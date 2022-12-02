ميريام فارس بملابس مثيرة في مهرجان ميدل بيست.. نزعت الجاكيت وأظهرت حمالة صدرها!

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وطن– من جديد عادت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، لتصبح حديث مواقع لتواصل الاجتماعي في ظهورها الأخير، مساء الخميس، في حفل ميدل بيست بالرياض.

وكعادتها، ظهرت ميريام فارس بملابس مثيرة، حيث ظهرت مرتدية قميصا شفافا يكشف حمالة صدرها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة التقاط الفنانة اللبنانية مقطع فيديو صغير “سيلفي” مع الجمهور، لتوجه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، ما أظهر في وضع مثير.

كما أظهر مقطع آخر لحظة تفاعل ميريام فارس مع الجمهور على أنغام أغنية “قومي قومي” مؤدية عرضا راقصا، أقل ما يمكن وصفه بأنه “مثير”.

ميريام فارس من أدائها في مهرجان مدل بيست الموسيقي 😍🔥 pic.twitter.com/i7U0wmT13B — ترند سناب المشاهير (@lmshhyr) December 2, 2022

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وكانت ميريام فارس قد صعدت المسرح مرتدية بدلة بجاكيت طويل، قبل أن تقوم بخلع الجاكيت لتظهر بما بدت عليه.

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وكانت ميريام فارس، قد نشرت مقطع فيديو من حفلها ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في الرياض.

وفي الفيديو الذي نشرته “ميريام” عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهر الجمهور الكبير وهو يردد إحدى أغنياتها.

وعلّقت: “هيدا هو جمهور مدل بيست.. ميريام فارس في السعودية”.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

واستطاعت ميريام فارس أن تخطف الأنظار وتشعل المسرح بمجموعة من أغانيها واستعراضاتها الراقصة، بالإضافة إلى أغنية “توكو تاكا” التي جمعتها بـ مالوما ونيكي ميناج، والمُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة

الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر 2022 والتي لقيت خلال الأيام الماضية هجوما عنيفا، حيث عبرت الغالبية العظمى من الجمهور العربي عن عدم إعجابهم بها.