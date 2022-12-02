الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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فتاة سعودية عارية في مهرجان ميدل بيست.. نزغت ملابسها واكتفت بحمالة الصدر(شاهد)

مهرجان ميدل بيست شهد العديد من التجاوزات

كتب سالم حنفي
سعودية عارية في مهرجان ميدل بيست watanserb.com
سعودية عارية في مهرجان ميدل بيست
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وطن- شهد حفل مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى واقعة صادمة تعكس مدى الانحلال الذي وصلت له بعض الفتيات في السعودية منذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته، وإيعازه بالانفتاح من أوسع الأبواب عبر رعاية العديد من الفعاليات الموسيقية واستضافة المشاهير العالميين بهدف غسل سمعته بعد واقعة مقتل جمال خاشقجي.

وفي هذا السياق، تدول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لفتاة سعودية قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمالة الصدر ذات اللون الأخضر الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي.

وأظهر الفيديو العديد من الشبان المحيطين بها وينظرون إليها مستغربين ومندهشين مما يشاهدونه أمامهم.

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فتاة بملابس غير لائقة

كما وثق مقطع فيديو آخر فتاة تتوسط عدد من الشباب وهي تقوم بإنزال سترتها عن كتفيها لتظهر مفاتنها لمن حولها.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي “بلوزة” عارية كشفت نصف بطنها، لتقوم بعد ذلك بتبادل التحية مع الشبان المتواجدين في المهرجان.

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شواذ في مهرجان ميدل بيست

وجاء تداول هذا الفيديوهات، بعد ساعات فقط من انتشار مقطع يوثق وجود شواذ جنسيا داخل مهرجان ميدل بيست، وظهورهم دون حياء أو خوف من العقاب.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الشبان بشكل غير طبيعي، مرتديا زياً عارياً كاشفاً ظهره بالكامل، مع إضافة مجموعة من السلاسل على ظهره.

وأظهر مقطع الفيديو شابا آخر يقوم باحتضانه من الخلف وملاصق له بشكل كبير، في حين آخذ الإثنان بالتمايل على أنغام الموسيقى.

شاب يتشبه بالنساء

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم تداول مقطع فيديو آخر لشاب سعودي وهو يتراقص في حفل أقيم ضمن فعاليات ميدل بيست للفنانة الشعبية السعودية موضي الشمراني.

الشاب السعودي ظهر بشكل صريح متشبها بالنساء، حيث ظهر بزي أبيض لافت، حاملا في يده حقيبة نسائية، واخذ يتمايل على أنغام الموسيقى بصورة أثارت اندهاش المحيطين به في الحفل.

فتاة تتناول مشروبات كحولية

كما أظهر مقطع فيديو إحدى الفتيات وهي تتناول المشروبات الكحولية وتتمايل مع أصدقائها.

مضاربة قوية بين عدد من الشبان

وشهد المهرجان أيضا العديد من الحوادث والمشاجرات بين الشبان، حيث وثق أحد المقاطع مضاربة قوية بين عدد من الشبان.

وظهر عدد من الشبان وهم يتبادلون اللكمات مع بعضهم البعض، دون تواجد أمني للتدخل السريع في مثل هذه الحالات.

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ميريام فارس بملابس مثيرة

وكانت ليلة الخميس في مهرجان ميدل بيست قد أحيتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي لم تتخل عن إثارة الجدل أيضا بملابسها المثيرة.

وكعادتها، ظهرت ميريام فارس بملابس مثيرة، حيث ظهرت مرتدية قميصا شفافا يكشف حمالة صدرها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة التقاط الفنانة اللبنانية مقطع فيديو صغير “سيلفي” مع الجمهور، لتوجه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، مما أظهرها في وضع مثير.

وأظهرت فيديوهات أخرى تم التقاطها من الحفل ميريام فارس وهي تقوم بأداء بعض الرقصات المثيرة والتي أثارت استياء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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