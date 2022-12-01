وزير قطري يصلي في مكتبه يلفت الأنظار على هامش المونديال (شاهد)

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وطن – أشاد ناشطون قطريون بوزير الثقافة القطري الشيخ “عبد الرحمن بن حمد آل ثاني”، الذي ظهر وهو يَؤُمّ المُصلين بمقر عمله في “درب الساعي”، بمشهد أكدوا أنه انعكاس جميل وراقٍ لنموذج شخصية القائد “الصالح المُصلِح” حسب وصفهم.

وزير الثقافة القطري يصلي في مكتبه

وظهر الشيخ “عبد الرحمن بن حمد آل ثاني” وهو يَؤُمّ المُصلين بمقر عمله في درب الساعي، في صورة أثارت استحسان وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة لوزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني إماماً للمصلين بمقر عمله في درب الساعي .. تعكس لنا نموذجاً للقائد الصالح المُصلِح المُثابِر المُحبِ لعملِه ..#درب_الساعي @ahjh_althani pic.twitter.com/x6wQTeXodC — نورة آل شهوان 🇶🇦⚽️🏆 (@N__Alshahwani) December 1, 2022

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تفاعل مقدم البرامج القطري عادل بن عبدالله مع هذه الصورة وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول إن “وزارة الثقافة تقوم بعمل كبير جدا ، وهناك نقلة كبيرة في هذا المجال.”

وتابع:”ربما كأس العالم أشغلنا عن هذا الصدى الآن .. لكن أثره باقٍ للأجيال القادمة وستتضح هذه الثمار بعد أيام قليلة .. سعادة الوزير رجل داعم للمعرفة والثقافة والأدب .. الله يتقبل منهم جميعاً”.

وزارة الثقافة تقوم بعمل كبير جدا ، وهناك نقلة كبيرة في هذا المجال .. ربما كأس العالم أشغلنا عن هذا الصدى الآن .. لكن أثره باقٍ للأجيال القادمة وستتضح هذه الثمار بعد أيام قليلة .. سعادة الوزير رجل داعم للمعرفة والثقافة والأدب .. الله يتقبل منهم جميعاً — عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) December 1, 2022

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وفي السياق، غرد أيضا غرد الشاعر القطري “محمد إبراهيم الشاعر” عبر حسابه على تويتر قائلا: “شكرا لسعادة الوزير الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد الثاني على ما يقدمونه من جهود في وزارة الثقافة في شتى الميادين.”

واستطرد:”نثمن لهم جهودهم في اعلاء اسم قطر في شتى الميادين الثقافيه ودعم المبدعين شكرا للجميع وبارك الله في جهودهم.”

شكرا لسعادة الوزير الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد الثاني على مايقدمونه من جهود في وزارة الثقافه في شتى الميادين نثمن لهم جهودهم في اعلاء اسم قطر في شتى الميادين الثقافيه ودعم المبدعين شكرا للجميع وبارك الله في جهودهم ..محمد الشاعر بوجاسم — محمد ابراهيم الشاعر (@MohammedBinIbr8) December 1, 2022

فيما كتب مغرد آخر مشيدا بالوزير القطري:”ونعم الرجل هو.. سمعته بين الكل يشكر عليه وهذا أبسط دليل.”

وقال ناشط مثنيا على هذا المشهد:”الله يتقبل منه ويثبته إلى أن يلقاه.. صورة تثلج الصدر”.

ويُشرف الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على وزارة الثقافة القطرية، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.

رؤية قطر 2030

وتعمل وزارة الثقافة في قطر، شأن باقي مؤسسات الدولة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة عنوانها “رؤية قطر الوطنية 2030“.

سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد وزير الثقافة @ahjh_althani وسعادة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والاسرة @MANAlMisned من أكثر الوزراء المجتهدين فالفترة الاخيرة الله يعطيهم العافيه على جهودهم pic.twitter.com/jsFaBheqSF — راشد الهاملي 🇶🇦 (@alhamli7705) November 30, 2022

وتهدف رؤية قطر 2030 إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، إذ إنها توفر إطارا عاما يتم من خلاله إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.

#فيديو على مسرح #درب_الساعي وبحضور سعادة الشیخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزیر الثقافة، قدَّم فنانون ندوة ممیزة عن فن الفجري القطري.#وحدتنا_مصدر_قوتنا #الیوم_الوطني_القطري#18ديسمبرpic.twitter.com/Aqvk8uBI7p — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) December 1, 2022

ويشار إلى أنه اليوم وعلى مسرح “درب الساعي“، وبحضور الشیخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزیر الثقافة، قدَّم فنانون ندوة ممیزة عن فن الفجري القطري.

ويوم 25 نوفمبر الماضي، افتتح الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، فعاليات “درب الساعي” أكبر حدث ثقافي قطري استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني القطري، وذلك بالتوازي مع فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وتتجه أنظار العالم أجمع الآن صوب العاصمة القطرية الدوحة، التي نجحت في تنظيم النسخة الأفضل من المونديال منذ انطلاق البطولة، وذلك بشهادة الجميع.