محللو المجلس يسخرون من منتخب ألمانيا بعد الخروج المذل من المونديال

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق رد فعل المحللين الرياضيين في قناة الكأس القطرية، عقب خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول لبطولة كأس العالم.

وعمد المحللون على وضع اليد على الفم، في سخرية من المنتخب الألماني الذي كان قد أقدم على التصرف نفسه قبل بداية أولى مبارياته في البطولة.

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وكان لاعبو المنتخب الألماني قد أثاروا الجدل قبل مواجهة منتخب اليابان، في إطار منافسات كأس العالم، وهي المباراة التي خسرها عملاق أوروبا 1 / 2.

لاعبو ألمانيا يدافعون عن الشذوذ الجنسي

وأشهر لاعبو المنتخب الألماني إشارة وضع اليد على الفم، في إشارة إلى رفضهم قرار منع ارتداء شارات الشذوذ الجنسي خلال بطولة كأس العالم احتراما للثقافة الإسلامية باعتبار أن البطولة مقامة في بلد عربي مسلم.

منتخب ألمانيا بعد منعهم من ارتداء شارات الشـ.ـواذ

ستحترمون الأرض التي تقفون عليها رغماً عنكم! نحن العرب للتربية والتعليم !! pic.twitter.com/osdwYibtf3 — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) November 23, 2022

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وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، قد التقطت صورا مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهي مرتدية شارة الشذوذ الجنسي التي تركها القائد مانويل نوير، لتفادي عقوبة الحصول على بطاقة صفراء.

هذه يفترض أنها وزيرة داخلية #ألمانيا @NancyFaeser وبالتالي يفترض أنها الأكثر حرصا على تطبيق القوانين، لكن الواقع يقول عكس ذلك، وما مخالفتها لضوابط دخول ملاعب #كأس_العالم_قطر_2022 الا خير شاهد..

هذه العنجهية والعنصرية واضح في سلوكها..

كان الله في عون المسلمين في #المانيا .. pic.twitter.com/UlgGyHxSFe — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 24, 2022

خروج مذل لمنتخب ألمانيا

وعاقب القدر منتخب ألمانيا، بخروجه من مونديال قطر من الدور الأول، على الرغم من ختام دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة هدفين لهدفين.

وكان مصير المنتخب الألماني مرتبط بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.

وبعد الخروج الكارثي، تسابق النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، في التعبير عن فرحتهم بخيبة أمل الناسيونال مانشافت، ردا على ما وُصف بغطرسة منتخب الماكينات، برسائله الاحتجاجية على قوانين وقواعد مونديال قطر.

وتراجعت شعبية ألمانيا الطاغية في المنطقة العربية، تجلت في ردود الأفعال بعد هزيمة اليابان الأولى، ثم بالانفجار العظيم، بعد كارثة الخروج من دور المجموعات، رغم الفوز على كوستاريكا برباعية مقابل اثنين.

خروج منتخب المانيا من المجموعات

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منتخب غير محترم

ترك كرة القدم جانباً ووضع كل مجهوده بمحاربة الدولة المستضيفة والتقليل منها وحاشا لدولة قطر 🇶🇦 محاربة هؤلاء الألمان يدعمون الشواذ والمثليين. — م/يعقوب يوسف العنزي (@YAQOUBALENIZI) December 2, 2022

كانت ليلة قاسية على مشجعي منتخب المثليين"ألمانيا" بعدما كان الوداع قاتلآ لفريق نسي كرة القدم في بلاده وجاء من أجل مهمة أخرى #مهمة لا تليق بسمعة بلد هو شريك كبير في بناء مداميك اللعبة قبل أن يبعثر المجنون المتعالي هانز فليك أحرف هجائها … — وليد السمور (@waleedelsammour) December 2, 2022

صحيفة ألمانية :

تنمر شرقي وشماتة غير مسبوقة ضد منتخب ألمانيا بعد خروجه من كأس العالم .

— pic.twitter.com/ibOQtsXFYp — IBO | 188 (@nv_0g) December 2, 2022