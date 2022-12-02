صورة لـ جواد الياميق يحتفل بتأهل المغرب بعلم الجمهورية الصحراوية..ما حقيقتها؟!

وطن– تداولت حسابات جزائرية صورة للاعب المنتخب المغربي جواد الياميق، وهو يحمل صور لعلم الجمهورية الصحراوية، اعتقادا منه بأنه علم فلسطين، وذلك في اعقاب الفوز التاريخي على المنتخب الكندي وتأهله لدور الـ16 في مونديال قطر 2022.
ووفقا للصورة المتداول ة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “الياميق” وهو يحمل علم الجمهورية الصحراوية المشابه بشكل كبير للعلم الفلسطيني والذي يختلف عنه بوجود هلال ونجمة حمراء في منتصف اللون الأبيض.
لاعب مغربي يحتفل بعلم الصحراء الغربية ظنا منه انه علم فلسطين.. 😒🙄 pic.twitter.com/AqhxrvZNAx
— Amel Haddad 🍁 (@amel__m11) December 1, 2022
من جانبهم، أكد مغردون عدم صحة الصورة المتداولة، مشيرين إلى ان الصورة تم التلاعب بها عبر برنامج “الفوتوشوب”، من اجل إثارة الجدل فقط.
وهل تصدقين ما يصدر من الجزائر
فعلا انام بلا عقل pic.twitter.com/3dtydjl0Lg
— maghribia🇲🇦amazighia (@Fatimasadia4) December 2, 2022
من جانبها، رصدت “وطن”، مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال “الياميق” بفوز منتخب بلاده وتأهله للدور الـ16، حيث ظهر مدافع “أسود الأطلس” ونادي بلد الوليد الإسباني، وهو يمسك بالعلم الفلسطيني ويطوف به أرجاء الملعب، قبل أن ينضم إليه بعض من أفراد الطاقم الإداري للمنتخب المغربي.
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لاعب منتخب #المغرب #جواد_الياميق يرفع علم #فلسطين احتفالًا بفوزهم على المنتخب الكندي وتأهلهم إلى دوري ١٦ بمنافسات #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/0rFtdGCE0e
— ميسون عزام (@MayssounAzzam) December 1, 2022
كما ظهر الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وهما يضعان العلم الفلسطيني على كتفيهما ويسيران في ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب وكندا.
ووثق مقطع فيديو آخر اثنين من اللاعبين المغاربة وهما يحملان العلم الفلسطيني، أثناء احتفالهما مع جماهيرهما التي ملأت مدرجات الملعب.
كما حافظت الجماهير المغربية على عادتها في هذه البطولة، وواصلت حمل ورفع الأعلام الفلسطينية، التي زينت أفراحهم بهذا الإنجاز، الثاني في تاريخ الكرة المغربية.
لاعبو منتخب #المغرب يحملون علم #فلسطين أثناء احتفالهم بالنصر والتأهل إلى الدور الثاني.#مونديال_قطر #قطر_2022 pic.twitter.com/fyvwWWOrOI
— عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) December 1, 2022
يشار إلى أن المنتخب المغربي قد كرر إنجازه في مونديال 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وتأهل في نسخة قطر 2022 كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة إسبانيا.
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ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي السعودية وتونس ومنتخب البلد المضيف (قطر) البطولة مبكرا.