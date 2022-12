خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

- Advertisement -

وطن– اعتقلت السلطات الهندية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، رجلين متهمين بمضايقة يوتيوبر كورية في مومباي أثناء قيامها ببث مباشر عبر قناتها على “اليوتيوب”.



وفي مقطع فيديو الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، شُوهد أحد المتهمين وهو يسحب المدونة الكورية، التي تدعى Hyojeong Park، بقوة من يدها وهي تصرخ “لا، لا”.

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F

— Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) November 30, 2022