مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب ( استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث مباشر، في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وكندا بقرار حكم اللقاء، في منافسات مونديال قطر 2022. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

Atlas Lions have scored 16 goals since their first participation in the World Cup#DimaMaghrib 🇲🇦 #WorldCup pic.twitter.com/hu8sQmaYs0

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022