الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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الهدهد

صورة لـ جواد الياميق يحتفل بتأهل المغرب بعلم الجمهورية الصحراوية..ما حقيقتها؟!

الصورة تم التلاعب بها عبر الفتوشوب

كتب سالم حنفي
جواد الياميق watanserb.com
لاعب المنتخب المغربي جواد الياميق
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وطن– تداولت حسابات جزائرية صورة للاعب المنتخب المغربي جواد الياميق، وهو يحمل صور لعلم الجمهورية الصحراوية، اعتقادا منه بأنه علم فلسطين، وذلك في اعقاب الفوز التاريخي على المنتخب الكندي وتأهله لدور الـ16 في مونديال قطر 2022.

ووفقا للصورة المتداول ة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “الياميق” وهو يحمل علم الجمهورية الصحراوية المشابه بشكل كبير للعلم الفلسطيني والذي يختلف عنه بوجود هلال ونجمة حمراء في منتصف اللون الأبيض.

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من جانبهم، أكد مغردون عدم صحة الصورة المتداولة، مشيرين إلى ان الصورة تم التلاعب بها عبر برنامج “الفوتوشوب”، من اجل إثارة الجدل فقط.

من جانبها، رصدت “وطن”، مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال “الياميق” بفوز منتخب بلاده وتأهله للدور الـ16، حيث ظهر مدافع “أسود الأطلس” ونادي بلد الوليد الإسباني، وهو يمسك بالعلم الفلسطيني ويطوف به أرجاء الملعب، قبل أن ينضم إليه بعض من أفراد الطاقم الإداري للمنتخب المغربي.

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كما ظهر الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وهما يضعان العلم الفلسطيني على كتفيهما ويسيران في ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب وكندا.

ووثق مقطع فيديو آخر اثنين من اللاعبين المغاربة وهما يحملان العلم الفلسطيني، أثناء احتفالهما مع جماهيرهما التي ملأت مدرجات الملعب.

كما حافظت الجماهير المغربية على عادتها في هذه البطولة، وواصلت حمل ورفع الأعلام الفلسطينية، التي زينت أفراحهم بهذا الإنجاز، الثاني في تاريخ الكرة المغربية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد كرر إنجازه في مونديال 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وتأهل في نسخة قطر 2022 كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة إسبانيا.

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ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي السعودية وتونس ومنتخب البلد المضيف (قطر) البطولة مبكرا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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