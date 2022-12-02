احتفاء عربي بخروج ألمانيا المذل من كأس العالم: المونديال تطهر منهم

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وطن – أثيرت حالة من الفرحة في الأواسط العربية، بعدما غادر منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم من الدور الأول، بسيناريو مثير.

وبعد الخروج الكارثي، تسابق النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، في التعبير عن فرحتهم بخيبة أمل الناسيونال مانشافت، ردا على ما وُصف بغطرسة منتخب الماكينات، برسائله الاحتجاجية على قوانين وقواعد مونديال قطر.

منتخب ألمانيا منذ ما قبل بدء بطولة كأس العالم ركز على قضايا بعيدة عن كرة القدم، لا سيما الواقعة الشهيرة قبل مواجهة اليابان، عندما لوح لاعبو ألمانيا بإشارة وضع اليد على الفم، اعتراضا على منع ارتداء شارات الشذوذ الجنسي خلال مونديال قطر.

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وتراجعت شعبية ألمانيا الطاغية في المنطقة العربية، تجلت في ردود الأفعال بعد هزيمة اليابان الأولى، ثم بالانفجار العظيم، بعد كارثة الخروج من دور المجموعات، رغم الفوز على كوستاريكا برباعية مقابل اثنين.

فرحة عربية بالانكسار الألماني

وبعد الخروج الألماني الذي وُصف بأنه غير مأسوف عليه، انهالت تغريدات العرب التي عبرت عن فرحة بخسارة منتخب الماكينات.

فقال الأكاديمي والكاتب أحمد الفراج: “قبل بداية بطولة كأس العالم قال مدرب ألمانيا: إذا فزنا بكأس العالم فلن نحتفل هنا، بل سنغادر ونحتفل في ألمانيا .. الشعوب العربية والإسلامية تحب المانيا ، فلماذا ارتكبوا حماقات خلال أيام معدودة غيرّت الصورة تماما؟ للأسف أن خسارة المانيا ليست خسارة رياضية فقط، بل أكبر من ذلك بكثير”.

قبل بداية بطولة كأس العالم قال مدرب المانيا: " اذا فزنا بكأس العالم فلن نحتفل هنا، بل سنغادر ونحتفل في المانيا " الشعوب العربية والإسلامية تحب المانيا ، فلماذا ارتكبوا حماقات خلال أيام معدودة غيرّت الصورة تماما؟ للأسف أن خسارة المانيا ليست خسارة رياضية فقط، بل أكبر من ذلك بكثير — أحمد الفراج (@amhfarraj) December 1, 2022

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وغرد الإعلامي المصري أسامة جاويش: “ألف مبروك خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول لبطولة كأس العالم في قطر التي تمنع الخمور وتجرم المثلية وتكمم الأفواه على حد قولهم”.

الف مبروك خروج منتخب #المانيا من الدور الأول لبطولة كأس العالم في قطر التي تمنع الخمور وتجرم المثلية وتكمم الأفواه على حد قولهم 😄😄🫢🫢 pic.twitter.com/LgfrmgkFpY — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 1, 2022

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “ألمانيا وبلجيكا خارج كأس العالم قطر 2022 .. الحمدلله .. قطر .. تطهّرت منهم .. عقبال خروج جميع الشواذ وداعميه”.

المانيا وبلجيكا خارج #كأس_العالم_قطر_2022 ..

الحمدلله ..#قطر .. تطهّرت منهم ..

عقبال خروج جميع الشواذ وداعميهم .. pic.twitter.com/jf2HIY4Pne — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 1, 2022

وذكر الناقد الرياضي أسامة السويسي: “مع السلامة.. حياكم الله .. يا خواجات ألمانيا”.

مع السلامة

حياكم الله .. يا خواجات ألمانيا 👋

pic.twitter.com/PYI4ftmSiL — أسامة السويسي (@swisii) December 2, 2022

وسخر المعلق المصري بلال علام: “في ستين داهية والله يا ألمانيا !!.. خلوهم ينفعوكم بقى يا شوية “مكن”.

في ستين داهية والله يا ألمانيا !!

خلوهم ينفعوكم بقى يا شوية "مكن" 😂😂 — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) December 1, 2022

وقال المذيع الرياضي خالد جاسم: “ألمانيا تودع البطولة ، والجماهير تنادي بـ اوزيل وترفع صوره مع إشارة تكميم الأفواه التي قام بها لاعبين المانيا في بداية مبارياته”.

#المانيا تودع البطولة ، والجماهير تنادي بـ اوزيل وترفع صوره مع اشارة تكميم الافواه التي قام بها لاعبين المانيا في بداية مبارياته ،

بـ #مونديال_قطر_2022 . pic.twitter.com/UP5b99qSR7 — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 1, 2022

وكتب الصحفي محمد عواد: “فريق يهزم المانيا واسبانيا .. فريق يستحق التأهل بلا نقاش .. إنجاز عظيم من اليابان.. إسبانيا تعرف أن طريق المركز الثاني مثل الأول بالتالي لم تهتم .. المانيا تلوم نفسها فقط .. فرص ضائعة وإهدار فترات الحسم وتدخل بما لا يعنيهم”.

فريق يهزم المانيا واسبانيا .. فريق يستحق التأهل بلا نقاش .. إنجاز عظيم من اليابان اسبانيا تعرف أن طريق المركز الثاني مثل الأول بالتالي لم تهتم .. المانيا تلوم نفسها فقط .. فرص ضائعة وإهدار فترات الحسم وتدخل بما لا يعنيهم pic.twitter.com/OhmKkLsrda — محمد عواد (@mohammedawaad) December 1, 2022

وعلى الرغم من الفوز على كوستاريكا 4 / 2، إلا أن خروج المنتخب الألماني من البطولة بسيناريو مثير، حيث كان مصير منتخب الماكينات مرتبطا بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.