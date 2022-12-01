الخميس, ديسمبر 1, 2022
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قطري يحقق حلم شاب سوداني فضل التواجد بقطر على حبيبته (شاهد)

فضل حضور المونديال على الزواج من خطيبته

كتب خالد الأحمد
سوداني في مونديال قطر watanserb.com
شاب قطري يتكلف بجميع مصاريف شاب سوداني ويودعوه لحضور كأس العالم في قطر
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وطن – في لفتة جميلة مليئة بالكرم وحسن الضيافة، تكفل أحد المواطنين القطريين باستقبال شاب سوداني في كأس العالم لحضور مباراة افتتاح المونديال وهو الحلم الذي راود الكثيرون.

وانطلقت فعاليات كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 18 ديسمبر.

صدفة قادت إلى حلم

وكشفت تقارير أن الصدف شاءت أن تلتقي إحدى القنوات السودانية المحلية بالشاب “وضاح”، وتخيره ما بين تفضيل الزواج من حبيبته أو حضور مونديال قطر، ولم يتردد الشاب في اختيار حضور المونديال.

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مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع في أغسطس الماضي، وشاهده الشاب القطري “مبخوت المري” ـ أحد المؤثرين الشباب على مواقع التواصل ـ فتبرع بتكاليف حضور الشاب السوداني إلى قطر لحضور المونديال.

تكاليف الحضور والسكن

وخلال فيديو سجله عبر حسابه على سناب شات، اتصل المري بوضاح معلناً تكفله بشراء تذكرة افتتاح المونديال والسكن وتكاليف السفر لحضور حفل الافتتاح.

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فرد عليه الشاب: “أنا عاجز عن الكلام”.. وقال المري: “من يحب ان يزورنا في قطر فأهلا وسهلاً به”.

ولاحقا أظهر مقطع آخر الشاب السوداني إلى جانب مستضيفه على مدرجات إحدى مباريات المونديال وهو في غاية البهجة و السرور”.

لا عزاء للحبيبة

وتساءل المذيع: لقد تحقق حلم وضاح ولكن لا نعلم ما الذي حل بخطيبته وهل ستسامحه أم لا، وهل كان محقاً أم لا وسيعود نادماً إلى خطيبته، أم سيحتفظ بأجمل ذكريات حياته بحضور مونديال كأس العالم في قطر ولا عزاء للحبيبة؟.

ويتواجد وضاح حاليا بـ “مشيرب“، وهي منطقة تقع في بلدية الدوحة في قطر، وتعد من أقدم المناطق في الدوحة.

وعبر الشاب السوداني للقناة القطرية الأولى بأنه جد سعيد باستقباله من طرف صديقه القطري مبخوت المري، وأنه يستمتع بتواجده في هذه الدولة، التي وجدها مغايرة تماما لما رآه في الصور والقنوات التلفزيونية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عن سعر تذاكر نهائيات مونديال “قطر 2022” بعد إطلاق المرحلة الأولى من بيعها في 18 من كانون الثاني الماضي.

وأطلق “فيفا” عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم، بأسعار مخفضة تصل إلى ما يقارب 11 دولارًا للسكان والمقيمين، ووصلت أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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