مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

وطن- مونديال الجنون بالفعل، نجح اليابان من حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، بفارق هدف وحيد عن مكاكين ألمانيا الذي ودع البطولة من دور المجموعات، عقب تحقيق الفوز التاريخي على إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.
أهداف اليابان وإسبانيا
وأحرز منتخب إسبانيا (لاورخا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره اليابان، في الدقيقة ال11 عن طريق ألفارو موراتا.
هدف اليابان "51" : اليابان 2-1 إسبانيا .. هل تتفق مع قرار الحكم أم الكرة تجاوزت الخط؟#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/9DiC0IHPZh
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
كما وأدرك اليابان (الساموراي الأزرق)، هدف التعادل في الدقيقة ال48 من توقيع اللاعب ريتسو دوان، ليعود الياباني أوتاناكا من جديد ويسجل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال51.
هدف اليابان "48" : اليابان 1-1 إسبانيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/l7hbaJXiDg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وتعد الهزيمة الأولى التي يتلقاها منتخب إسبانيا أمام منتخب من القارة الآسيوية (اليابان) في تاريخ مسيرته، كما أنها الريمونتادا الثانية للأخير بعد فوز على مكاكين ألمانيا بذات النتيجة في مستهل مشواره بالبطولة العالمية.
⚽️🥅 موراتا ينجح في ترجمة عرضية أزبيلكويتا إلى هدف التقدم لصالح إسبانيا 🇪🇸
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
ألمانيا تودع البطولة من منافسات دور المجموعات
ورغم فوز مكاكين ألمانيا على كوستاريكا برباعية ثمينة مقابل هدفين، إلا أنه فشل في العبور إلى الدور ال16. عقب الريمونتادا التي فعلتها اليابان في المجموعة للمرة الثانية على التوالي.
وسيلتقي منتخب اليابان في دور ال16 أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما وسيواجه إسبانيا أمام المغرب في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين الأسبوع المقبل.
ESPN FC |
إقصاء ألمانيا من كأس العالم قطر 2022 #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/oDsFqavIUY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ترتيب المجموعة الخامسة في دور منافسات كأس العالم قطر 2022
كما وسنتعرض عليكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على النحو الآتي:
(1) اليابان 6 نقاط.
(2) إسبانيا 4 نقاط.
(3) ألمانيا 4 نقاط.
جدول ترتيب المجموعة الخامسة.. تأهل اليابان وإسبانيا #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/jywTKfgrNF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
(4) كوستاريكا 3 نقاط.
وستختتم منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الجمعة، بحسم المتأهلين من المجموعة السابعة والثامنة، التي تأهل منها بشكل مباشر البرازيل والبرتغال بعد تحقيقهما الفوز في الجولاتين الماضيتين.