صورة لـ جواد الياميق يحتفل بتأهل المغرب بعلم الجمهورية الصحراوية..ما حقيقتها؟!

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وطن– تداولت حسابات جزائرية صورة للاعب المنتخب المغربي جواد الياميق، وهو يحمل صور لعلم الجمهورية الصحراوية، اعتقادا منه بأنه علم فلسطين، وذلك في اعقاب الفوز التاريخي على المنتخب الكندي وتأهله لدور الـ16 في مونديال قطر 2022.

ووفقا للصورة المتداول ة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “الياميق” وهو يحمل علم الجمهورية الصحراوية المشابه بشكل كبير للعلم الفلسطيني والذي يختلف عنه بوجود هلال ونجمة حمراء في منتصف اللون الأبيض.

لاعب مغربي يحتفل بعلم الصحراء الغربية ظنا منه انه علم فلسطين.. 😒🙄 pic.twitter.com/AqhxrvZNAx — Amel Haddad 🍁 (@amel__m11) December 1, 2022

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من جانبهم، أكد مغردون عدم صحة الصورة المتداولة، مشيرين إلى ان الصورة تم التلاعب بها عبر برنامج “الفوتوشوب”، من اجل إثارة الجدل فقط.

وهل تصدقين ما يصدر من الجزائر

فعلا انام بلا عقل pic.twitter.com/3dtydjl0Lg — maghribia🇲🇦amazighia (@Fatimasadia4) December 2, 2022

من جانبها، رصدت “وطن”، مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال “الياميق” بفوز منتخب بلاده وتأهله للدور الـ16، حيث ظهر مدافع “أسود الأطلس” ونادي بلد الوليد الإسباني، وهو يمسك بالعلم الفلسطيني ويطوف به أرجاء الملعب، قبل أن ينضم إليه بعض من أفراد الطاقم الإداري للمنتخب المغربي.

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كما ظهر الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وهما يضعان العلم الفلسطيني على كتفيهما ويسيران في ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب وكندا.

ووثق مقطع فيديو آخر اثنين من اللاعبين المغاربة وهما يحملان العلم الفلسطيني، أثناء احتفالهما مع جماهيرهما التي ملأت مدرجات الملعب.

كما حافظت الجماهير المغربية على عادتها في هذه البطولة، وواصلت حمل ورفع الأعلام الفلسطينية، التي زينت أفراحهم بهذا الإنجاز، الثاني في تاريخ الكرة المغربية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد كرر إنجازه في مونديال 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وتأهل في نسخة قطر 2022 كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة إسبانيا.

ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي السعودية وتونس ومنتخب البلد المضيف (قطر) البطولة مبكرا.