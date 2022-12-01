خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

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وطن– اعتقلت السلطات الهندية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، رجلين متهمين بمضايقة يوتيوبر كورية في مومباي أثناء قيامها ببث مباشر عبر قناتها على “اليوتيوب”.



سحبها بقوة من يدها

وفي مقطع فيديو الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، شُوهد أحد المتهمين وهو يسحب المدونة الكورية، التي تدعى Hyojeong Park، بقوة من يدها وهي تصرخ “لا، لا”.

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F — Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) November 30, 2022

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ويظهر في الفيديو كذلك الذي وثقته اليوتيوبر، الرجل يقترب منها محاولاََ أن يمسك بيدها رغم رفضها ومقاومتها.



وبينما إبتعدت منه، ظهر مرة أخرى مع رجل آخر على دراجة وأجبرها على الصعود. لترد اليوتيوبر بلغة إنجليزية “مكسرة” أن منزلها قريب.

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وفي تغريدة على الفيديو الذي نشرته، أشارت اليوتيوبر إلى إنها حاولت عدم تصعيد الوضع لأن المتهم كان معه شخص آخر.

حيث كتبت على التويتر”الليلة الماضية وأثناء قيامي ببث مباشر، كان هناك رجل قد قام بمضايقتي. لقد بذلت قصارى جهدي وتحكمت في الوضع تجنبا لتصعيد الأمور. وقررت المغادرة لأنه كان رفقة صديقه. وقد اتهمني البعض بكوني أنا المسؤولة لأنني كنت ودودة للغاية وأجريت معهم محادثة.”

وفي تغريدة، قالت الشرطة في مومباي أنها تواصت مع اليوتيوبر وطلبت منها تفاصيل الحادث. وقد تم ضبطهما وحجزهما، بحسب موقع ” ndtv“.