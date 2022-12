أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

- Advertisement -

وطن- أفادت أنباء غير مؤكدة عن قدوم البحريني المجنس والمتصهين، أمجد طه، إلى قطر لحضور إحدى المباريات في بطولة كأس العالم، إلا أن السلطات القطرية رفضت دخوله وقامت بترحليه إلى الإمارات.

وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:”يقال والعهده ع الراوي .. ان امجد طه دخل قطر بهدف حضور احدى المباريات وتم رفض دخوله وإعادته للامارات على اول طائرة”.

إن صحت هذه المعلومات، فإن زيارة “طه” لقطر لا تعدو أن تكون في سياق “البجاحة”، خاصة بعد تصدره قائمة الأكثر هجوما على قطر وقادتها، وترويجه لإشاعات لا تعد ولا تحصى عن مونديال قطر بهدف سحب البطولة منها أو التشويش عليها.

وكانت آخر الإشاعات المتعمدة التي أطلقها قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، زعمه أن قطر دفعت رشوة للاعبي الإكوادور تقدر بنحو 7.4 مليون دولار، لتفوز عليها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدوحة”.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022