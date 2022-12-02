بسبب نوبة صرع..شاب بريطاني ينسى لغته ويتحدث لغة لم يتعلمها من قبل!

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وطن– أصيب رجل بريطاني يدعى ماركوس جونز بحالة نادرة من نوبة صرع، جعلته في نفس الوقت يفقد لغته ويتحدث بلغة لم يتعلمها من قبل وهي اللغة الفرنسية.

بداية الأعراض

حسب موقع “”viva.co.id“، بدأ جونز يعاني من الصداع في سبتمبر من العام الماضي وقد تم تشخيصه في ذلك الوقت بمرض الصرع.

لكن الفحوصات الطبيبة كشفت عن إصابته بورم في الفص القذالي للدماغ. وهذا النوع من الأورام من المحتمل أن يجعل الشخص المصاب يعاني من مشكلات في الرؤية وفقدان الذاكرة وضباب الدماغ.

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وبعد تعرضه لنوبة صرع طويلة، فقد القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية.

متحدثا عن حالته، قال جونز:”كان الأمر مرعبًا، كنت أرى شريكتي وأحاول إخبارها بأنني أعاني من نوبة صرع، لكنني كنت أفكر وأتحدث فقط باللغة الفرنسية، وقد استمر الأمر لمدة دقيقتين فقط، لأعرف أنني كنت أتحدث معها باللغة الفرنسية.”

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كما شعر بالغرابة تجاه نفسه، محبطًا بعض الشيء لأنه لم يستطع التحدث بلغته.



الخوف من فقدان البصر

أراد جونز إجراء عملية جراحية لإزالة الورم، خوفََا من أن يشعر بشيء غريب كهذا يحصل مرة أخرى. لكن الأطباء أخبروه أن هناك احتمالية أن يفقد بصره.

حيث أضاف:”سيكون من الصعب جدًا إزالته لأنه يقع في ثنايا الدماغ مما يجعل العملية صعبة بعض الشيء، وإذا استطاع الأطباء إخراجه بالكامل، فإن فرصة البقاء على قيد الحياة تبلغ 90 في المائة.”

أنشأت عائلة جونز صفحة “GoFundMe” للتبرعات لتخفيف العبء المالي على الأسرة.

كما حث جونز الآخرين على توخي الحذر والذهاب إلى الطبيب على الفور عند المعاناة من أي أعراض غير عادية، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من صداع ومشاكل غريبة في النوم والرؤية، لكنه تجاهل الأمر واعتبره إجهادًا أو جفافًا.

حيث قال:”أعتقد أنه من الشائع أن يتجنب الكثير من الرجال التحدث إلى أطبائهم، لكن يجب علينا جميعًا أن نأخذ الأمر على محمل الجد.”