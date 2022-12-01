مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

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وطن- مونديال الجنون بالفعل، نجح اليابان من حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، بفارق هدف وحيد عن مكاكين ألمانيا الذي ودع البطولة من دور المجموعات، عقب تحقيق الفوز التاريخي على إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

أهداف اليابان وإسبانيا

وأحرز منتخب إسبانيا (لاورخا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره اليابان، في الدقيقة ال11 عن طريق ألفارو موراتا.

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كما وأدرك اليابان (الساموراي الأزرق)، هدف التعادل في الدقيقة ال48 من توقيع اللاعب ريتسو دوان، ليعود الياباني أوتاناكا من جديد ويسجل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال51.

وتعد الهزيمة الأولى التي يتلقاها منتخب إسبانيا أمام منتخب من القارة الآسيوية (اليابان) في تاريخ مسيرته، كما أنها الريمونتادا الثانية للأخير بعد فوز على مكاكين ألمانيا بذات النتيجة في مستهل مشواره بالبطولة العالمية.

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ألمانيا تودع البطولة من منافسات دور المجموعات

ورغم فوز مكاكين ألمانيا على كوستاريكا برباعية ثمينة مقابل هدفين، إلا أنه فشل في العبور إلى الدور ال16. عقب الريمونتادا التي فعلتها اليابان في المجموعة للمرة الثانية على التوالي.

وسيلتقي منتخب اليابان في دور ال16 أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما وسيواجه إسبانيا أمام المغرب في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين الأسبوع المقبل.

ترتيب المجموعة الخامسة في دور منافسات كأس العالم قطر 2022

كما وسنتعرض عليكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على النحو الآتي:

(1) اليابان 6 نقاط.

(2) إسبانيا 4 نقاط.

(3) ألمانيا 4 نقاط.

(4) كوستاريكا 3 نقاط.

وستختتم منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الجمعة، بحسم المتأهلين من المجموعة السابعة والثامنة، التي تأهل منها بشكل مباشر البرازيل والبرتغال بعد تحقيقهما الفوز في الجولاتين الماضيتين.