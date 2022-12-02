الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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ضابط في الجيش المصري يضرب مُمرضة خلال حادثة إعتداء داخل مستشفى!

أسفر التعدي عن إصابة 5 ممرضات و 3 عاملات

كتب فهمي الورغمي
إعتداء داخل مستشفى watanserb.com
لحظة اعتداء ضابط في الجيش المصري على ممرضة
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وطن– تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو مروع لاعتداء أهل مريضة كان بينهم ضابطا في الجيش، على الطاقم الطبي والتمريض والعمال في مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية، بالضرب المُبرح والسب والشتيمة وكذلك خطف تليفونات الممرضات لمنعهم من تصوير اعتدائهم عليهن في واقعة أسفرت عن إصابة 5 ممرضات و3 عاملات وإجهاض ممرضة.

وأظهرت لقطات وثقها ناشطون، شخصا وهو يعتدي على أحد الممرضات التي تأكد لاحقا أنها أجهضت بسبب العنف الذي تعرضت له.

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المثير للاهتمام هو أن تأكيد بعض الناشطين على محاولات بعض الأطراف إخفاء هوية المُعتدي على الممرضة، وهو ضابط في سلاح الطيران المصري.

لكن يبدو أن رتبته العسكرية سولت له، بحسب تعليقات بعض المتابعين للحادثة، الاعتداء بطريقة وحشية على أحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا المركزي.

الإعتداء على ممرضين في مستشفى قويسنا المركزي

وشهد مستشفي قويسنا المركزي اعتداءا بالضرب علي الممرضات والعمال من قبل أهل مريضة حيث تداول الكثيرون مقطعا مصورا يُظهر الاعتداء علي الممرضات ومحاولة خطف هواتفهن المحمولة.

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وبدأت أحداث الواقعة، نقلا عن موقع “البلد نيوز“، عند وصول أحد الأشخاص بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى.

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وعند إبلاغ فريق التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، في الوقت الذي اصطحب فيه التمريض للحالة وإيداعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

ووفقًا لشهادة فريق التمريض في المستشفى، فإن السيدات المصاحبة للحالة بدأوا في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل رجلين لقسم النساء، وضربوا كافة التمريض المتواجد بالقسم، وأخرجت إحدى أطقم التمريض هاتفها للاتصال بالطوارئ، وتم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن إجهاضها.

إلى ذلك، فقد أكدت الدكتورة “رشا خضر” وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه يتم التحقيق في الواقعة في النيابة العامة من أجل كشف حيثيات الحادثة.

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وفي المقابل، أعرب العاملون من هيئة التمريض، داخل مستشفى قويسنا المركزي، عن رفضهم للتعامل مع الطاقم الطبي بهذا الشكل الذي وصفوه بـ البلطجة.

كما استنكرت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة “كوثر محمود” نقيب التمريض، في تصريحات صحفية، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب بعض الأشخاص.

وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة”.

وأكدت أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فور علمه بالواقعة، بدء في التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأدية عملهم.

كما أشارت محمود، إنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض والذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث أن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية.

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يذكر أن هذه الحادثة قد خلفت غضبا واستياءا شعبيا واسعا في منطقة المنوفية وفي باقي مصر، بسبب العنف الشديد الذي تعرض له الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا المركزي.

ولكن أيضاً بسبب ما وصفه الكثيرون بـ “اليد الطولى” التي يتمتع بها كثير من ضباط الشرطة والعسكريين في مصر في الاعتداء على عموم المصريين دون أي خوف من المراقبة أو المُحاسبة التي لن تطالهم في ظل الحكم العسكري الذي تقبع تحته مصر منذ عقود.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، البلد نيوز ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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