نزعت الجاكيت وأظهرت حمالة صدرها!

ميريام فارس اعتلت المسرح ببدلة ذات جاكيت طويل

كتب سالم حنفي
ميريام فارس بملابس مثيرة watanserb.com
الفنانة اللبنانية ميريام فارس
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وطن– من جديد عادت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، لتصبح حديث مواقع لتواصل الاجتماعي في ظهورها الأخير، مساء الخميس، في حفل ميدل بيست بالرياض.

وكعادتها، ظهرت ميريام فارس بملابس مثيرة، حيث ظهرت مرتدية قميصا شفافا يكشف حمالة صدرها.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة التقاط الفنانة اللبنانية مقطع فيديو صغير “سيلفي” مع الجمهور، لتوجه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، ما أظهر في وضع مثير.

الفنانة اللبنانية ميريام فارس

كما أظهر مقطع آخر لحظة تفاعل ميريام فارس مع الجمهور على أنغام أغنية “قومي قومي” مؤدية عرضا راقصا، أقل ما يمكن وصفه بأنه “مثير”.

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وكانت ميريام فارس قد صعدت المسرح مرتدية بدلة بجاكيت طويل، قبل أن تقوم بخلع الجاكيت لتظهر بما بدت عليه.

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وكانت ميريام فارس، قد نشرت مقطع فيديو من حفلها ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في الرياض.

الفنانة اللبنانية ميريام فارس

وفي الفيديو الذي نشرته “ميريام” عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهر الجمهور الكبير وهو يردد إحدى أغنياتها.
وعلّقت: “هيدا هو جمهور مدل بيست.. ميريام فارس في السعودية”.

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واستطاعت ميريام فارس أن تخطف الأنظار وتشعل المسرح بمجموعة من أغانيها واستعراضاتها الراقصة، بالإضافة إلى أغنية “توكو تاكا” التي جمعتها بـ مالوما ونيكي ميناج، والمُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة

الفنانة اللبنانية ميريام فارس

الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر 2022 والتي لقيت خلال الأيام الماضية هجوما عنيفا، حيث عبرت الغالبية العظمى من الجمهور العربي عن عدم إعجابهم بها.

المصدرتويتر ، انستقرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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