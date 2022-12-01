الخميس, ديسمبر 1, 2022
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هكذا كانت ردة فعل أمير قطر وأسرته بعد فوز المغرب.. فيديو

كتب خالد الأحمد
مباراة المغرب أمام كندا watanserb.com
و احتفال الأمير تميم مع الجماهير المغربية بتأهل المغرب إلى الدور الـ 16
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وطن – كما في كل مباراة لفريق عربي في مونديال قطر، اعتاد أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، على الحضور والتشجيع إلى جانب أفراد من عائلته ببساطة وأريحية أذهلت الكثيرين، وهو ما تكرر في مباراة المغرب التاريخية اليوم أمام كندا.

احتفال أمير قطر بتأهل “أسود الأطلس”

ووثقت مقاطع فيديو احتفال الأمير تميم مع الجماهير المغربية، وسط هتافات واحتفالات كبيرة بتأهل منتخب “أسود الأطلس” للمرة الثانية في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأظهر أحد هذه المقاطع مظاهر الفرح على أمير قطر الذي كان يجلس على منصة ملعب الثمامة بالدوحة بعد تأهل أسود الأطلس.

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وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” بدا الشيخ تميم إلى جانب إحدى بناته وإلى جانبه شقيقته المياسة بنت حمد.

وما إن انتهت المباراة معلنة فوز منتخب المغرب، حتى استدار الأمير تميم إلى شقيقته مبتسماً وهمس لها بكلمات، قبل أن يرفع علم المغرب ثم يلقيه على كتف ابنته.

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كما ظهر في الفيديو أيضا أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، على الجانب الآخر من المنصة الرئيسية وهم يعبرون عن فرحتهم الكبيرة بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي.

المغرب إلى دور الـ16

وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.

وتأهل منتخب المغرب اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي صعد منها إسبانيا، واليابان.

ويعد المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية، نجح في الوصول إلى منافسات الدور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة في منافسات البطولة العالمية.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع تشجيع الامير تميم لفريق المغرب وحماسه العفوي.

حيث علق “طربان”: “الله ع تميم المجد شكرا لك شكرا لسموك اسعدتنا كثيرا بحضورك ودعمك للعرب”.

وقال “عثمان شاكر”: “شكرا صاحب السمو الأمير الوالد وصاحب السمو الأمير تميم وكل الشكر للعائلة الحاكمة على دعمكم للمغرب”.

وعقب “منير شما”: “الامير الجميل شكرا لك و لكل القطريين”.

وقال آخر: “هؤلاء هم الأشقاء الحقيقين يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك دامت العزة والكرامة لقطر”.

وعلق “عامر الحمايدة” “الشيخ تميم يرفع الراس قبل العلم ربنا يحفظك ياتميم المجد”.

وعقب ” محمد مراد” :”فرحه الأمير تميم بفوز المغرب وتأهلها فرحه لاتوصف أعظم من فرحه ملك المغرب.. انه الدم الممزوج بالعروبة والمحبة والسلام بين المغرب والمشرق”.

ويعتبر منتخب المغرب (أسود الأطلس)، هو ثاني المنتخبات الأفريقية التي تمكنت من التأهل إلى دور الثمن النهائي (ال16)، بعد السنغال (أسود التيرانغا).

وتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف كرواتيا ب4 نقاط.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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