الخميس, ديسمبر 1, 2022
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حياتنا

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

جاءت القبلة المفاجئة مباشرة بعد أن تبادل الزوجان الأكاليل

كتب رفيف عبدالله
عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب
تعبيرية
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وطن– شهدت الهند واقعة غريبة، حين قامت عروس بإلغاء حفل زفافها لسبب غير متوقع.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إينديا“، أن العروس ألغت الزفاف بعد أن قبلها العريس على خشبة المسرح أمام ما يقرب من 300 ضيف ليلة الثلاثاء.

رهان مع أصدقائه

جاءت القبلة المفاجئة مباشرة بعد أن تبادل الزوجان الأكاليل. وخرجت العروس على الفور من الحفلة واتصلت لاحقًا بالشرطة.

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وقالت المرأة ، وهي خريجة تبلغ من العمر 23 عامًا ، إن العريس قبلها أمام الجميع لكسب رهان مع أصدقائه ، وهي الآن “تشك في شخصيته”.

وتم إلغاء حفل الزفاف وعاد الضيوف إلى منازلهم. وحاولت الشرطة التوسط ، لكن العروس رفضت العودة.

ملامسة بشكل غير لائق

بعد أن اتصلت العروس بالشرطة ، تم اصطحاب الطرفين إلى المركز. حيث قالت للشرطة: “لقد كان يلامسني بشكل غير لائق أثناء تواجدنا على المسرح ، لكنني تجاهلت ذلك. ثم فعل شيئًا غير متوقع. صدمت وشعرت بالإهانة . لم يهتم باحترامي لذاتي وتصرف بشكل سيء أمام العديد من الضيوف. كيف سيتصرف في المستقبل؟ لقد قررت عدم الذهاب معه”.

عروس في حالة صدمة بعد أن اكتشفت شيئا مرعبا تحت فستان زفافها

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وقالت والدتها: “زوج ابنتي (المرتقب) استفزه أصدقاؤه ، والآن ابنتي لا تريد الذهاب معه. حاولنا إقناعها ، لكنها لم توافق. لقد قررنا أن تنتظر بضعة أيام ونترك لها بعض الوقت “.

وقال الشرطي المشرف على القضية، أن الطرفان يعتبران متزوجان فعلياً. حيث تمت الطقوس بحلول وقت وقوع الحادث. لكنها رفضت العريس ، فيفيك ، 26 عامًا.

وتابع: “سنقرر ما يجب القيام به بعد الانتظار لمدة يومين حتى تهدأ الأمور “.

هربت لأنه أصلع

ودائماً ما تشهد حفلات الزفاف في الهند مواقف غريبة تنتهي بالطلاق، قبل أن يبدأ الزواج أساسا.

ففي حفل زفاف في منطقة إيتواه بكانبور. رفضت العروس الزواج بعد أن علمت أن الشخص الذي ستتزوجه كان أصلعاً.

كان كل شيء يسير وفقًا لما هو مبرمج، وقد تم بالفعل إجراء موكب تبادل إكليل.

في الهند.. عريس يترك عروسه يوم زفافهما بسبب ما لاحظه أثناء تناولهما الطعام معاً!

ولكن حدثت الكارثة عندما لاحظت العروس أن زوجها كان يرتدي غطاء رأسه التقليدي بشكل لافت وغير عادي. وعندما سألت أحد أقاربها حول هذا الأمر، أجابها قد يكون العريس أصلعاً ويرتدي شعراً مستعاراً.

وعند سماعها لهذا الخبر، صُدمت العروس، خاصة عندما أكد العريس أنه فعلاً أصلع. وقد أغمي عليها على الفور.

وعندما استعادت العروس وعيها بعد فترة وجيزة، رفضت اكمال حفل الزفاف. وأبلغت عائلتها بأنها لن تتزوج رجلا أصلعا تحت أي ظرف.

شجار عائلات

حاول أقاربها إقناعها بالتراجع عن قرارها واكمال مراسيم الزفاف. ولم يبق أمامهم خيارا سوى اعلام عائلة العريس بأن الزفاف قد انتهى.

ونتج عن ذلك  شجار بين العائلتين، حيث اتهمت عائلة العروس في النهاية عائلة العريس بخداعهم من خلال التستر عن الأمر.

في النهاية، تدخل شيوخ القرية وقاموا بتهدئة الجميع وذهبت كلتا العائلتين في سبيل حالها.

المصدرتايمز أوف إسرائيل- ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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