الخميس, ديسمبر 1, 2022
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نتنياهو وزوجته يتوشحان علم الإمارات احتفالا باليوم الوطني الإماراتي

عاد لرئاسة وزراء إسرائيل وتصدر المشهد مجددا

كتب باسل النجار
الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي في تل أبيب watanserb.com
نتنياهو يحتفل وزوجته باليوم الوطني الإماراتي في تل أبيب
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وطن – نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، صورة له رفقة زوجته سارة من داخل السفارة الإماراتية في تل أبيب، حيث شاركا في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ51.

بنيامين نتنياهو في السفارة الإماراتية

ونشر نتنياهو هذه الصورة عبر حسابه الرسمي بتويتر، حيث ظهر هو وزوجته رفقة السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة بعد نجاح حزبه، يرتدي هو وزوجته “كوفية” عليها علم الإمارات وشعار الاحتفال باليوم الوطني.

وظهرت في الخلفية أعلام الإمارات والاحتلال، واسم السفارة الإماراتية في تل أبيب.

وعلق نتنياهو على الصورة التي نشرها بالقول:”الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه بيننا.”

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وفجرت هذه الصور غضب العديد من النشطاء، الذين هاجموا النظام الإماراتي الذي فتح باب التطبيع مع الاحتلال مؤخرا برعاية أمريكية.

وبات ناشطون يصفون الإمارات بأنها أصبحت مستعمرة إسرائيلية جديدة في الخليج، بسبب سياسات محمد بن زايد تجاه القضية الفلسطينية ومعاونته الاحتلال ضد الفلسطينيين.

اليوم الوطني الإماراتي

ويشار إلى أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام.

وهو اليوم الذي يحتفل فيه الإماراتيون بذكرى قيام الاتحاد بين الإمارات السبع، والذي أسسه الشيخ زايد آل نهيان عام 1971.

كلمة ابن زايد في اليوم الوطني الــ 51 للإمارات

وكان ابن زايد قد أشار – في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 51 للدولة – إلى ضرورة أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.

وشدد على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.

محمد بن زايد أكد ايضا أن لدى دولة الإمارات إدراكاً كاملاً لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص “ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل.”

وأضاف: “ونتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائنا وأشقائنا ونتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحنا الوطنية.. ونعزز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية.. ونتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية.”

عودة نتنياهو

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 13 نوفمبر الماضي، نتنياهو بتشكيل الحكومة.

والجمعة، توصل حزب “الليكود” إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.

وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن القومي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بألا تُحكم بلاده “بقوانين التلمود”، في ظل مخاوف من ضم حكومته سياسيين من أقصى اليمين.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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