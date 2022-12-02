الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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ليلى عبداللطيف تتوقع وصول المغرب إلى هذا الدور في المونديال(شاهد)

توقعت ليلى عبداللطيف بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي

كتب فهمي الورغمي
توقع ليلى عبداللطيف watanserb.com
ليلى عبد اللطيف
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وطن– بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي وتأهله إلى الدور الثمن النهائي، عادت توقعات المتنبئة اللبنانية، “ليلى عبد اللطيف” لتُشعل حماس عشاق المستديرة ومتابعي أسود الأطلس في مشوراه خلال كأس العالم قطر 2022، خاصة وأنه سبق لهذه المتنبئة الشهيرة ليلى عبداللطيف أن أكدت في فيديو قديم لها، أن دولة عربية وحيدة ستتمكن من الوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، القائم حاليا.

ليلى عبداللطيف تتوقع فوز المغرب وقبله السعودية

وفي الوقت الذي أقصيت فيه جل الأندية العربية المشاركة في المونديال، تتجه أنظار محبي الكرة، للمنتخب الوطني المغربي، الذي يعد الفريق العربي الوحيد الذي تمكن من بلوغ الدور الثمن النهائي في هذه النسخة المونديالية.

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كما توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف اللطيف، قُبيل إنطلاق مونديال قطر، مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني وأن المنتخب السعودي سيُحقق مفاجأة تاريخية، وهو ماحدث بالفعل عبر فوز الأخضر السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/1، وسط ذهول عربي وعالمي بهذه النتيجة.

وتنبـأت عبد اللطيف، في المقابل، بأن هناك إعجازا إلهيا سينصر المنتخب التونسي خلال حضوره في المونديال التي تستضيفه قطر.

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وهو أيضا ماحدث في المباراة التي جمعت نسور قرطاج مع المنتخب الفرنسي والتي انتهت بفوز تاريخي لتونس بنتيجة هدف نظيف سجله أبناء جلال القادري في شباك بطل العالم في النسخة السابقة من المونديال، روسيا 2018، والمُرشح بقوة أيضا للفوز بهذه النسخة المونديالية التي تحتضنها قطر مابين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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لكن وفي المقابل، يقول بعض المتابعين لما تنشره المتنبئة اللبنانية من توقعات، أنه، حتى وإن تمكنت ليلى عبد اللطيف من توقع بعض النتائج أو بعض الأحداث المُستقبلية، إلا أن لكرة القدم واقعا وحيثيات أخرى.

حيث أظهر مونديال قطر 2022 أن كرة القدم هي لعبة المفاجآت عن جدارة، خاصة بعد النتائج غير المتوقعة وغير المسبوقة التي قدمتها بعض المنتخبات.

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وفي سياق مباريات كأس العالم، يخوض منتخب المغرب اختبارًا قويًا أمام إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، بعد تأهلهما من المجموعتين السادسة والخامسة.

واحتل المغرب المركز الأول في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما حلت كرواتيا في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط بعد تعادلها مع بلجيكا أمس الخميس.

وتُقام مباراة المغرب القادمة ضد اسبانيا باستاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت قطر .

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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