أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

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وطن- أفادت أنباء غير مؤكدة عن قدوم البحريني المجنس والمتصهين، أمجد طه، إلى قطر لحضور إحدى المباريات في بطولة كأس العالم، إلا أن السلطات القطرية رفضت دخوله وقامت بترحليه إلى الإمارات.

وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:”يقال والعهده ع الراوي .. ان امجد طه دخل قطر بهدف حضور احدى المباريات وتم رفض دخوله وإعادته للامارات على اول طائرة”.

يقال والعهده ع الراوي ..

ان امجد طه 🔞 دخل قطر بهدف

حضور احدى المباريات وتم رفض دخوله

وإعادته للامارات على اول طائره .. pic.twitter.com/q33Rmrtsgs — بوغانم (@DOHA__1973) November 30, 2022

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إن صحت هذه المعلومات، فإن زيارة “طه” لقطر لا تعدو أن تكون في سياق “البجاحة”، خاصة بعد تصدره قائمة الأكثر هجوما على قطر وقادتها، وترويجه لإشاعات لا تعد ولا تحصى عن مونديال قطر بهدف سحب البطولة منها أو التشويش عليها.

آخر إشاعات أمجد طه عن مونديال قطر

وكانت آخر الإشاعات المتعمدة التي أطلقها قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، زعمه أن قطر دفعت رشوة للاعبي الإكوادور تقدر بنحو 7.4 مليون دولار، لتفوز عليها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدوحة”.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022

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واعتمادا على هذا الزعم، بدأت حملة إعلامية غربية ضد قطر، خاصة بعد أن حازت تغريدته على تفاعل كبير حيث قام بإعادة تغريدها أكثر من 11 ألفا وسجل الإعجاب بها نحو 43 ألفا حتى كتابة هذه السطور، لكنها تمثل درسا في الترويج للشائعات، والحملات الموجهة ضد قطر.

أمجد طه وعدائه لقطر

والبحريني “أمجد طه” الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، معروف بعدائه لقطر، وقيادة حملات التشويه ضدها إبان فترة الأزمة الخليجية والحصار الذي فرضته بلاده مع السعودية والإمارات ومصر ضد الدوحة، فضلا عن كونه مروجا بارزا ومدافعا عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

و”طه”، صحفي ومحلل سياسي يحمل الجنسية البريطانية، رغم أن أصوله تعود إلى إقليم الأهواز العربي في إيران، ويقدم نفسه على أنه بحريني الجنسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، زار إسرائيل، على رأس وفد إعلامي بحريني وإماراتي، بهدف تطبيع العلاقات الشعبية بين البلدان الخليجية وإسرائيل، بعد قرار حكومتي الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع دولة الاحتلال، في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ناشر للشائعات

ويعرف “طه” بترويج الأخبار المزيفة وغير الموثوقة، بعدما ردد شائعات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القول إن الإخوان المسلمين اغتالوا ناشطًا إماراتيًا في لندن، وأن انقلابًا وهميًا وقع في قطر، وبعض الأخبار الغريبة التي تم التلاعب بها حول مطار أفغانستان.

وعادة ما يرد أمجد طه على الانباء التي تتحدث عنه أو تشير إليه، إلا أنه بتفقد حسابه على “تويتر” لم نجد أي تعليق له حول ما أثير عن قيامه بمحاولة دخول قطر، وهو ما يعزز صدق هذه الأنباء.