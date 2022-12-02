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محللو المجلس يسخرون من منتخب ألمانيا بعد الخروج المذل من المونديال

عاصفة فرحة عربية بخروج منتخب "دعم الشواذ"

كتب خالد السعدي
خروج منتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم watanserb.com
محللو المجلس يسخرون من خروج منتخب ألمانيا من المونديال
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق رد فعل المحللين الرياضيين في قناة الكأس القطرية، عقب خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول لبطولة كأس العالم.

وعمد المحللون على وضع اليد على الفم، في سخرية من المنتخب الألماني الذي كان قد أقدم على التصرف نفسه قبل بداية أولى مبارياته في البطولة.

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وكان لاعبو المنتخب الألماني قد أثاروا الجدل قبل مواجهة منتخب اليابان، في إطار منافسات كأس العالم، وهي المباراة التي خسرها عملاق أوروبا 1 / 2.

لاعبو ألمانيا يدافعون عن الشذوذ الجنسي

وأشهر لاعبو المنتخب الألماني إشارة وضع اليد على الفم، في إشارة إلى رفضهم قرار منع ارتداء شارات الشذوذ الجنسي خلال بطولة كأس العالم احتراما للثقافة الإسلامية باعتبار أن البطولة مقامة في بلد عربي مسلم.

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وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، قد التقطت صورا مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهي مرتدية شارة الشذوذ الجنسي التي تركها القائد مانويل نوير، لتفادي عقوبة الحصول على بطاقة صفراء.

خروج مذل لمنتخب ألمانيا

وعاقب القدر منتخب ألمانيا، بخروجه من مونديال قطر من الدور الأول، على الرغم من ختام دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة هدفين لهدفين.

وكان مصير المنتخب الألماني مرتبط بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.

وبعد الخروج الكارثي، تسابق النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، في التعبير عن فرحتهم بخيبة أمل الناسيونال مانشافت، ردا على ما وُصف بغطرسة منتخب الماكينات، برسائله الاحتجاجية على قوانين وقواعد مونديال قطر.

وتراجعت شعبية ألمانيا الطاغية في المنطقة العربية، تجلت في ردود الأفعال بعد هزيمة اليابان الأولى، ثم بالانفجار العظيم، بعد كارثة الخروج من دور المجموعات، رغم الفوز على كوستاريكا برباعية مقابل اثنين.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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