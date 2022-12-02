بوتين تغوط لا إراديا بعد سقوطه من على الدرج.. قناة على صلة بحراسه تكشف تفاصيل الواقعة!

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وطن– سقط فلاديمير بوتين من على درج في مقر إقامته الرسمي وألوث نفسه بينما كان لا يزال يعاني من مرض السرطان، حسبما أفادت قناة “تليجرام” تزعم أن لها صلات بحراسه الشخصيين.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد زعمت القناة العامة SVR أن الزعيم الروسي البالغ من العمر 70 عامًا ، والذي تدهورت صحته بشكل واضح منذ أن شن حربه في أوكرانيا، عانى من السقوط مساء الأربعاء عندما انزلق من على درج منزله في موسكو.

وقالت إن “بوتين” سقط على العصعص، وانزلق عن خمس درجات، ثم تدحرج إلى جانبه وانزلق لأسفل درجتين أخريين، مدعية القناة أن التأثير الحاد للسقوط تسبب في “التبرز اللاإرادي” بسبب “سرطان الجهاز الهضمي”.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الجنرال SVR نشر تحديثات حول صحة بوتين منذ بداية الحرب، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه أو دليل على أن لديه بالفعل اتصالات مع حراسه.

تعثر بوتين وسقوطه

وكتب في آخر منشور له عبر القناة، أن بوتين تعثر وسقط على ظهره، وبعد ذلك سقط على جانبه وانزلق بضع درجات.

وزعم أن الحادث وقع أمام حراس الرئيس الذين ردوا بسرعة وهرعوا لمساعدة بوتين.

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وقال:”ساعده ثلاثة ضباط أمن الرئيس في الوصول إلى أقرب أريكة واستدعوا الأطباء الموجودين في المنزل”.

بوتين تغوط لا إراديا بسبب السقوط

وقالت القناة إن المسعفين “وصلوا خلال دقائق قليلة لكنهم لم يتمكنوا على الفور من فحص الرئيس”، مشيرة إلى أن هذا كان بسبب معاناته “أورام الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك يعاني بالفعل من مشاكل خطيرة في الهضم” – وتسبب السقوط في “التغوط اللاإرادي”.

وبحسب القناة، فإنه “قبل الفحص، اصطحب الأطباء الرئيس بوتين إلى الحمام وساعدوا في التنظيف”.

وقال التقرير إنه “بعد الفحص الكامل ، تم تشخيص كدمة في العصعص والأنسجة الرخوة، لافتة إلى أنه لم يتم تشخيص أي شيء حرج وتم علاج الكدمات بمسكنات الألم.

فتح تحقيق في واقعة السقوط

وزعمت القناة أنه “سيتم إجراء تحقيق في أسباب السقوط “ن مشيرة إلى أن “بوتين” كان “يرتدي حذاءًا خاصًا ، حتى في المنزل ، مع طلاء مضاد للانزلاق ، وتعتبر السلالم الموجودة في المسكن” آمنة “.

وعلى الرغم من التقرير، تم تصوير بوتين وهو يقوم بجولة في مختبر في موسكو في اليوم التالي دون وجود علامات واضحة على الإصابة.

تكهنات عديدة حول صحة بوتين

وانتشرت التكهنات بشأن صحة بوتين منذ أن أمر بإرسال القوات عبر الحدود الأوكرانية في 24 فبراير لماضي وقد بدا غير مستقر خلال المناسبات العامة ، بما في ذلك التململ غير المعتاد بيديه وقدميه في اجتماعات مع قادة العالم الآخرين.

وقبل لقائه مع دكتاتور بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في وقت مبكر من الحرب ، شوهدت يده ترتعش في علامة واضحة على مرض باركنسون.

وأظهرت صور أخرى له وهو يمسك بحافة الطاولة بإحكام كما لو كان يحاول تثبيت يده وإيقاف الهزة، كما أثارت مسيرته الشكوك بسبب عرج واضح.

وفي الوقت نفسه، سجل أوليفر ستون، المخرج الذي حصل على وصول واسع إلى بوتين في فيلم وثائقي عام 2017 ، أنه يعتقد أن بوتين مصاب بالسرطان لكنه تغلب عليه.

في نفس الوقت تقريبًا ، زعمت مجلة New Lines أنها حصلت على تسجيل لحاكم الأقلية الروسية – لم تذكر اسمه – يقول إن بوتين كان “مريضًا بسرطان الدم”.

كما أنه قبل شهر واحد فقط ، قال موقع استقصائي روسي يدعى Proekt إنه حصل على وثائق تثبت أن بوتين يسافر مع فريق كبير من الأطباء.

وأشار إلى أنه كان من بينهم متخصص في الإنعاش، ومتخصص في علاج الصدمات العنيفة، وأخصائي السرطان.

اختفاء “بوتين” في أوقات سابقة

كما اختفى الرئيس الروسي مرارًا وتكرارًا عن الأنظار لعدة أيام في وقت واحد دون تقديم أي تفسير على الإطلاق.

ففي عام 2015 ، فُقد لمدة 10 أيام ، مما دفع البعض إلى الذهاب إلى حد الإيحاء بأنه مات.

ثم اختفى بوتين في عام 2017 لمدة ثمانية أيام ، قبل يومين من الغياب في عام 2018 خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، حيث أنه في تلك المناسبة ، اضطر الكرملين إلى الاعتراف بأن الرئيس مصاب بنزلة برد.

ونفى الكرملين باستمرار التقارير التي تفيد بأن بوتين يعاني من تدهور صحته، خاصة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ولم يظهر أي دليل قاطع على الإطلاق يشير إلى مرضه الخطير.

سُئل بيل بيرنز ، مدير وكالة المخابرات المركزية ، في منتدى أمني في يوليو الماضي عن صحة بوتين ونفى وجود أي خطأ معه.

وقال بيرنز للصحفيين: “بقدر ما يمكننا أن نقول ، إنه يتمتع بصحة جيدة للغاية” ، على الرغم من الإشارة إلى أنه “ليس حكمًا استخباراتيًا رسميًا”.