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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

المغرب أمام فرصة لكتابة التاريخ في المواجهة المرتقبة ضد كندا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة المغرب وكندا watanserb.com
مشاهدة مباراة المغرب وكندا
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وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب ( استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث مباشر، في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب وكندا

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وكندا بقرار حكم اللقاء، في منافسات مونديال قطر 2022. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

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كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت السعودية والعاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة السادسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين المغرب وكندا من أجل عبور أسود الأطلس المغربي إلى الدور ال16.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم

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ويحتاج منتخب المغرب (أسود الأطلس)، إلى تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المرتقبة والحاسمة. أمام نظيره كندا، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

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ترتيب منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 المجموعات

وكانت المغرب قد تعادل في مستهل مشواره أمام الوصيف كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

كما وحقق أسود الأطلس المغربي، الفوز النظيف على بلجيكا (الشياطين الحمر)، بهدفين دون رد، مما فتح لهم حظوظ التأهل إلى الدور ال16، كأول منتخب عربي من بين 3 منتخبات ودعت منافسات البطولة رغم حضورها المشرف من دور المجموعات.

ويتقاسم المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

كما ويتذيل المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بالخسارة في الجولاتين الماضيتين، بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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