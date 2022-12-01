قطري يحقق حلم شاب سوداني فضل التواجد بقطر على حبيبته (شاهد)

- Advertisement -

وطن – في لفتة جميلة مليئة بالكرم وحسن الضيافة، تكفل أحد المواطنين القطريين باستقبال شاب سوداني في كأس العالم لحضور مباراة افتتاح المونديال وهو الحلم الذي راود الكثيرون.

وانطلقت فعاليات كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 18 ديسمبر.

صدفة قادت إلى حلم

وكشفت تقارير أن الصدف شاءت أن تلتقي إحدى القنوات السودانية المحلية بالشاب “وضاح”، وتخيره ما بين تفضيل الزواج من حبيبته أو حضور مونديال قطر، ولم يتردد الشاب في اختيار حضور المونديال.

- Advertisement -

مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع في أغسطس الماضي، وشاهده الشاب القطري “مبخوت المري” ـ أحد المؤثرين الشباب على مواقع التواصل ـ فتبرع بتكاليف حضور الشاب السوداني إلى قطر لحضور المونديال.

تكاليف الحضور والسكن

وخلال فيديو سجله عبر حسابه على سناب شات، اتصل المري بوضاح معلناً تكفله بشراء تذكرة افتتاح المونديال والسكن وتكاليف السفر لحضور حفل الافتتاح.

- Advertisement -

فرد عليه الشاب: “أنا عاجز عن الكلام”.. وقال المري: “من يحب ان يزورنا في قطر فأهلا وسهلاً به”.

ولاحقا أظهر مقطع آخر الشاب السوداني إلى جانب مستضيفه على مدرجات إحدى مباريات المونديال وهو في غاية البهجة و السرور”.

🇸🇩 | وضاح شاب سوداني ظهر في احد المقابلات و خيرته المذيعة حينها بين حضور كأس العالم أو الزواج من حبيبته ليرد عليها باختيار حضور كأس العالم وزيارة قطر و في لفتة جميلة تكفل أحد المواطنين باستقبال الشاب السوداني في كأس العالم وحضور مبارة الافتتاح#قطر_قروب | @mfcbqtr pic.twitter.com/opwLCdP1mM — شبكة قطر قروب (@QATARNG) August 19, 2022

لا عزاء للحبيبة

وتساءل المذيع: لقد تحقق حلم وضاح ولكن لا نعلم ما الذي حل بخطيبته وهل ستسامحه أم لا، وهل كان محقاً أم لا وسيعود نادماً إلى خطيبته، أم سيحتفظ بأجمل ذكريات حياته بحضور مونديال كأس العالم في قطر ولا عزاء للحبيبة؟.

ويتواجد وضاح حاليا بـ “مشيرب“، وهي منطقة تقع في بلدية الدوحة في قطر، وتعد من أقدم المناطق في الدوحة.

وعبر الشاب السوداني للقناة القطرية الأولى بأنه جد سعيد باستقباله من طرف صديقه القطري مبخوت المري، وأنه يستمتع بتواجده في هذه الدولة، التي وجدها مغايرة تماما لما رآه في الصور والقنوات التلفزيونية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عن سعر تذاكر نهائيات مونديال “قطر 2022” بعد إطلاق المرحلة الأولى من بيعها في 18 من كانون الثاني الماضي.

وأطلق “فيفا” عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم، بأسعار مخفضة تصل إلى ما يقارب 11 دولارًا للسكان والمقيمين، ووصلت أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً.