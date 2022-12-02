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مونديال قطر 2022

بكاء وصدمة سواريز بعد خروج الأوروغواي من كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

الأوروغواي تودع بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات بفارق هدف عن كوريا الجنوبية المتأهل إلى الدور ال16

كتب فارس أبو شيحة
بكاء سواريز لاعب منتخب الأوروغواي watanserb.com
بكاء سواريز لاعب منتخب الأوروغواي
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وطن- بكى نجم منتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريز صاحب ال35 عاماً، بحرقة بعد خروج بلاده من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بفارق هدف وحيد عن المتأهل كوريا الجنوبية الذي صنع الريمونتادا التاريخية مرة أخرى أمام البرتغال بفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

بكاء سواريز بعد خروج الأوروغواي من كأس العالم قطر 2022

والتقطت عدسات الكاميرا، بكاء نجم الأوروغواي لويس سواريز، الذي تعتبر أخر نسخة في مونديال كأس العالم 2022، يشارك فيها مع صفوف منتخب بلاده.

كما وظهر في مقطع الفيديو، بكاء لويس سواريز فقد أعصابه في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام غانا، بعد نجاح كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز على البرتغال. بهدفين مقابل هدف وحيد، ليقوم بعدها بغطاء وجهه بقميص بلاده وبكائه بعد توديع المونديال.

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وقدم منتخب كوريا الجنوبية، هدية الثأر القديم نيابة عن غانا، الذي تلقى الخسارة أمام الأوروغواي بهدفين دون رد، بعد تسبب الأخير في إقصائه بالمونديال عام 2010. الذي توج به منتخب إسبانيا حينها.

مباراة الأوروغواي وغانا في كأس العالم قطر 2022

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وأقصي منتخب الأوروغواي من مونديال كأس العالم 2022 بنسخه العربية التي تستضيفها دولة قطر، بفارق هدف وحيد عن كوريا الجنوبية، الذي تمكن من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة، كما وتوقيع هدف التأهل الثاني عن طريق اللاعب هوانغ هي تشان.

كما ويعد منتخب كوريا الجنوبية، ثاني المنتخبات على مستوى القارة الآسيوية، الذي تمكن من الوصول إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022 على حساب الأوروغواي.

مواجهات دور ال16 كأس العالم قطر 2022

ورغم خسارة البرتغال أمام كوريا الجنوبية، إلا أنه تصدر المجموعة. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الأخير الوصيف برصيد 4 نقاط.

وسيلتقي منتخب كوريا الجنوبية أمام متصدر مجموعة البرازيل الثامنة، بينما سيواجه البرتغال وصيف ذات المجموعة في منافسات دور ال16، والتي ستحسم خلال الساعات القادمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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