مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب ( استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث مباشر، في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب وكندا

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وكندا بقرار حكم اللقاء، في منافسات مونديال قطر 2022. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

Atlas Lions have scored 16 goals since their first participation in the World Cup#DimaMaghrib 🇲🇦 #WorldCup pic.twitter.com/hu8sQmaYs0 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

- Advertisement -

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت السعودية والعاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة السادسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين المغرب وكندا من أجل عبور أسود الأطلس المغربي إلى الدور ال16.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم

- Advertisement -

ويحتاج منتخب المغرب (أسود الأطلس)، إلى تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المرتقبة والحاسمة. أمام نظيره كندا، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب كندا 🇨🇦 Last training session before tomorrow’s match against Canada #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/59ajKxtKOQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

كما ونرفق بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع يلا شوت، على النحو الآتي:

ترتيب منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 المجموعات

وكانت المغرب قد تعادل في مستهل مشواره أمام الوصيف كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب كندا 🇨🇦

Last training session before tomorrow’s match against Canada #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/irZC8EtdYq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

كما وحقق أسود الأطلس المغربي، الفوز النظيف على بلجيكا (الشياطين الحمر)، بهدفين دون رد، مما فتح لهم حظوظ التأهل إلى الدور ال16، كأول منتخب عربي من بين 3 منتخبات ودعت منافسات البطولة رغم حضورها المشرف من دور المجموعات.

ويتقاسم المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

كما ويتذيل المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بالخسارة في الجولاتين الماضيتين، بدون أي من النقاط حتى الآن.