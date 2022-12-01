التايمز: بعد حظر الخمور.. مشجعات يشعرن بأمان في قطر أكثر من المنزل

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وطن – نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، تجارب مُشجعات في مونديال قطر 2022، أشدن بقرار حظر المشروبات الكحولية في الملاعب، وأكدن أنه ساعد على استمتاعهن بكرة القدم من دون مشاكل.

مشجعات يشدن بقرار قطر حظر الكحول داخل الملاعب

تقول الصحيفة في التقرير الذي ترجمته (وطن) إن قرار حظر الكحول في ملاعب مونديال قطر، ساعد المشجعين الإناث على الاستمتاع بكرة القدم الخالية من المتاعب والبعيدة عن المشاكل.

وأكدت “التايمز” أن حظر الكحول في ملاعب قطر ساعد المشجعات على الاستمتاع بكرة القدم، في بيئة خالية من المتاعب والمشاجرات التي تتسم بها ملاعب كرة القدم في غالب الأوقات.

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وبينما ذكرت الصحيفة شهادات لمشجعات بريطانيات حضرن المونديال، نقلت كذلك مطالبتهن في المقابل، باتخاذ التنظيم القطري لمونديال 2022 نموذجاً للبطولات القادمة.

ونقلت “التايمز” عن إيلي مولوسون،(19 عاماً)، التي تقوم بحملات لتحسين تجارب مشجعات كرة القدم النسائية، إنها في البداية كانت قلقة للغاية بشأن زيارة قطر.

لكن بعد تجربتها الذهاب إلى هناك والاستمتاع بكرة القدم تقول مولوسون والعديد من مشجعات إنجلترا الأخريات، إن كأس العالم هذه يمكن أن تخلق نموذجاً للاستمتاع بكرة القدم وكأنك في المنزل.

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وتضيف مولوسون : يجب أن أقول إن المجيء إلى هنا كان بمثابة صدمة حقيقية لي”.

وتواصل “لم يكن هناك أي مضايقات أو تمييز ضد النساء من أي نوع.. لقد عشنا في بيئة آمنة من التحرش”.

إشادة التايمز بالتنظيم المُحكم لمونديال قطر

وعلى غرار الحديث عن تجربة مولسون، تقول “التايمز” إنه رغم الانتقادات المُوجهة لقطر، إلا أنه لا يمكن إنكار مجهوداتها التنظيمة المحكمة للمونديال.

هذه الجهود التي ساعدت في خلق بيئة خالية من العنف والتحرش، وسط مجتمع أكثر ترحيبا بالمشجعات في الملاعب، حتى أن بعضهن وجدن تلك الملاعب أكثر أمنا من منازلهن.

حيث أشارت العديد من المشجعات إلى أن حظر الكحول ساعد كثيراً على توفير تلك البيئة.

وطالبن بأن يتم اتخاذها نموذجاً في البطولات القادمة لتحقيق متعة كرة القدم.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن أن المشروبات الكحولية لن تُباع في الملاعب الثمانية التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

في خطوة حظيت بإشادة عربية وإسلامية واسعة أكدت بها قطر على العنوان الأبرز لهذه النسخة المونديالة وهي أنها وقبل كل شيء “مونديال العرب على أرض عربية”.

وكانت قطر ولا زالت تتعرض لحملة شيطنة غربية عبر حزمة مزاعم وأكاذيب، دحضتها جميعا بهذا التنظيم العظيم الذي صنف على أنه الأفضل في تاريخ بطولة كأس العالم حتى الآن.