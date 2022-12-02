أصالة تمتص غضب المصريين بهذه الكلمات والاعترافات الجديدة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– قدمت الفنانة السورية أصالة نصري، اعتذاراً رسمياً للمصريين، الذين غضبوا من تصريحاتها في حفلها الأخير بموسم الرياض، حين نسبت الفضل في نجاحها للسعودية.

أنا عاطفية

وقالت أصالة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب على “إم بي سي مصر”: “مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش مفيش شك في محبتي لمصر.. في الحفلة كنت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل”.

وتابعت: “بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش. مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي”.

- Advertisement -

ودافع عمرو أديب أيضاً عن أصالة قائلا: “سيبكم من الأقوال وبصوا للأفعال”.

وتابع “كل حفلة أصولة بتتكلم عن حبها لمصر، هو الناس بالنسبالكم تاريخها بيقع في 3 دقائق”.

حلمي بكر يهاجم

- Advertisement -

وكان الملحن المصري حلمي بكر، هو أول من هاجم أصالة بسبب تخصيصها السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية .

وقال حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية: “مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا. فعندما جاءت إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها”.

وأضاف: “أعتب عليها، وعيب أنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم. الرد عند الجمهور مش عندنا احنا، ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط”.

واستذكر بكر أن الفنانة أصالة تحمل الجنسية السورية والبحرينية ولكنها تسكن في مصر. وأردف: ” عندما كنت في سوريا وجاء المذيع لتقديمها قال: إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، عيب”.

وزادت حدة الغضب من الفنانة السورية بعد منشورها الذي كتبته عبر “فيسبوك”.

السعودية وطني الحاضن

وجاء في نصه:” بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم”.

واختتمت أصالة “بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”.