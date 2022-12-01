الخميس, ديسمبر 1, 2022
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وزير قطري يصلي في مكتبه يلفت الأنظار على هامش المونديال (شاهد)

تُراهن قطر على وزارة الثقافة بوصفها ركيزة تنموية

كتب فهمي الورغمي
وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد watanserb.com
وزير الثقافة القطري يصلي في مكتبه بدرب الساعي
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وطن – أشاد ناشطون قطريون بوزير الثقافة القطري الشيخ “عبد الرحمن بن حمد آل ثاني”، الذي ظهر وهو يَؤُمّ المُصلين بمقر عمله في “درب الساعي”، بمشهد أكدوا أنه انعكاس جميل وراقٍ لنموذج شخصية القائد “الصالح المُصلِح” حسب وصفهم.

وزير الثقافة القطري يصلي في مكتبه

وظهر الشيخ “عبد الرحمن بن حمد آل ثاني” وهو يَؤُمّ المُصلين بمقر عمله في درب الساعي، في صورة أثارت استحسان وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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تفاعل مقدم البرامج القطري عادل بن عبدالله مع هذه الصورة وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول إن “وزارة الثقافة تقوم بعمل كبير جدا ، وهناك نقلة كبيرة في هذا المجال.”

وتابع:”ربما كأس العالم أشغلنا عن هذا الصدى الآن .. لكن أثره باقٍ للأجيال القادمة وستتضح هذه الثمار بعد أيام قليلة .. سعادة الوزير رجل داعم للمعرفة والثقافة والأدب .. الله يتقبل منهم جميعاً”.

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وفي السياق، غرد أيضا غرد الشاعر القطري “محمد إبراهيم الشاعر” عبر حسابه على تويتر قائلا: “شكرا لسعادة الوزير الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد الثاني على ما يقدمونه من جهود في وزارة الثقافة في شتى الميادين.”

واستطرد:”نثمن لهم جهودهم في اعلاء اسم قطر في شتى الميادين الثقافيه ودعم المبدعين شكرا للجميع وبارك الله في جهودهم.”

فيما كتب مغرد آخر مشيدا بالوزير القطري:”ونعم الرجل هو.. سمعته بين الكل يشكر عليه وهذا أبسط دليل.”

وقال ناشط مثنيا على هذا المشهد:”الله يتقبل منه ويثبته إلى أن يلقاه.. صورة تثلج الصدر”.

ويُشرف الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على وزارة الثقافة القطرية، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.

رؤية قطر 2030

وتعمل وزارة الثقافة في قطر، شأن باقي مؤسسات الدولة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة عنوانها “رؤية قطر الوطنية 2030“.

وتهدف رؤية قطر 2030 إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، إذ إنها توفر إطارا عاما يتم من خلاله إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.

ويشار إلى أنه اليوم وعلى مسرح “درب الساعي“، وبحضور الشیخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزیر الثقافة، قدَّم فنانون ندوة ممیزة عن فن الفجري القطري.

ويوم 25 نوفمبر الماضي، افتتح الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، فعاليات “درب الساعي” أكبر حدث ثقافي قطري استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني القطري، وذلك بالتوازي مع فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وتتجه أنظار العالم أجمع الآن صوب العاصمة القطرية الدوحة، التي نجحت في تنظيم النسخة الأفضل من المونديال منذ انطلاق البطولة، وذلك بشهادة الجميع.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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