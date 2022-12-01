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الهدهد

تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

الخطة أعدها 3 مستشارين في رئاسة الجمهورية

كتب سالم حنفي
المنتخب المغربي في مونديال قطر watanserb.com
المنتخب المغربي في مونديال قطر
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وطن- كشف موقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية ويتخذ من فرنسا مقرا له، عن صدور تعليمات صارمة لوسائل الإعلام الجزائرية العامة ووسائل الإعلام الخاصة بعدم نشر أي محتوى إيجابي يمكن أن يتعلق بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في مونديال 2022 الذي يقام في قطر.

وقال الموقع نقلا عن مصادر جزائرية إن هذه التعليمات أبلغت بها مديرية الاتصال وديوان القصر الرئاسي بالمرادية.

وبحسب الموقع، فقد تم “إطلاع” وسائل الإعلام العامة مثل وكالة الأنباء الجزائرية، و ENTV ، والتلفزيون الجزائري الحكومي وفروعه المختلفة ، مباشرة من قبل مجلس الرئاسة الجزائرية من أجل تجاهل أي أداء جيد للمنتخب المغربي والتغلب عليه في مونديال 2022.

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ولفت الموقع إلى أنه تم توجيههم إلى فرض رقابة على أي محتوى يمكن تفسيره على أنه “نقطة إيجابية” لصالح المغرب الذي يعتبر رسميًا عدو الدولة الجزائرية ومصدرًا للتهديد لأمنه القومي.

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الخطة أعدت من قبل 3 مستشارين في الرئاسة الجزائرية

وبحسب المصادر فإن خطة الاتصال “المعادية للمغرب” تم تطويرها وإعدادها من قبل 3 من مستشاري الرئاسة الجزائرية، وهم عبد اللطيف بلقايم وعبد الوهاب بوكروح وعبد الحفيظ اللاهوم.

التلفزيون الجزائري يتجاهل فوز المغرب على بلجيكا

وكان التلفزيون الجزائري قد فاجأ متابعيه يوم الأحد الماضي، حين تغاضى عن الحديث عن انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين لصفر في ثاني جولات المجموعة السادسة، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بأكبر نتيجة مفاجئة في ثامن أيام المونديال، في حين تطرق لنتائج وتوقيت باقي مباريات اليوم بما فيها مباراة كرواتيا وكندا، المنتخبان المنتميان لمجموعة المغرب وبلجيكا.

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سخرية وسائل إعلام إيطالية من موقف التلفزيون الجزائري

وأثار هذا الأمر سخرية منابر أجنبية، حيث أوردت شبكة “راي” الإيطالية “يبدو أن الذي لم يلاحظ هذا الانتصار هو التلفزيون الجزائري، فخلال عرضه للنتائج أغفل تماما وجود مباراة المغرب، والدليل أن الفيديو يُظهر نتيجة كرواتيا التي جرى عرضها فيما بعد”، وأشارت الشبكة إلى أن للأمر دوافع سياسية مرتبطة بالنظام الجزائري، حيث قالت “من الواضح أن التوترات بين الجزائر والمغرب لا تستثني حتى النتائج الرياضية”.

المصدرتويتر، موقع مغرب إنتليجنس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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