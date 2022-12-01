الخميس, ديسمبر 1, 2022
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شاهد ما فعله طلاب “بلاط الشهداء” الكويتية لحظة وصولهم قطر

حضورهم جاء بدعوة من الأمير تميم

كتب باسل النجار
وصول طلاب مدرسة بلاط الشهداء إلى قطر watanserb.com
وصول طلاب مدرسة بلاط الشهداء إلى قطر بدعوة من أمير قطر
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وطن – وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظة وصول طلاب مدرسة “بلاط الشهداء” الثانوية الكويتية إلى قطر، بناء على دعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل إلى العاصمة القطرية اليوم، الخميس، أكثر من 100 طالب من المدرسة الكويتية بدعوة من أمير قطر لحضور نهائيات كأس العالم.

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ومن جانبه أشاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدعوة أمير قطر لطلاب ثانوية بلاط الشهداء.

وقال في تصريحات له إن “المبادرة الكريمة ليست غريبة على الأشقاء وتجسيد للعلاقة الأخوية والمحبة.”

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وتابع:”كل الدعم لقطر التي أبهرت العالم وأفرحت شعوبه.”

وأجرى “تلفزيون قطر” حوارا من المطار مع السيد عبدالله زكريا، مساعد مدير مدرسة بلاط الشهداء الكويتية.

وعبر “زكريا” عن سعادته بلفتة أمير قطر الطيبة وقال: “بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضرنا إلى الدوحة لحضور مباراة في كأس العالم”.

قصة طلاب مدرسة “بلاط الشهداء” الكويتية

ويشار إلى أن أمير قطر كان قد دعا طلابَ مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم.

وأكد كتاب صادر من وزارة الخارجية الكويتية وقتها صحةَ الدعوة، حيث أشار إلى مذكرة من سفارة قطر في الكويت، تضمّنت الإحاطة بدعوة الشيخ تميم للمدرسة المذكورة لحضور إحدى المباريات في البطولة.

وقبل أيام زار السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود، المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة إحدى المباريات.

وكانت مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين، قد أقامت يوماً للاحتفال بمونديال قطر قبل أيام من انطلاق البطولة، عبّر خلالها الطلبة عن دعمهم لقطر وحكومتها في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها.

كما تضمّن الاحتفال إلقاءَ الكلمات من الطلبة والمدرسين، الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة في دولة عربية.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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