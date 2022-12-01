الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةالهدهدفرحة والدة سفيان بوفال وعناق حار عقب الفوز التاريخي (فيديو)
الهدهد

فرحة والدة سفيان بوفال وعناق حار عقب الفوز التاريخي (فيديو)

أظهر مقطع فديو متداول والدة سفيان بوفال على المدرجات، وهي تعانقه بحرارة قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه إياها اعترافاً بفضلها

كتب خالد الأحمد
تأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي watanserb.com
عناق سفيان بوفال ووالدته عقب تأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي
- Advertisement -

وطن – عانق لاعب منتخب المغرب سفيان بوفال، والدته بحرارة بعد أن تأهل مع أسود الأطلس إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2022 في لقطة مؤثرة أثارت إعجاب الكثير من النشطاء.

وكان منتخب المغرب تأهل اليوم، الخميس، لدور الستة عشر لكأس العالم بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الثمامة” في آخر جولات المجموعة السادسة.

خلع قميصه وأهداه لوالدته

وأظهر مقطع فديو متداول والدة سفيان بوفال على المدرجات، وهي تعانقه بحرارة قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه إياها اعترافاً بفضلها.

- Advertisement -

وعلق أحد المحللين في الاستوديو التحليلي لقناة “بين سبورت“: “من يرضي والديه الله يرضى عنه.”

وأضاف: “من يتتبع أي إنسان ناجح يجد أن هناك أب وأم راضيان عنه.. هذه دروس ورسائل للجميع”.

مباراة المغرب وكندا

- Advertisement -

وسجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، ويوسف النصيري في الدقيقة 23، في حين سجل هدف كندا الوحيد نايف أكرد بالخطأ في الدقيقة 41.

واحتفل نجوم المنتخب المغربي بالسجود داخل أرضية ملعب (استاد الثامنة)، بعد تحقيقهم التأهل التاريخي إلى الدور ال16، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد مع ختام منافسات دور المجموعات.

وليست المرة الوحيدة التي احتفل بها نجوم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالسجود شكرا لله عز وجل، عقب فوزهم في المباراة الماضية على بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد.

كما وشهدت بعض اللقطات توجه اللاعبين للاحتفال مع أسرهم بهذا التأهل التاريخي، الثاني في تاريخ مونديال كأس العالم منذ نسخة عام 1986، تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي.

ويعد المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية، نجح في الوصول إلى منافسات الدور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة في منافسات البطولة العالمية.

مسيرة سفيان بوفال

وبرز بوفال في المواسم الأخيرة، بفضل مهاراته العالية، والجميع أصبح على دراية كاملة بمشواره الرياضي، ولكن الجانب الخفي في مسيرة اللاعب المغربي أن بدايته كانت صعبة للغاية نتيجة ظروفه العائلية القاسية التي جعلت كرة القدم تُصبح ضرورة بدل أن تكون هواية.

وكشف “بوفال” في حوار سابق مع موقع “سو فوت” الفرنسي، أنّه ترك دراسته مبكراً بهدف العمل ومساعدته والدته التي كانت تسهر على رعايته وكانت تغادر المنزل يومياً عند الساعة السادسة صباحاً للعمل.

وبسبب هذه المعاناة اجتهد كثيراً حتى يساعد والدته، وعندما أمضى أول عقد في مسيرته مع فريق أنجييه الفرنسي، كان يكتفي بـ200 يورو ويمنح الباقي لوالدته حتى يساعدها اعترافاً منه بمجهوداتها الكبيرة وتضحياتها، وكذلك حتى ينجح في مسيرته، إذ كان هدفه الوحيد البروز لجلب اهتمام الأندية التي تتابعه.

وسفيان بوفال من مواليد 17 سبتمبر 1993، وهو لاعب كرة قدم محترف يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية.

المصدرموقع سو فوت + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

مونديال قطر 2022

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

مونديال قطر 2022

الأرجنتين وبولندا إلى الدور ال16 على حساب السعودية والمكسيك (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم

مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

مونديال قطر 2022

“أندريه أيو” .. قائد منتخب غانا يتوعد الأوروغواي بالثأر.. ما القصة؟!

مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التايمز: بعد حظر الخمور.. مشجعات يشعرن بأمان في قطر أكثر من المنزل

مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

قطر جعلته “مونديال فلسطين”.. المغاربة يهزون الدوحة في صوت واحد

كويتي يطلب الزواج بأربع مغربيات بعد عبور المغرب لدور الـ16.. فيديو

بيان ناري جديد لـ”عرين الأسود” وكشف تفاصيل عمليات جديدة

نتنياهو وزوجته يتوشحان علم الإمارات احتفالا باليوم الوطني الإماراتي

لوكاكو ينهار ويفقد أعصابه.. كسر الزجاج وبكى في أحضان تيري هنري

بعد نجاحها مع قرد.. إيلون ماسك يطلب تجربة “شريحة المخ” على البشر

الأمير حمزة لا يترك مسدسه.. هذا ما فعله في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

قطري يحقق حلم شاب سوداني فضل التواجد بقطر على حبيبته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC