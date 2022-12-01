الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةالهدهدأنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه...
الهدهد

أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

أمجد طه قاد حملة تشويه ضخمة ضد مونديال قطر

كتب سالم حنفي
أمجد طه watanserb.com
أمجد طه
- Advertisement -

وطن- أفادت أنباء غير مؤكدة عن قدوم البحريني المجنس والمتصهين، أمجد طه، إلى قطر لحضور إحدى المباريات في بطولة كأس العالم، إلا أن السلطات القطرية رفضت دخوله وقامت بترحليه إلى الإمارات.

وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:”يقال والعهده ع الراوي .. ان امجد طه دخل قطر بهدف حضور احدى المباريات وتم رفض دخوله وإعادته للامارات على اول طائرة”.

- Advertisement -

إن صحت هذه المعلومات، فإن زيارة “طه” لقطر لا تعدو أن تكون في سياق “البجاحة”، خاصة بعد تصدره قائمة الأكثر هجوما على قطر وقادتها، وترويجه لإشاعات لا تعد ولا تحصى عن مونديال قطر بهدف سحب البطولة منها أو التشويش عليها.

المتصهين أمجد طه: سنقف مع إسرائيل في أي حرب بينها وبين حزب الله!

آخر إشاعات أمجد طه عن مونديال قطر

وكانت آخر الإشاعات المتعمدة التي أطلقها قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، زعمه أن قطر دفعت رشوة للاعبي الإكوادور تقدر بنحو 7.4 مليون دولار، لتفوز عليها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدوحة”.

- Advertisement -

واعتمادا على هذا الزعم، بدأت حملة إعلامية غربية ضد قطر، خاصة بعد أن حازت تغريدته على تفاعل كبير حيث قام بإعادة تغريدها أكثر من 11 ألفا وسجل الإعجاب بها نحو 43 ألفا حتى كتابة هذه السطور، لكنها تمثل درسا في الترويج للشائعات، والحملات الموجهة ضد قطر.

أمجد طه وعدائه لقطر

والبحريني “أمجد طه” الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، معروف بعدائه لقطر، وقيادة حملات التشويه ضدها إبان فترة الأزمة الخليجية والحصار الذي فرضته بلاده مع السعودية والإمارات ومصر ضد الدوحة، فضلا عن كونه مروجا بارزا ومدافعا عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

و”طه”، صحفي ومحلل سياسي يحمل الجنسية البريطانية، رغم أن أصوله تعود إلى إقليم الأهواز العربي في إيران، ويقدم نفسه على أنه بحريني الجنسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، زار إسرائيل، على رأس وفد إعلامي بحريني وإماراتي، بهدف تطبيع العلاقات الشعبية بين البلدان الخليجية وإسرائيل، بعد قرار حكومتي الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع دولة الاحتلال، في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

حيلة إماراتية أم ماذا؟.. “شاهد” المرتزق أمجد طه يهذي: أمير قطر لن يحضر قمة السعودية لتفاجئه بهذا الأمر  

ناشر للشائعات

ويعرف “طه” بترويج الأخبار المزيفة وغير الموثوقة، بعدما ردد شائعات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القول إن الإخوان المسلمين اغتالوا ناشطًا إماراتيًا في لندن، وأن انقلابًا وهميًا وقع في قطر، وبعض الأخبار الغريبة التي تم التلاعب بها حول مطار أفغانستان.

وعادة ما يرد أمجد طه على الانباء التي تتحدث عنه أو تشير إليه، إلا أنه بتفقد حسابه على “تويتر” لم نجد أي تعليق له حول ما أثير عن قيامه بمحاولة دخول قطر، وهو ما يعزز صدق هذه الأنباء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

مونديال قطر 2022

سالم الدوسري ووهبي الخزري يدخلان قائمة هدافي العرب بالمونديال

الهدهد

كلمة واحدة غيرت حياته.. “رجل المترو” خطف الأضواء في مونديال قطر

فيديو

شاهد ماذا حدث على مدرجات استاد خليفة الدولي (فيديو)

الهدهد

هل تستضيف السعودية كأس العالم 2030؟.. تصريح رسمي حسم الجدل

الهدهد

رفع شارة المثليين .. شاهد كيف تعاملت الشرطة القطرية مع مشجع أمريكي بمباراة إيران

حياتنا

رغم توديع المونديال .. مشجعات المنتخب الإيراني يخطفن الأنظار بجمالهنّ (صور)

الهدهد

حضور لافت وإطلالة مثيرة لرئيسة كرواتيا السابقة في سوق واقف (شاهد)

الهدهد

مشجعة تونسية تتصدر التريند بعد التنمر عليها وتعاطف واسع

الهدهد

داعية مصري شهير: ميسي عدو للإسلام ومتابعة كأس العالم حرام (فيديو)

الهدهد

المغرب وبلجيكا.. شاهد ما فعله أسود الأطلس عقب الفوز ولقطة مؤثرة

الهدهد

مغربية تطلب هذا الأمر من والدة أمير قطر.. شاهد رد فعلها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

زوجة عادل إمام.. فيديو نادر يكشف تفاصيل مثيرة حول لقاءهما الأول! (شاهد)

نجل أسامة بن لادن .. معلومات صادمة يعترف بها لأول مرّة ومكان جثته (شاهد)

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

إنريكي يكشف مفاجأة حول علاقة غافي بالأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC