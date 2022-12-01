تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

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وطن- كشف موقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية ويتخذ من فرنسا مقرا له، عن صدور تعليمات صارمة لوسائل الإعلام الجزائرية العامة ووسائل الإعلام الخاصة بعدم نشر أي محتوى إيجابي يمكن أن يتعلق بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في مونديال 2022 الذي يقام في قطر.

وقال الموقع نقلا عن مصادر جزائرية إن هذه التعليمات أبلغت بها مديرية الاتصال وديوان القصر الرئاسي بالمرادية.

وبحسب الموقع، فقد تم “إطلاع” وسائل الإعلام العامة مثل وكالة الأنباء الجزائرية، و ENTV ، والتلفزيون الجزائري الحكومي وفروعه المختلفة ، مباشرة من قبل مجلس الرئاسة الجزائرية من أجل تجاهل أي أداء جيد للمنتخب المغربي والتغلب عليه في مونديال 2022.

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ولفت الموقع إلى أنه تم توجيههم إلى فرض رقابة على أي محتوى يمكن تفسيره على أنه “نقطة إيجابية” لصالح المغرب الذي يعتبر رسميًا عدو الدولة الجزائرية ومصدرًا للتهديد لأمنه القومي.

الخطة أعدت من قبل 3 مستشارين في الرئاسة الجزائرية

وبحسب المصادر فإن خطة الاتصال “المعادية للمغرب” تم تطويرها وإعدادها من قبل 3 من مستشاري الرئاسة الجزائرية، وهم عبد اللطيف بلقايم وعبد الوهاب بوكروح وعبد الحفيظ اللاهوم.

التلفزيون الجزائري يتجاهل فوز المغرب على بلجيكا

وكان التلفزيون الجزائري قد فاجأ متابعيه يوم الأحد الماضي، حين تغاضى عن الحديث عن انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين لصفر في ثاني جولات المجموعة السادسة، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بأكبر نتيجة مفاجئة في ثامن أيام المونديال، في حين تطرق لنتائج وتوقيت باقي مباريات اليوم بما فيها مباراة كرواتيا وكندا، المنتخبان المنتميان لمجموعة المغرب وبلجيكا.

التلفزيون الجزائري الشقيق 🖤 pic.twitter.com/hURVPH3Y5S — i h s s a n e ۞ (@IhssaneSghir) November 27, 2022

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سخرية وسائل إعلام إيطالية من موقف التلفزيون الجزائري

وأثار هذا الأمر سخرية منابر أجنبية، حيث أوردت شبكة “راي” الإيطالية “يبدو أن الذي لم يلاحظ هذا الانتصار هو التلفزيون الجزائري، فخلال عرضه للنتائج أغفل تماما وجود مباراة المغرب، والدليل أن الفيديو يُظهر نتيجة كرواتيا التي جرى عرضها فيما بعد”، وأشارت الشبكة إلى أن للأمر دوافع سياسية مرتبطة بالنظام الجزائري، حيث قالت “من الواضح أن التوترات بين الجزائر والمغرب لا تستثني حتى النتائج الرياضية”.