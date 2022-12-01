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مونديال قطر 2022

بالصدارة تفعلها .. المغرب تتأهل إلى الدور ال16 في مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي يصل دور ال16 في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
المغرب يتأهل إلى الدور ال16 بالصدارة watanserb.com
المغرب يتأهل إلى الدور ال16 بالصدارة
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وطن- دخل منتخب المغرب التاريخ من أوسع أبوابه، بعد حسم بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، عقب فوزها على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ويعد أسود الأطلس المغربي، هو المنتخب الوحيد من أصل 3 شاركوا في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، تمكن من الوصول إلى دور الثمن النهائي في البطولة العالمية.

أهداف المغرب وكندا في مونديال كأس العالم 2022

وجاء هدف منتخب المغرب المبكر من توقيع حكيم زياش عند الدقيقة ال4، كما وعزز أسود الأطلس بهدف ثاني عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة ال23.

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كما وقلص منتخب كندا فارق النتيجة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للفريق بالمباراة في الدقيقة ال40 بطريق الخطأ ارتكبه المدافع المغربي نايف أكراد، سجله في شباك مرماه.

وشهدت مباراة المغرب وكندا، العديد من الأرقام التاريخية، كان أبرزها تسجيل يوسف النصيري في نسختين مختلفين على التوالي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما ويعد المدرب المغربي وليد الراكركي المدرب الوحيد الذي استطاع قيادة أسود الأطلس إلى منافسات الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022. وهي المرة الثانية التي يفعلها المنتخب بعد نسخة مونديال عام 1986.

وخيم التعادل السلبي بين بلجيكا وكروتيا بدون أي من الأهداف في ذات المجموعة، ليحسم المغرب والوصيف كرواتيا التأهل إلى الدور 16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب المغرب وكندا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام منافسه كندا، في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: أشرف حكيمي، نايف أكراد، غانم سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، عبد الحميد صابيري.

مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022

كما ونرفق لكم، متابعينا الأعزاء، ترتيب المجموعة السادسة، من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على النحو الآتي:

(1) المغرب (الصدارة) 7 نقاط.

(2) كرواتيا 5 نقاط.

(3) بلجيكا 4 نقاط.

(4) كندا بدون أي نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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