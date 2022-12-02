الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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تستغرق 10 ثوان فقط..خبيرة تكشف طريقة لفتح الأنف المسدود

كتب ايمان الباجي
تستغرق 10 ثوان فقط..خبيرة تكشف طريقة لفتح الأنف المسدود watanserb.com
خبيرة تكشف طريقة لفتح الأنف المسدود
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وطنيمكن للعديد من الأمراض الموسمية، مثل نزلات البرد وكوفيد، أن تسبب لك أعراضًا مزعجة مثل انسداد الأنف، مما يجعل من الصعب عليك ممارسة حياتك اليومية.

حسب صحيفة ميرور البريطانية، هناك طرق عديدة تساعد في علاج إنسدد الأنف، بما في ذلك شراء مزيلات الاحتقان على شكل بخاخ أو أقراص.

طريقة أخرى لعلاج إنسداد الأنف

ولكن هناك طريقة أخرى، كشفتها خبيرة الصحة النسائية بيلا، قد لا يعلمها الكثيرون يمكن أن تساعد على فتح الأنف المسدود.

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من خلال مقطع فيديو، نشرته على تيك توك، أوضحت الخبيرة بالضبط ما تحتاج إلى القيام به للمساعدة على التنفس بسهولة أكبر.

في الفيديو، أوصت بيلا بأنه إذا لم تستطع التنفس من أنفك على الإطلاق، فيجب عليك استخدام جهاز غسول الأنف الذي يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط السميك وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

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وأوضحت بيلا “يمكن أن تستخدم الماء الدافئ المالح لشطف الجيوب الأنفية.”

كما حذرت أيضًا من أن الحوامل أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة يجب عليهم تجنب هذه الطريقة.

تقنية التنفس

في الفيديو، الخطوة الأولى التي كشفتها الخبيرة هي الجلوس، والثانية هي إبقاء فمك مغلقاً، ثم الشهيق والزفير، والضغط على الأنف، ثم الإفلات والتكرار.

وتشرح بيلا قائلة “حافظ على فمك مغلقاً، واتبع حركة التنفس هذه لمدة 10 ثوانٍ تقريباً”.

كما يُظهر المقطع بالضبط المدة التي يجب أن تأخذ فيها شهيقاً وزفيراً. ويجب أن تفعل ذلك عدة مرات مع أخذ إستراحة قصيرة.

وتوصي بيلا باستخدام طريقة التنفس هذه قبل النوم ليلاً لتنظيف الجيوب الأنفية. وبالحديث عن الأوقات الأخرى التي يمكن استخدام هذه الطريقة فيها، تشرح بيلا كيف تستخدمها إذا استيقظت في منتصف الليل مع أنف مسدود.

كما يمكنك استخدام هذه الطريقة عندما تكون مريضاً أو مصاباً بالحساسية، حسب ما أكدته الخبيرة.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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