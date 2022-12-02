ليلى عبداللطيف تتوقع وصول المغرب إلى هذا الدور في المونديال(شاهد)

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وطن– بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي وتأهله إلى الدور الثمن النهائي، عادت توقعات المتنبئة اللبنانية، “ليلى عبد اللطيف” لتُشعل حماس عشاق المستديرة ومتابعي أسود الأطلس في مشوراه خلال كأس العالم قطر 2022، خاصة وأنه سبق لهذه المتنبئة الشهيرة ليلى عبداللطيف أن أكدت في فيديو قديم لها، أن دولة عربية وحيدة ستتمكن من الوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، القائم حاليا.

ليلى عبداللطيف تتوقع فوز المغرب وقبله السعودية

وفي الوقت الذي أقصيت فيه جل الأندية العربية المشاركة في المونديال، تتجه أنظار محبي الكرة، للمنتخب الوطني المغربي، الذي يعد الفريق العربي الوحيد الذي تمكن من بلوغ الدور الثمن النهائي في هذه النسخة المونديالية.

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كما توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف اللطيف، قُبيل إنطلاق مونديال قطر، مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني وأن المنتخب السعودي سيُحقق مفاجأة تاريخية، وهو ماحدث بالفعل عبر فوز الأخضر السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/1، وسط ذهول عربي وعالمي بهذه النتيجة.

#المغرب_كندا ليلى عبد اللطيف 👇 : هناك منتخب عربي سوف يتأهل إلى دور الأربعه

.. pic.twitter.com/TU0PJL28l0 — يلمج 💛💙🇸🇦 (@mjd41863395) December 1, 2022

وتنبـأت عبد اللطيف، في المقابل، بأن هناك إعجازا إلهيا سينصر المنتخب التونسي خلال حضوره في المونديال التي تستضيفه قطر.

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وهو أيضا ماحدث في المباراة التي جمعت نسور قرطاج مع المنتخب الفرنسي والتي انتهت بفوز تاريخي لتونس بنتيجة هدف نظيف سجله أبناء جلال القادري في شباك بطل العالم في النسخة السابقة من المونديال، روسيا 2018، والمُرشح بقوة أيضا للفوز بهذه النسخة المونديالية التي تحتضنها قطر مابين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

المُستطيل الأخضر.. أو حيث يُعرف بطل المونديال

لكن وفي المقابل، يقول بعض المتابعين لما تنشره المتنبئة اللبنانية من توقعات، أنه، حتى وإن تمكنت ليلى عبد اللطيف من توقع بعض النتائج أو بعض الأحداث المُستقبلية، إلا أن لكرة القدم واقعا وحيثيات أخرى.

مدرب المنتخب المغربي يتساءل: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم؟#المونديال_على_أرض_عربية pic.twitter.com/IEys5o4VVS — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) December 2, 2022

حيث أظهر مونديال قطر 2022 أن كرة القدم هي لعبة المفاجآت عن جدارة، خاصة بعد النتائج غير المتوقعة وغير المسبوقة التي قدمتها بعض المنتخبات.

وفي سياق مباريات كأس العالم، يخوض منتخب المغرب اختبارًا قويًا أمام إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، بعد تأهلهما من المجموعتين السادسة والخامسة.

واحتل المغرب المركز الأول في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما حلت كرواتيا في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط بعد تعادلها مع بلجيكا أمس الخميس.

وتُقام مباراة المغرب القادمة ضد اسبانيا باستاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت قطر .