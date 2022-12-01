الخميس, ديسمبر 1, 2022
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خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

حاولت عدم تصعيد الوضع لأن المتهم كان معه شخص آخر.

كتب ايمان الباجي
خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو) watanserb.com
يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش
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وطن– اعتقلت السلطات الهندية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، رجلين متهمين بمضايقة يوتيوبر كورية في مومباي أثناء قيامها ببث مباشر عبر قناتها على “اليوتيوب”.

سحبها بقوة من يدها

وفي مقطع فيديو  الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، شُوهد أحد المتهمين وهو يسحب المدونة الكورية، التي تدعى Hyojeong Park، بقوة من يدها وهي تصرخ “لا، لا”.

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ويظهر في الفيديو كذلك الذي وثقته اليوتيوبر، الرجل يقترب منها محاولاََ أن يمسك بيدها رغم رفضها ومقاومتها.

وبينما إبتعدت منه، ظهر مرة أخرى مع رجل آخر على دراجة وأجبرها على الصعود. لترد اليوتيوبر بلغة إنجليزية “مكسرة” أن منزلها قريب.

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وفي تغريدة على الفيديو الذي نشرته، أشارت اليوتيوبر إلى إنها حاولت عدم تصعيد الوضع لأن المتهم كان معه شخص آخر.

حيث كتبت على التويتر”الليلة الماضية وأثناء قيامي ببث مباشر، كان هناك رجل قد قام بمضايقتي. لقد بذلت قصارى جهدي وتحكمت في الوضع تجنبا لتصعيد الأمور. وقررت المغادرة لأنه كان رفقة صديقه. وقد اتهمني البعض بكوني أنا المسؤولة لأنني كنت ودودة للغاية وأجريت معهم محادثة.”

Hyojeong Park

وفي تغريدة، قالت الشرطة في مومباي أنها تواصت مع اليوتيوبر وطلبت منها تفاصيل الحادث. وقد تم ضبطهما وحجزهما، بحسب موقع ” ndtv“.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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