شاهد ما فعله طلاب “بلاط الشهداء” الكويتية لحظة وصولهم قطر

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وطن – وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظة وصول طلاب مدرسة “بلاط الشهداء” الثانوية الكويتية إلى قطر، بناء على دعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل إلى العاصمة القطرية اليوم، الخميس، أكثر من 100 طالب من المدرسة الكويتية بدعوة من أمير قطر لحضور نهائيات كأس العالم.

#المونديال_شرقي 🇶🇦

🎥تلبية لدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وصول طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية للبنين إلى مطار حمد الدولي#كأس_العالم_قطر_2022 #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/ZYZImfkaGI — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) December 1, 2022

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ومن جانبه أشاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدعوة أمير قطر لطلاب ثانوية بلاط الشهداء.

وقال في تصريحات له إن “المبادرة الكريمة ليست غريبة على الأشقاء وتجسيد للعلاقة الأخوية والمحبة.”

📍طلاب ثانوية بلاط الشهداء من #دولة_الكويت يرددون أثناء وصولهم إلى مطار حمد الدولي تلبية لدعوة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله :

شيلوها شيلة في الدوحة الليلة 🇶🇦#ارحبوا #كاس_العالم_FIFA #WorldcupQatar2022 #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/5z4wsbZ7Qs — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) December 1, 2022

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وتابع:”كل الدعم لقطر التي أبهرت العالم وأفرحت شعوبه.”

وأجرى “تلفزيون قطر” حوارا من المطار مع السيد عبدالله زكريا، مساعد مدير مدرسة بلاط الشهداء الكويتية.

السيد عبدالله زكريا مساعد مدير مدرسة بلاط الشهداء الكويتية : بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضرنا إلى الدوحة لحضور مباراة في كأس العالم#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/6WPqPPvUUA — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 1, 2022

وعبر “زكريا” عن سعادته بلفتة أمير قطر الطيبة وقال: “بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضرنا إلى الدوحة لحضور مباراة في كأس العالم”.

قصة طلاب مدرسة “بلاط الشهداء” الكويتية

ويشار إلى أن أمير قطر كان قد دعا طلابَ مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم.

وأكد كتاب صادر من وزارة الخارجية الكويتية وقتها صحةَ الدعوة، حيث أشار إلى مذكرة من سفارة قطر في الكويت، تضمّنت الإحاطة بدعوة الشيخ تميم للمدرسة المذكورة لحضور إحدى المباريات في البطولة.

وقبل أيام زار السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود، المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة إحدى المباريات.

وكانت مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين، قد أقامت يوماً للاحتفال بمونديال قطر قبل أيام من انطلاق البطولة، عبّر خلالها الطلبة عن دعمهم لقطر وحكومتها في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها.

طلاب مدرسة بلاط الشهداء يحتفلون باستضافة دولة قطر الشقيقة لـ #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/IA9CpObMN6 — القبس (@alqabas) November 17, 2022

كما تضمّن الاحتفال إلقاءَ الكلمات من الطلبة والمدرسين، الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة في دولة عربية.