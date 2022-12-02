سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، تقلبات سعرية صادمة وفق لنشرة صادرة عن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 573.1 جنيهاً للشراء، و577.4 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم، في السودان في البنوك، 602.56 جنيهاً للشراء، و607.08 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 697.93 جنيهاً للشراء، و703.16 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

اقتصاد سوداني ضعيف

والعملة السودانية تعتبر من أكثر العملات التي تم تغييرها خلال فترات متفاوتة بالأنظمة الحاكمة المختلفة، ودائما ما يحيط بها السخط والنقد وسط المتعاملين بها بسبب تمزقها السريع.

ويمر الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر من العام الماضي.

وضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.