هكذا كانت ردة فعل أمير قطر وأسرته بعد فوز المغرب.. فيديو

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وطن – كما في كل مباراة لفريق عربي في مونديال قطر، اعتاد أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، على الحضور والتشجيع إلى جانب أفراد من عائلته ببساطة وأريحية أذهلت الكثيرين، وهو ما تكرر في مباراة المغرب التاريخية اليوم أمام كندا.

احتفال أمير قطر بتأهل “أسود الأطلس”

ووثقت مقاطع فيديو احتفال الأمير تميم مع الجماهير المغربية، وسط هتافات واحتفالات كبيرة بتأهل منتخب “أسود الأطلس” للمرة الثانية في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأظهر أحد هذه المقاطع مظاهر الفرح على أمير قطر الذي كان يجلس على منصة ملعب الثمامة بالدوحة بعد تأهل أسود الأطلس.

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وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” بدا الشيخ تميم إلى جانب إحدى بناته وإلى جانبه شقيقته المياسة بنت حمد.

وما إن انتهت المباراة معلنة فوز منتخب المغرب، حتى استدار الأمير تميم إلى شقيقته مبتسماً وهمس لها بكلمات، قبل أن يرفع علم المغرب ثم يلقيه على كتف ابنته.

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كما ظهر في الفيديو أيضا أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، على الجانب الآخر من المنصة الرئيسية وهم يعبرون عن فرحتهم الكبيرة بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي.

المغرب إلى دور الـ16

وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.

وتأهل منتخب المغرب اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي صعد منها إسبانيا، واليابان.

ويعد المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية، نجح في الوصول إلى منافسات الدور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة في منافسات البطولة العالمية.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع تشجيع الامير تميم لفريق المغرب وحماسه العفوي.

حيث علق “طربان”: “الله ع تميم المجد شكرا لك شكرا لسموك اسعدتنا كثيرا بحضورك ودعمك للعرب”.

الله ع تميم المجد شكرا لك شكرا لسموك اسعدتنا كثيرا بحضورك ودعمك للعرب — NAFE3.ALSALEM طربان (@tarbban) December 1, 2022

وقال “عثمان شاكر”: “شكرا صاحب السمو الأمير الوالد وصاحب السمو الأمير تميم وكل الشكر للعائلة الحاكمة على دعمكم للمغرب”.

وعقب “منير شما”: “الامير الجميل شكرا لك و لكل القطريين”.

وقال آخر: “هؤلاء هم الأشقاء الحقيقين يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك دامت العزة والكرامة لقطر”.

وعلق “عامر الحمايدة” “الشيخ تميم يرفع الراس قبل العلم ربنا يحفظك ياتميم المجد”.

الشيخ تميم يرفع الراس قبل العلم ربنا يحفظك ياتميم المجد — عامر الحمايده (@HmaydhamerAmer) December 1, 2022

وعقب ” محمد مراد” :”فرحه الأمير تميم بفوز المغرب وتأهلها فرحه لاتوصف أعظم من فرحه ملك المغرب.. انه الدم الممزوج بالعروبة والمحبة والسلام بين المغرب والمشرق”.

ويعتبر منتخب المغرب (أسود الأطلس)، هو ثاني المنتخبات الأفريقية التي تمكنت من التأهل إلى دور الثمن النهائي (ال16)، بعد السنغال (أسود التيرانغا).

وتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف كرواتيا ب4 نقاط.